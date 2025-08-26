עוד על PALLA

Pallapay סֵמֶל

Pallapay מחיר (PALLA)

לא רשום

1 PALLA ל USDמחיר חי:

$0.00871229
$0.00871229
+0.20%1D
mexc
נתוני האסימון הללו מקורם מצדדים שלישיים. MEXC פועלת אך ורק כמאגר מידע. גלו אסימונים נוספים הרשומים בשוק הספוט של MEXC!
USD
Pallapay (PALLA) טבלת מחירים חיה
העמוד עודכן לאחרונה: 2025-08-26 05:37:45 (UTC+8)

Pallapay (PALLA) מידע על מחיר (USD)

טווח שינוי המחיר ב-24 השעות האחרונות:
$ 0.0086153
$ 0.0086153
24 שעות נמוך
$ 0.00875111
$ 0.00875111
גבוה 24 שעות

$ 0.0086153
$ 0.0086153

$ 0.00875111
$ 0.00875111

$ 0.094144
$ 0.094144

$ 0.00509231
$ 0.00509231

--

+0.27%

+71.06%

+71.06%

Pallapay (PALLA) המחיר בזמן אמת של הוא $0.00871229. במהלך 24 השעות האחרונות, PALLA נסחר בטווח שבין שפל של $ 0.0086153 לבין שיא של $ 0.00875111, מה שמעיד על תנודתיות פעילה בשוק. PALLAהשיא ההיסטורי של המחיר הוא $ 0.094144, בעוד שהשפל ההיסטורי שלו הוא $ 0.00509231.

מבחינת ביצועים לטווח קצר, PALLA השתנה ב -- במהלך השעה האחרונה, +0.27% במהלך 24 השעות האחרונות, ו+71.06% ב-7 הימים האחרונים. זה מספק לך סקירה מהירה של מגמות המחיר האחרונות והדינמיקה של השוק ב-MEXC.

Pallapay (PALLA) מידע שוק

$ 6.61M
$ 6.61M

--
----

$ 17.42M
$ 17.42M

759.02M
759.02M

1,999,999,999.0
1,999,999,999.0

שווי השוק הנוכחי של Pallapay הוא $ 6.61M, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של --. ההיצע במחזור של PALLA הוא 759.02M, עם היצע כולל של 1999999999.0. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 17.42M.

Pallapay (PALLA) היסטוריית מחירים USD

במהלך היום, השינוי במחיר של Pallapayל USDהיה $ 0.
ב-30 הימים האחרונים, השינוי במחיר שלPallapay ל USDהיה . $ +0.0000013024.
ב-60 הימים האחרונים, השינוי במחיר שלPallapay ל USDהיה $ -0.0000583130.
ב-90 הימים האחרונים, השינוי במחיר של Pallapayל USDהיה $ +0.000013087924613333.

תְקוּפָהלשנות (USD)לשנות (%)
הַיוֹם$ 0+0.27%
30 ימים$ +0.0000013024+0.01%
60 ימים$ -0.0000583130-0.66%
90 ימים$ +0.000013087924613333+0.15%

מה זהPallapay (PALLA)

Pallapay Token (PALLA) - the native token of Chain - will power all of our products and offer rich token utility different use cases . Pallapay is the only payments solution in UAE which allows businesses to accept, process and disburse CRYPTO payments with its product suite one of the leading payment service providers in the Gulf and Middle East region and registered as a Payment Service Provider in UAE.

Pallapay (PALLA) משאב

האתר הרשמי

Pallapayתחזית מחיר (USD)

כמה יהיה Pallapay (PALLA) שווה USD מחר, בשבוע הבא או בחודש הבא? כמה עשויים להיות Pallapay (PALLA) שווים הנכסים שלך בשנת 2025, 2026, 2027, 2028 — או אפילו בעוד 10 או 20 שנה מהיום? השתמש בכלי חיזוי המחירים שלנו כדי לבדוק תחזיות לטווח הקצר ולטווח הארוך עבור Pallapay.

