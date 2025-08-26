Page (PAGE) מידע על מחיר (USD)

טווח שינוי המחיר ב-24 השעות האחרונות: $ 0 $ 0 $ 0 24 שעות נמוך $ 0 $ 0 $ 0 גבוה 24 שעות 24 שעות נמוך $ 0$ 0 $ 0 גבוה 24 שעות $ 0$ 0 $ 0 שיא כל הזמנים $ 0.157628$ 0.157628 $ 0.157628 המחיר הנמוך ביותר $ 0$ 0 $ 0 שינוי מחיר (שעה אחת) -- שינוי מחיר (1D) -- שינוי מחיר (7D) +13.57% שינוי מחיר (7D) +13.57%

Page (PAGE) המחיר בזמן אמת של הוא $0.00115043. במהלך 24 השעות האחרונות, PAGE נסחר בטווח שבין שפל של $ 0 לבין שיא של $ 0, מה שמעיד על תנודתיות פעילה בשוק. PAGEהשיא ההיסטורי של המחיר הוא $ 0.157628, בעוד שהשפל ההיסטורי שלו הוא $ 0.

מבחינת ביצועים לטווח קצר, PAGE השתנה ב -- במהלך השעה האחרונה, -- במהלך 24 השעות האחרונות, ו+13.57% ב-7 הימים האחרונים. זה מספק לך סקירה מהירה של מגמות המחיר האחרונות והדינמיקה של השוק ב-MEXC.

Page (PAGE) מידע שוק

שווי שוק $ 0.00$ 0.00 $ 0.00 נפח (24 שעות) ---- -- שווי שוק מדולל לחלוטין $ 11.50K$ 11.50K $ 11.50K אספקת מחזור 0.00 0.00 0.00 אספקה כוללת 10,000,000.0 10,000,000.0 10,000,000.0

שווי השוק הנוכחי של Page הוא $ 0.00, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של --. ההיצע במחזור של PAGE הוא 0.00, עם היצע כולל של 10000000.0. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 11.50K.