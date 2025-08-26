Palmeiras Fan Token (VERDAO) מידע על מחיר (USD)

טווח שינוי המחיר ב-24 השעות האחרונות: $ 0.075608 $ 0.075608 $ 0.075608 24 שעות נמוך $ 0.080077 $ 0.080077 $ 0.080077 גבוה 24 שעות 24 שעות נמוך $ 0.075608$ 0.075608 $ 0.075608 גבוה 24 שעות $ 0.080077$ 0.080077 $ 0.080077 שיא כל הזמנים $ 1.29$ 1.29 $ 1.29 המחיר הנמוך ביותר $ 0.075637$ 0.075637 $ 0.075637 שינוי מחיר (שעה אחת) -1.67% שינוי מחיר (1D) -4.92% שינוי מחיר (7D) -22.45% שינוי מחיר (7D) -22.45%

Palmeiras Fan Token (VERDAO) המחיר בזמן אמת של הוא $0.075659. במהלך 24 השעות האחרונות, VERDAO נסחר בטווח שבין שפל של $ 0.075608 לבין שיא של $ 0.080077, מה שמעיד על תנודתיות פעילה בשוק. VERDAOהשיא ההיסטורי של המחיר הוא $ 1.29, בעוד שהשפל ההיסטורי שלו הוא $ 0.075637.

מבחינת ביצועים לטווח קצר, VERDAO השתנה ב -1.67% במהלך השעה האחרונה, -4.92% במהלך 24 השעות האחרונות, ו-22.45% ב-7 הימים האחרונים. זה מספק לך סקירה מהירה של מגמות המחיר האחרונות והדינמיקה של השוק ב-MEXC.

Palmeiras Fan Token (VERDAO) מידע שוק

שווי שוק $ 152.69K$ 152.69K $ 152.69K נפח (24 שעות) ---- -- שווי שוק מדולל לחלוטין $ 1.51M$ 1.51M $ 1.51M אספקת מחזור 2.02M 2.02M 2.02M אספקה כוללת 20,000,000.0 20,000,000.0 20,000,000.0

שווי השוק הנוכחי של Palmeiras Fan Token הוא $ 152.69K, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של --. ההיצע במחזור של VERDAO הוא 2.02M, עם היצע כולל של 20000000.0. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 1.51M.