Palantir xStock מחיר היום

מחיר Palantir xStock (PLTRX) בזמן אמת היום הוא $ 174.82, עם שינוי של 0.70% ב-24 השעות האחרונות. שער ההמרה הנוכחי מ PLTRX ל USD הוא $ 174.82 לכל PLTRX.

Palantir xStock כרגע מדורג במקום #- לפי שווי שוק של $ 2,079,746, עם היצע במחזור של 11.90K PLTRX. ב‑24 השעות האחרונות, PLTRX סחר בין $ 173.14 (נמוך) ל $ 176.09 (גבוה), מה שמשקף את פעילות השוק. השיא ההיסטורי שלה עומד על $ 198.36, בעוד שהנמוך ההיסטורי היה $ 106.21.

ביצועים לטווח קצר, PLTRX נע ב -0.04% בשעה האחרונה ו -0.99% ב-7 הימים האחרונים. במהלך היממה האחרונה, נפח המסחר הכולל הגיע ל $ 100.98K.

Palantir xStock (PLTRX) מידע שוק

שווי שוק $ 2.08M$ 2.08M $ 2.08M נפח (24 שעות) $ 100.98K$ 100.98K $ 100.98K שווי שוק מדולל לחלוטין $ 170.15M$ 170.15M $ 170.15M אספקת מחזור 11.90K 11.90K 11.90K אספקה כוללת 973,262.0463807523 973,262.0463807523 973,262.0463807523

שווי השוק הנוכחי של Palantir xStock הוא $ 2.08M, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של $ 100.98K. ההיצע במחזור של PLTRX הוא 11.90K, עם היצע כולל של 973262.0463807523. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 170.15M.