Palmeiras Fan Token מחיר (VERDAO)

1 VERDAO ל USDמחיר חי:

$0.075673
$0.075673$0.075673
-4.90%1D
Palmeiras Fan Token (VERDAO) טבלת מחירים חיה
העמוד עודכן לאחרונה: 2025-08-26 09:15:21 (UTC+8)

Palmeiras Fan Token (VERDAO) מידע על מחיר (USD)

טווח שינוי המחיר ב-24 השעות האחרונות:
$ 0.075608
$ 0.075608$ 0.075608
24 שעות נמוך
$ 0.080077
$ 0.080077$ 0.080077
גבוה 24 שעות

$ 0.075608
$ 0.075608$ 0.075608

$ 0.080077
$ 0.080077$ 0.080077

$ 1.29
$ 1.29$ 1.29

$ 0.075637
$ 0.075637$ 0.075637

-1.67%

-4.92%

-22.45%

-22.45%

Palmeiras Fan Token (VERDAO) המחיר בזמן אמת של הוא $0.075659. במהלך 24 השעות האחרונות, VERDAO נסחר בטווח שבין שפל של $ 0.075608 לבין שיא של $ 0.080077, מה שמעיד על תנודתיות פעילה בשוק. VERDAOהשיא ההיסטורי של המחיר הוא $ 1.29, בעוד שהשפל ההיסטורי שלו הוא $ 0.075637.

מבחינת ביצועים לטווח קצר, VERDAO השתנה ב -1.67% במהלך השעה האחרונה, -4.92% במהלך 24 השעות האחרונות, ו-22.45% ב-7 הימים האחרונים. זה מספק לך סקירה מהירה של מגמות המחיר האחרונות והדינמיקה של השוק ב-MEXC.

Palmeiras Fan Token (VERDAO) מידע שוק

$ 152.69K
$ 152.69K$ 152.69K

--
----

$ 1.51M
$ 1.51M$ 1.51M

2.02M
2.02M 2.02M

20,000,000.0
20,000,000.0 20,000,000.0

שווי השוק הנוכחי של Palmeiras Fan Token הוא $ 152.69K, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של --. ההיצע במחזור של VERDAO הוא 2.02M, עם היצע כולל של 20000000.0. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 1.51M.

Palmeiras Fan Token (VERDAO) היסטוריית מחירים USD

במהלך היום, השינוי במחיר של Palmeiras Fan Tokenל USDהיה $ -0.0039204766167199.
ב-30 הימים האחרונים, השינוי במחיר שלPalmeiras Fan Token ל USDהיה . $ -0.0443022787.
ב-60 הימים האחרונים, השינוי במחיר שלPalmeiras Fan Token ל USDהיה $ -0.0523070160.
ב-90 הימים האחרונים, השינוי במחיר של Palmeiras Fan Tokenל USDהיה $ -0.1849434534901348.

תְקוּפָהלשנות (USD)לשנות (%)
הַיוֹם$ -0.0039204766167199-4.92%
30 ימים$ -0.0443022787-58.55%
60 ימים$ -0.0523070160-69.13%
90 ימים$ -0.1849434534901348-70.96%

מה זהPalmeiras Fan Token (VERDAO)

Fan Tokens allow fans across multiple sports verticals to exercise their share of influence within their favourite teams/leagues/clubs. Through Socios.com, fans are empowered to participate in certain club decisions, for example, choosing a goal celebration song in a football stadium, choosing which fighters should go head to head in MMA, and more. Thanks to Fan Tokens, holders receive access to once-in-a-lifetime experiences such as player meet and greets, training day events & much much more. The growing list of partnerships launching their Fan Tokens on the Socios.com platform includes some of the biggest sporting organizations in the world such as FC Barcelona, Inter Milan, AC Milan, Manchester City, UFC, ROUSH Fenway Racing, Aston Martin, just to name a few.

MEXC היא בורסת המטבעות הקריפטוגרפית המובילה שאמינה על ידי למעלה מ-10 מיליון משתמשים ברחבי העולם. היא ידועה כבורסה עם מבחר האסימונים הרחב ביותר, רישומי האסימונים המהירים ביותר ודמי המסחר הנמוכים ביותר בשוק. הצטרף עכשיו ל-MEXC כדי לחוות נזילות ברמה הגבוהה ביותר והעמלות התחרותיות ביותר בשוק!

Palmeiras Fan Tokenתחזית מחיר (USD)

כמה יהיה Palmeiras Fan Token (VERDAO) שווה USD מחר, בשבוע הבא או בחודש הבא? כמה עשויים להיות Palmeiras Fan Token (VERDAO) שווים הנכסים שלך בשנת 2025, 2026, 2027, 2028 — או אפילו בעוד 10 או 20 שנה מהיום? השתמש בכלי חיזוי המחירים שלנו כדי לבדוק תחזיות לטווח הקצר ולטווח הארוך עבור Palmeiras Fan Token.

בדוק את Palmeiras Fan Token תחזית המחיר עכשיו‏!

VERDAO למטבעות מקומיים

Palmeiras Fan Token (VERDAO) טוקנומיקה

הבנת הטוקנומיקה של Palmeiras Fan Token (VERDAO) יכולה לספק תובנה עמוקה יותר לגבי הערך לטווח הארוך ופוטנציאל הצמיחה שלו. מהאופן שבו האסימונים מופצים ועד לאופן שבו מתנהל ההיצע, הטוקנומיקה חושפת את המבנה המרכזי של כלכלת הפרויקט. למדו על VERDAO הטוקנומיקה הנרחבת של האסימון עכשיו!

אנשים שואלים גם: שאלות אחרות על Palmeiras Fan Token (VERDAO)

כמה שווה Palmeiras Fan Token (VERDAO) היום?
החי VERDAOהמחיר ב USD הוא 0.075659 USD, מתעדכן בזמן אמת עם נתוני השוק העדכניים ביותר.
מהו המחיר הנוכחי VERDAO ל USD?
המחיר הנוכחי של VERDAO ל USD הוא $ 0.075659. בדוק את ממיר MEXC להמרה מדויקת של טוקנים.
מהו שווי השוק של Palmeiras Fan Token?
שווי השוק של VERDAO הוא $ 152.69K USD. שווי שוק = מחיר נוכחי × היצע במחזור. זה מציין את שווי השוק הכולל של הטוקן ואת הדירוג שלו.
מהו ההיצע במחזור של VERDAO?
ההיצע במחזור של VERDAO הוא 2.02M USD.
מה היה מחיר השיא בכל הזמנים (ATH) של VERDAO?
‏‏VERDAO השיג מחיר שיא (ATH) של 1.29 USD.
מה היה המחיר הנמוך ביותר בכל הזמנים (ATL) של VERDAO?
VERDAO ‏‏רשם מחירATL של 0.075637 USD.
מהו נפח המסחר של VERDAO?
נפח המסחר החי ב-24 השעות עבור VERDAO הוא -- USD.
האם VERDAO יעלה השנה?
VERDAO ‏‏עשוי לעלות השנה, בהתאם לתנאי השוק ולהתפתחויות בפרויקט. בדוק את VERDAO תחזית המחיר של לקבלת ניתוח מעמיק יותר.
