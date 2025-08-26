Pallapay (PALLA) מידע על מחיר (USD)

טווח שינוי המחיר ב-24 השעות האחרונות: 24 שעות נמוך $ 0.0086153 גבוה 24 שעות $ 0.00875111 שיא כל הזמנים $ 0.094144 המחיר הנמוך ביותר $ 0.00509231 שינוי מחיר (שעה אחת) -- שינוי מחיר (1D) +0.27% שינוי מחיר (7D) +71.06%

Pallapay (PALLA) המחיר בזמן אמת של הוא $0.00871229. במהלך 24 השעות האחרונות, PALLA נסחר בטווח שבין שפל של $ 0.0086153 לבין שיא של $ 0.00875111, מה שמעיד על תנודתיות פעילה בשוק. PALLAהשיא ההיסטורי של המחיר הוא $ 0.094144, בעוד שהשפל ההיסטורי שלו הוא $ 0.00509231.

מבחינת ביצועים לטווח קצר, PALLA השתנה ב -- במהלך השעה האחרונה, +0.27% במהלך 24 השעות האחרונות, ו+71.06% ב-7 הימים האחרונים. זה מספק לך סקירה מהירה של מגמות המחיר האחרונות והדינמיקה של השוק ב-MEXC.

Pallapay (PALLA) מידע שוק

שווי שוק $ 6.61M נפח (24 שעות) -- שווי שוק מדולל לחלוטין $ 17.42M אספקת מחזור 759.02M אספקה כוללת 1,999,999,999.0

שווי השוק הנוכחי של Pallapay הוא $ 6.61M, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של --. ההיצע במחזור של PALLA הוא 759.02M, עם היצע כולל של 1999999999.0. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 17.42M.