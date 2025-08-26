PalGold (PALG) מידע על מחיר (USD)

טווח שינוי המחיר ב-24 השעות האחרונות: $ 0 $ 0 $ 0 24 שעות נמוך $ 0 $ 0 $ 0 גבוה 24 שעות 24 שעות נמוך $ 0$ 0 $ 0 גבוה 24 שעות $ 0$ 0 $ 0 שיא כל הזמנים $ 36.57$ 36.57 $ 36.57 המחיר הנמוך ביותר $ 0$ 0 $ 0 שינוי מחיר (שעה אחת) -- שינוי מחיר (1D) -- שינוי מחיר (7D) -4.54% שינוי מחיר (7D) -4.54%

PalGold (PALG) המחיר בזמן אמת של הוא --. במהלך 24 השעות האחרונות, PALG נסחר בטווח שבין שפל של $ 0 לבין שיא של $ 0, מה שמעיד על תנודתיות פעילה בשוק. PALGהשיא ההיסטורי של המחיר הוא $ 36.57, בעוד שהשפל ההיסטורי שלו הוא $ 0.

מבחינת ביצועים לטווח קצר, PALG השתנה ב -- במהלך השעה האחרונה, -- במהלך 24 השעות האחרונות, ו-4.54% ב-7 הימים האחרונים. זה מספק לך סקירה מהירה של מגמות המחיר האחרונות והדינמיקה של השוק ב-MEXC.

PalGold (PALG) מידע שוק

שווי שוק $ 419.90$ 419.90 $ 419.90 נפח (24 שעות) ---- -- שווי שוק מדולל לחלוטין $ 1.70K$ 1.70K $ 1.70K אספקת מחזור 24.70M 24.70M 24.70M אספקה כוללת 99,999,998.0 99,999,998.0 99,999,998.0

שווי השוק הנוכחי של PalGold הוא $ 419.90, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של --. ההיצע במחזור של PALG הוא 24.70M, עם היצע כולל של 99999998.0. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 1.70K.