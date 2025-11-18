Paimon Stripe SPV Token מחיר היום

מחיר Paimon Stripe SPV Token (STRP) בזמן אמת היום הוא $ 45.13, עם שינוי של 0.00% ב-24 השעות האחרונות. שער ההמרה הנוכחי מ STRP ל USD הוא $ 45.13 לכל STRP.

Paimon Stripe SPV Token כרגע מדורג במקום #- לפי שווי שוק של $ 1,002,894, עם היצע במחזור של 22.22K STRP. ב‑24 השעות האחרונות, STRP סחר בין $ 0 (נמוך) ל $ 0 (גבוה), מה שמשקף את פעילות השוק. השיא ההיסטורי שלה עומד על $ 45.55, בעוד שהנמוך ההיסטורי היה $ 44.89.

ביצועים לטווח קצר, STRP נע ב -- בשעה האחרונה ו 0.00% ב-7 הימים האחרונים. במהלך היממה האחרונה, נפח המסחר הכולל הגיע ל --.

Paimon Stripe SPV Token (STRP) מידע שוק

שווי שוק $ 1.00M$ 1.00M $ 1.00M נפח (24 שעות) ---- -- שווי שוק מדולל לחלוטין $ 1.00M$ 1.00M $ 1.00M אספקת מחזור 22.22K 22.22K 22.22K אספקה כוללת 22,222.2222222222 22,222.2222222222 22,222.2222222222

