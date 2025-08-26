Paimon SpaceX SPV Token (SPCX) מידע על מחיר (USD)

טווח שינוי המחיר ב-24 השעות האחרונות: $ 218.91 $ 218.91 $ 218.91 24 שעות נמוך $ 220.86 $ 220.86 $ 220.86 גבוה 24 שעות 24 שעות נמוך $ 218.91$ 218.91 $ 218.91 גבוה 24 שעות $ 220.86$ 220.86 $ 220.86 שיא כל הזמנים $ 225.44$ 225.44 $ 225.44 המחיר הנמוך ביותר $ 218.75$ 218.75 $ 218.75 שינוי מחיר (שעה אחת) +0.01% שינוי מחיר (1D) +0.63% שינוי מחיר (7D) -0.66% שינוי מחיר (7D) -0.66%

Paimon SpaceX SPV Token (SPCX) המחיר בזמן אמת של הוא $220.32. במהלך 24 השעות האחרונות, SPCX נסחר בטווח שבין שפל של $ 218.91 לבין שיא של $ 220.86, מה שמעיד על תנודתיות פעילה בשוק. SPCXהשיא ההיסטורי של המחיר הוא $ 225.44, בעוד שהשפל ההיסטורי שלו הוא $ 218.75.

מבחינת ביצועים לטווח קצר, SPCX השתנה ב +0.01% במהלך השעה האחרונה, +0.63% במהלך 24 השעות האחרונות, ו-0.66% ב-7 הימים האחרונים. זה מספק לך סקירה מהירה של מגמות המחיר האחרונות והדינמיקה של השוק ב-MEXC.

Paimon SpaceX SPV Token (SPCX) מידע שוק

שווי שוק $ 2.20M$ 2.20M $ 2.20M נפח (24 שעות) ---- -- שווי שוק מדולל לחלוטין $ 2.20M$ 2.20M $ 2.20M אספקת מחזור 10.00K 10.00K 10.00K אספקה כוללת 10,000.0 10,000.0 10,000.0

שווי השוק הנוכחי של Paimon SpaceX SPV Token הוא $ 2.20M, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של --. ההיצע במחזור של SPCX הוא 10.00K, עם היצע כולל של 10000.0. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 2.20M.