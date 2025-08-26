עוד על PAGE

PAGE מידע על מחיר

PAGE אתר רשמי

PAGE טוקניומיקה

PAGE תחזית מחיר

להרוויח

איירדרופ+

חדשות

בלוג

ללמוד

Page סֵמֶל

Page מחיר (PAGE)

לא רשום

1 PAGE ל USDמחיר חי:

$0.00115043
$0.00115043$0.00115043
0.00%1D
mexc
נתוני האסימון הללו מקורם מצדדים שלישיים. MEXC פועלת אך ורק כמאגר מידע. גלו אסימונים נוספים הרשומים בשוק הספוט של MEXC!
USD
Page (PAGE) טבלת מחירים חיה
העמוד עודכן לאחרונה: 2025-08-26 18:55:42 (UTC+8)

Page (PAGE) מידע על מחיר (USD)

טווח שינוי המחיר ב-24 השעות האחרונות:
$ 0
$ 0$ 0
24 שעות נמוך
$ 0
$ 0$ 0
גבוה 24 שעות

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 0.157628
$ 0.157628$ 0.157628

$ 0
$ 0$ 0

--

--

+13.57%

+13.57%

Page (PAGE) המחיר בזמן אמת של הוא $0.00115043. במהלך 24 השעות האחרונות, PAGE נסחר בטווח שבין שפל של $ 0 לבין שיא של $ 0, מה שמעיד על תנודתיות פעילה בשוק. PAGEהשיא ההיסטורי של המחיר הוא $ 0.157628, בעוד שהשפל ההיסטורי שלו הוא $ 0.

מבחינת ביצועים לטווח קצר, PAGE השתנה ב -- במהלך השעה האחרונה, -- במהלך 24 השעות האחרונות, ו+13.57% ב-7 הימים האחרונים. זה מספק לך סקירה מהירה של מגמות המחיר האחרונות והדינמיקה של השוק ב-MEXC.

Page (PAGE) מידע שוק

$ 0.00
$ 0.00$ 0.00

--
----

$ 11.50K
$ 11.50K$ 11.50K

0.00
0.00 0.00

10,000,000.0
10,000,000.0 10,000,000.0

שווי השוק הנוכחי של Page הוא $ 0.00, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של --. ההיצע במחזור של PAGE הוא 0.00, עם היצע כולל של 10000000.0. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 11.50K.

Page (PAGE) היסטוריית מחירים USD

במהלך היום, השינוי במחיר של Pageל USDהיה $ 0.
ב-30 הימים האחרונים, השינוי במחיר שלPage ל USDהיה . $ +0.0000208800.
ב-60 הימים האחרונים, השינוי במחיר שלPage ל USDהיה $ +0.0005810733.
ב-90 הימים האחרונים, השינוי במחיר של Pageל USDהיה $ +0.0004338993699102001.

תְקוּפָהלשנות (USD)לשנות (%)
הַיוֹם$ 0--
30 ימים$ +0.0000208800+1.81%
60 ימים$ +0.0005810733+50.51%
90 ימים$ +0.0004338993699102001+60.56%

מה זהPage (PAGE)

The PAGE token is a token with books at heart. PAGE represents a network of human beings who support the idea that creating things should provide a viable income, no matter where a creator is from or what that creator’s role in the greater ecosystem of the creative life of human beings happens to be. As such, PAGE is designed to be a decentralized network with the intention of including more people in this creative way of life, rather than an exclusive and/or centralized network built around the intention of keeping a majority of people out to increase the profits of a few industry mainstays. The PAGE token launch begins a long process of development which will ultimately result in a Cosmos SDK blockchain capable of administering governance to the network via DAO, facilitating transactions across a far-reaching network, and keeping said network online by collecting fees in the native PAGE token. PAGE supply will be capped at 100M, with 10M minted to the Ethereum blockchain and 90M to be minted to Cosmos at a later date. The way forward for the PAGE network seems clear: disrupt the traditional book and ebook industries by providing a more streamlined publishing platform. PAGE will offer more transparency into the performance of books while lowering costs to authors and publishers to a minimum. Instead of separate licenses for each form a given book might take, one NFTBook can be updated and will be able to serve video and audio content in addition to the traditional text files offered by popular e-reader apps and devices today, but in addition to this, NFTBooks will also offer the capacity to request a print copy at printer cost via the dAPP contained in each and every book. NFTBooks are unstoppable, consisting of a blockchain-saved reference point and an IPFS back end that is as strong as the network it resides upon. With public + private key encryption to lock the content behind a permissioned token gate and prevent unauthorized access, NFTBooks will even begin to surpass the security of paper book and ebook formats. With digital ownership and scarcity, markets for NFTBooks will be more efficient than anything that has come before. Even the Gutenberg Press and its various antecedents could not create books as durable and censorship-resistant as NFTBooks.

MEXC היא בורסת המטבעות הקריפטוגרפית המובילה שאמינה על ידי למעלה מ-10 מיליון משתמשים ברחבי העולם. היא ידועה כבורסה עם מבחר האסימונים הרחב ביותר, רישומי האסימונים המהירים ביותר ודמי המסחר הנמוכים ביותר בשוק. הצטרף עכשיו ל-MEXC כדי לחוות נזילות ברמה הגבוהה ביותר והעמלות התחרותיות ביותר בשוק!

