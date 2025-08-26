Padre (PADRE) מידע על מחיר (USD)

טווח שינוי המחיר ב-24 השעות האחרונות: $ 0.04403208 $ 0.04403208 $ 0.04403208 24 שעות נמוך $ 0.060065 $ 0.060065 $ 0.060065 גבוה 24 שעות 24 שעות נמוך $ 0.04403208$ 0.04403208 $ 0.04403208 גבוה 24 שעות $ 0.060065$ 0.060065 $ 0.060065 שיא כל הזמנים $ 0.314927$ 0.314927 $ 0.314927 המחיר הנמוך ביותר $ 0.0075865$ 0.0075865 $ 0.0075865 שינוי מחיר (שעה אחת) +0.54% שינוי מחיר (1D) -14.77% שינוי מחיר (7D) -30.01% שינוי מחיר (7D) -30.01%

Padre (PADRE) המחיר בזמן אמת של הוא $0.050631. במהלך 24 השעות האחרונות, PADRE נסחר בטווח שבין שפל של $ 0.04403208 לבין שיא של $ 0.060065, מה שמעיד על תנודתיות פעילה בשוק. PADREהשיא ההיסטורי של המחיר הוא $ 0.314927, בעוד שהשפל ההיסטורי שלו הוא $ 0.0075865.

מבחינת ביצועים לטווח קצר, PADRE השתנה ב +0.54% במהלך השעה האחרונה, -14.77% במהלך 24 השעות האחרונות, ו-30.01% ב-7 הימים האחרונים. זה מספק לך סקירה מהירה של מגמות המחיר האחרונות והדינמיקה של השוק ב-MEXC.

Padre (PADRE) מידע שוק

שווי שוק $ 0.00$ 0.00 $ 0.00 נפח (24 שעות) ---- -- שווי שוק מדולל לחלוטין $ 1.90M$ 1.90M $ 1.90M אספקת מחזור 0.00 0.00 0.00 אספקה כוללת 37,500,000.0 37,500,000.0 37,500,000.0

שווי השוק הנוכחי של Padre הוא $ 0.00, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של --. ההיצע במחזור של PADRE הוא 0.00, עם היצע כולל של 37500000.0. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 1.90M.