בדוק את Pallapay תחזית המחיר עכשיו‏!

PALLA למטבעות מקומיים

Pallapay (PALLA) טוקנומיקה

הבנת הטוקנומיקה של Pallapay (PALLA) יכולה לספק תובנה עמוקה יותר לגבי הערך לטווח הארוך ופוטנציאל הצמיחה שלו. מהאופן שבו האסימונים מופצים ועד לאופן שבו מתנהל ההיצע, הטוקנומיקה חושפת את המבנה המרכזי של כלכלת הפרויקט. למדו על PALLA הטוקנומיקה הנרחבת של האסימון עכשיו!

אנשים שואלים גם: שאלות אחרות על Pallapay (PALLA)

כמה שווה Pallapay (PALLA) היום?
החי PALLAהמחיר ב USD הוא 0.00871229 USD, מתעדכן בזמן אמת עם נתוני השוק העדכניים ביותר.
מהו המחיר הנוכחי PALLA ל USD?
המחיר הנוכחי של PALLA ל USD הוא $ 0.00871229. בדוק את ממיר MEXC להמרה מדויקת של טוקנים.
מהו שווי השוק של Pallapay?
שווי השוק של PALLA הוא $ 6.61M USD. שווי שוק = מחיר נוכחי × היצע במחזור. זה מציין את שווי השוק הכולל של הטוקן ואת הדירוג שלו.
מהו ההיצע במחזור של PALLA?
ההיצע במחזור של PALLA הוא 759.02M USD.
מה היה מחיר השיא בכל הזמנים (ATH) של PALLA?
‏‏PALLA השיג מחיר שיא (ATH) של 0.094144 USD.
מה היה המחיר הנמוך ביותר בכל הזמנים (ATL) של PALLA?
PALLA ‏‏רשם מחירATL של 0.00509231 USD.
מהו נפח המסחר של PALLA?
נפח המסחר החי ב-24 השעות עבור PALLA הוא -- USD.
האם PALLA יעלה השנה?
PALLA ‏‏עשוי לעלות השנה, בהתאם לתנאי השוק ולהתפתחויות בפרויקט. בדוק את PALLA תחזית המחיר של לקבלת ניתוח מעמיק יותר.
העמוד עודכן לאחרונה: 2025-08-26 05:37:45 (UTC+8)

כתב ויתור

מחירי מטבעות קריפטו נתונים לסיכוני שוק גבוהים ולתנודתיות מחירים. כדאי להשקיע בפרויקטים ובמוצרים שאתם מכירים ובהם אתם מבינים את הסיכונים הכרוכים בכך. עליך לשקול היטב את ניסיון ההשקעה שלך, המצב הפיננסי, יעדי ההשקעה וסובלנות הסיכון שלך ולהתייעץ עם יועץ פיננסי בלתי תלוי לפני ביצוע השקעה כלשהי. אין לראות בחומר זה ייעוץ פיננסי. ביצועי העבר אינם אינדיקטור אמין לביצועים עתידיים. ערך ההשקעה שלך יכול לרדת וגם לעלות, וייתכן שלא תקבל בחזרה את הסכום שהשקעת. אתה האחראי הבלעדי להחלטות ההשקעה שלך. MEXC אינה אחראית לכל הפסדים שאתה עלול להיגרם לך. למידע נוסף, עיין בתנאי השימוש ובאזהרת הסיכון שלנו. שים לב גם שהנתונים הקשורים למטבע הקריפטו המוזכר לעיל המוצג כאן (כגון המחיר הנוכחי שלו) מבוססים על מקורות צד שלישי. הם מוצגים לך על בסיס "כמות שהם" ולמטרות מידע בלבד, ללא ייצוג או אחריות מכל סוג שהוא. גם קישורים המסופקים לאתרי צד שלישי אינם בשליטת MEXC. MEXC אינה אחראית לאמינות ולדיוק של אתרי צד שלישי כאלה ולתכנים שלהם.