Page (PAGE) משאב

האתר הרשמי

Pageתחזית מחיר (USD)

כמה יהיה Page (PAGE) שווה USD מחר, בשבוע הבא או בחודש הבא? כמה עשויים להיות Page (PAGE) שווים הנכסים שלך בשנת 2025, 2026, 2027, 2028 — או אפילו בעוד 10 או 20 שנה מהיום? השתמש בכלי חיזוי המחירים שלנו כדי לבדוק תחזיות לטווח הקצר ולטווח הארוך עבור Page.

בדוק את Page תחזית המחיר עכשיו‏!

PAGE למטבעות מקומיים

Page (PAGE) טוקנומיקה

הבנת הטוקנומיקה של Page (PAGE) יכולה לספק תובנה עמוקה יותר לגבי הערך לטווח הארוך ופוטנציאל הצמיחה שלו. מהאופן שבו האסימונים מופצים ועד לאופן שבו מתנהל ההיצע, הטוקנומיקה חושפת את המבנה המרכזי של כלכלת הפרויקט. למדו על PAGE הטוקנומיקה הנרחבת של האסימון עכשיו!

אנשים שואלים גם: שאלות אחרות על Page (PAGE)

כמה שווה Page (PAGE) היום?
החי PAGEהמחיר ב USD הוא 0.00115043 USD, מתעדכן בזמן אמת עם נתוני השוק העדכניים ביותר.
מהו המחיר הנוכחי PAGE ל USD?
המחיר הנוכחי של PAGE ל USD הוא $ 0.00115043. בדוק את ממיר MEXC להמרה מדויקת של טוקנים.
מהו שווי השוק של Page?
שווי השוק של PAGE הוא $ 0.00 USD. שווי שוק = מחיר נוכחי × היצע במחזור. זה מציין את שווי השוק הכולל של הטוקן ואת הדירוג שלו.
מהו ההיצע במחזור של PAGE?
ההיצע במחזור של PAGE הוא 0.00 USD.
מה היה מחיר השיא בכל הזמנים (ATH) של PAGE?
‏‏PAGE השיג מחיר שיא (ATH) של 0.157628 USD.
מה היה המחיר הנמוך ביותר בכל הזמנים (ATL) של PAGE?
PAGE ‏‏רשם מחירATL של 0 USD.
מהו נפח המסחר של PAGE?
נפח המסחר החי ב-24 השעות עבור PAGE הוא -- USD.
האם PAGE יעלה השנה?
PAGE ‏‏עשוי לעלות השנה, בהתאם לתנאי השוק ולהתפתחויות בפרויקט. בדוק את PAGE תחזית המחיר של לקבלת ניתוח מעמיק יותר.
העמוד עודכן לאחרונה: 2025-08-26 18:55:42 (UTC+8)

Page (PAGE) עדכונים חשובים מהתעשייה

זְמַן (UTC+8)סוּגמֵידָע
08-25 21:14:39עדכוני תעשייה
שווי השוק הכולל של הקריפטו יורד מתחת ל-4 טריליון דולר, שווי השוק הכולל של האלטקוינים צונח ב-3.58% תוך יום
08-25 09:45:00עדכוני תעשייה
במהלך 24 השעות האחרונות, חיסולים בכל השוק הגיעו ל-628 מיליון דולר, כאשר יותר מ-130,000 סוחרים חוסלו
08-25 05:44:00עדכוני תעשייה
ביטקוין "פתיל" יורד זמנית מתחת ל-112,000$
08-24 19:48:00עדכוני תעשייה
נתח השוק של Bitcoin יורד ל-58.23%, מגיע לשפל חדש מאז ינואר השנה
08-24 03:20:00עדכוני תעשייה
סך שווי שוק הקריפטו חוזר מעל 4 טריליון דולר, עם עלייה של 3.8% ב-24 שעות
08-24 02:09:00עדכוני תעשייה
מטבעות אלטרנטיביים מובילים מציגים ביצועים מעורבים, OKB יורד ב-2.31% בשעה האחרונה, בעוד BIO עולה ב-13.68% בשעה האחרונה

כתב ויתור

מחירי מטבעות קריפטו נתונים לסיכוני שוק גבוהים ולתנודתיות מחירים. כדאי להשקיע בפרויקטים ובמוצרים שאתם מכירים ובהם אתם מבינים את הסיכונים הכרוכים בכך. עליך לשקול היטב את ניסיון ההשקעה שלך, המצב הפיננסי, יעדי ההשקעה וסובלנות הסיכון שלך ולהתייעץ עם יועץ פיננסי בלתי תלוי לפני ביצוע השקעה כלשהי. אין לראות בחומר זה ייעוץ פיננסי. ביצועי העבר אינם אינדיקטור אמין לביצועים עתידיים. ערך ההשקעה שלך יכול לרדת וגם לעלות, וייתכן שלא תקבל בחזרה את הסכום שהשקעת. אתה האחראי הבלעדי להחלטות ההשקעה שלך. MEXC אינה אחראית לכל הפסדים שאתה עלול להיגרם לך. למידע נוסף, עיין בתנאי השימוש ובאזהרת הסיכון שלנו. שים לב גם שהנתונים הקשורים למטבע הקריפטו המוזכר לעיל המוצג כאן (כגון המחיר הנוכחי שלו) מבוססים על מקורות צד שלישי. הם מוצגים לך על בסיס "כמות שהם" ולמטרות מידע בלבד, ללא ייצוג או אחריות מכל סוג שהוא. גם קישורים המסופקים לאתרי צד שלישי אינם בשליטת MEXC. MEXC אינה אחראית לאמינות ולדיוק של אתרי צד שלישי כאלה ולתכנים שלהם.