Palm Economy מחיר היום

מחיר Palm Economy (PALM) בזמן אמת היום הוא $ 0, עם שינוי של 12.35% ב-24 השעות האחרונות. שער ההמרה הנוכחי מ PALM ל USD הוא $ 0 לכל PALM.

Palm Economy כרגע מדורג במקום #- לפי שווי שוק של $ 1,413,725, עם היצע במחזור של 11.65B PALM. ב‑24 השעות האחרונות, PALM סחר בין $ 0 (נמוך) ל $ 0 (גבוה), מה שמשקף את פעילות השוק. השיא ההיסטורי שלה עומד על $ 0.00273997, בעוד שהנמוך ההיסטורי היה $ 0.

ביצועים לטווח קצר, PALM נע ב +0.21% בשעה האחרונה ו +16.46% ב-7 הימים האחרונים. במהלך היממה האחרונה, נפח המסחר הכולל הגיע ל $ 6.53K.

Palm Economy (PALM) מידע שוק

שווי שוק $ 1.41M$ 1.41M $ 1.41M נפח (24 שעות) $ 6.53K$ 6.53K $ 6.53K שווי שוק מדולל לחלוטין $ 6.07M$ 6.07M $ 6.07M אספקת מחזור 11.65B 11.65B 11.65B אספקה כוללת 50,000,000,000.0 50,000,000,000.0 50,000,000,000.0

שווי השוק הנוכחי של Palm Economy הוא $ 1.41M, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של $ 6.53K. ההיצע במחזור של PALM הוא 11.65B, עם היצע כולל של 50000000000.0. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 6.07M.