Palmeiras Fan Token (VERDAO) המחיר בזמן אמת של הוא $0.075659. במהלך 24 השעות האחרונות, VERDAO נסחר בטווח שבין שפל של $ 0.075608 לבין שיא של $ 0.080077, מה שמעיד על תנודתיות פעילה בשוק. VERDAOהשיא ההיסטורי של המחיר הוא $ 1.29, בעוד שהשפל ההיסטורי שלו הוא $ 0.075637.
מבחינת ביצועים לטווח קצר, VERDAO השתנה ב -1.67% במהלך השעה האחרונה, -4.92% במהלך 24 השעות האחרונות, ו-22.45% ב-7 הימים האחרונים. זה מספק לך סקירה מהירה של מגמות המחיר האחרונות והדינמיקה של השוק ב-MEXC.
שווי השוק הנוכחי של Palmeiras Fan Token הוא $ 152.69K, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של --. ההיצע במחזור של VERDAO הוא 2.02M, עם היצע כולל של 20000000.0. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 1.51M.
במהלך היום, השינוי במחיר של Palmeiras Fan Tokenל USDהיה $ -0.0039204766167199.
ב-30 הימים האחרונים, השינוי במחיר שלPalmeiras Fan Token ל USDהיה . $ -0.0443022787.
ב-60 הימים האחרונים, השינוי במחיר שלPalmeiras Fan Token ל USDהיה $ -0.0523070160.
ב-90 הימים האחרונים, השינוי במחיר של Palmeiras Fan Tokenל USDהיה $ -0.1849434534901348.
|תְקוּפָה
|לשנות (USD)
|לשנות (%)
|הַיוֹם
|$ -0.0039204766167199
|-4.92%
|30 ימים
|$ -0.0443022787
|-58.55%
|60 ימים
|$ -0.0523070160
|-69.13%
|90 ימים
|$ -0.1849434534901348
|-70.96%
Fan Tokens allow fans across multiple sports verticals to exercise their share of influence within their favourite teams/leagues/clubs. Through Socios.com, fans are empowered to participate in certain club decisions, for example, choosing a goal celebration song in a football stadium, choosing which fighters should go head to head in MMA, and more. Thanks to Fan Tokens, holders receive access to once-in-a-lifetime experiences such as player meet and greets, training day events & much much more. The growing list of partnerships launching their Fan Tokens on the Socios.com platform includes some of the biggest sporting organizations in the world such as FC Barcelona, Inter Milan, AC Milan, Manchester City, UFC, ROUSH Fenway Racing, Aston Martin, just to name a few.
