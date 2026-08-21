PAID מחיר היום

מחיר PAID (PAID) בזמן אמת היום הוא $ 0, עם שינוי של 0.02% ב-24 השעות האחרונות. שער ההמרה הנוכחי מ PAID ל USD הוא $ 0 לכל PAID.

PAID כרגע מדורג במקום #- לפי שווי שוק של $ 48,668, עם היצע במחזור של 589.69M PAID. ב‑24 השעות האחרונות, PAID סחר בין $ 0 (נמוך) ל $ 0 (גבוה), מה שמשקף את פעילות השוק. השיא ההיסטורי שלה עומד על $ 6.04, בעוד שהנמוך ההיסטורי היה $ 0.

ביצועים לטווח קצר, PAID נע ב -- בשעה האחרונה ו -12.58% ב-7 הימים האחרונים. במהלך היממה האחרונה, נפח המסחר הכולל הגיע ל --.

PAID (PAID) מידע שוק

שווי שוק $ 48.67K$ 48.67K $ 48.67K נפח (24 שעות) ---- -- שווי שוק מדולל לחלוטין $ 48.67K$ 48.67K $ 48.67K אספקת מחזור 589.69M 589.69M 589.69M אספקה כוללת 589,686,914.6 589,686,914.6 589,686,914.6

שווי השוק הנוכחי של PAID הוא $ 48.67K, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של --. ההיצע במחזור של PAID הוא 589.69M, עם היצע כולל של 589686914.6. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 48.67K.