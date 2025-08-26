עוד על PADRE

Padre סֵמֶל

Padre מחיר (PADRE)

לא רשום

1 PADRE ל USDמחיר חי:

$0.050631
$0.050631$0.050631
-14.70%1D
mexc
USD
Padre (PADRE) טבלת מחירים חיה
העמוד עודכן לאחרונה: 2025-08-26 18:55:34 (UTC+8)

Padre (PADRE) מידע על מחיר (USD)

טווח שינוי המחיר ב-24 השעות האחרונות:
$ 0.04403208
$ 0.04403208$ 0.04403208
24 שעות נמוך
$ 0.060065
$ 0.060065$ 0.060065
גבוה 24 שעות

$ 0.04403208
$ 0.04403208$ 0.04403208

$ 0.060065
$ 0.060065$ 0.060065

$ 0.314927
$ 0.314927$ 0.314927

$ 0.0075865
$ 0.0075865$ 0.0075865

+0.54%

-14.77%

-30.01%

-30.01%

Padre (PADRE) המחיר בזמן אמת של הוא $0.050631. במהלך 24 השעות האחרונות, PADRE נסחר בטווח שבין שפל של $ 0.04403208 לבין שיא של $ 0.060065, מה שמעיד על תנודתיות פעילה בשוק. PADREהשיא ההיסטורי של המחיר הוא $ 0.314927, בעוד שהשפל ההיסטורי שלו הוא $ 0.0075865.

מבחינת ביצועים לטווח קצר, PADRE השתנה ב +0.54% במהלך השעה האחרונה, -14.77% במהלך 24 השעות האחרונות, ו-30.01% ב-7 הימים האחרונים. זה מספק לך סקירה מהירה של מגמות המחיר האחרונות והדינמיקה של השוק ב-MEXC.

Padre (PADRE) מידע שוק

$ 0.00
$ 0.00$ 0.00

--
----

$ 1.90M
$ 1.90M$ 1.90M

0.00
0.00 0.00

37,500,000.0
37,500,000.0 37,500,000.0

שווי השוק הנוכחי של Padre הוא $ 0.00, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של --. ההיצע במחזור של PADRE הוא 0.00, עם היצע כולל של 37500000.0. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 1.90M.

Padre (PADRE) היסטוריית מחירים USD

במהלך היום, השינוי במחיר של Padreל USDהיה $ -0.00878093719707155.
ב-30 הימים האחרונים, השינוי במחיר שלPadre ל USDהיה . $ -0.0198015056.
ב-60 הימים האחרונים, השינוי במחיר שלPadre ל USDהיה $ -0.0133222008.
ב-90 הימים האחרונים, השינוי במחיר של Padreל USDהיה $ +0.03054849635674846.

תְקוּפָה לשנות (USD) לשנות (%)
הַיוֹם $ -0.00878093719707155 -14.77%
30 ימים $ -0.0198015056 -39.10%
60 ימים $ -0.0133222008 -26.31%
90 ימים $ +0.03054849635674846 +152.11%

מה זה Padre (PADRE)

All-in-one ERC-20 trading platform for users of all experience levels (both CEX traders looking to venture into DEX trading and newcomers). Our app makes DEX trading accessible to everyone by offering an intuitive, CEX-like and user-friendly interface that makes the transition from CEX seamless. We prioritize reliability, simplicity, and ease of use. Padre features: - live portfolio tracking and insights - truly self-custodial solutions - full pending transactions support - mobile support (PWA) - dev transactions tracking - trending with live mempool insights - fast and intuitive spot trading and limit order management PADRE token - native token for Padre application, utilities: reducing in-app fees, access to token-gated features, holder rewards

Padre תחזית מחיר (USD)

כמה יהיה Padre (PADRE) שווה USD מחר, בשבוע הבא או בחודש הבא? כמה עשויים להיות Padre (PADRE) שווים הנכסים שלך בשנת 2025, 2026, 2027, 2028 — או אפילו בעוד 10 או 20 שנה מהיום? השתמש בכלי חיזוי המחירים שלנו כדי לבדוק תחזיות לטווח הקצר ולטווח הארוך עבור Padre.

בדוק את Padre תחזית המחיר עכשיו‏!

PADRE למטבעות מקומיים

Padre (PADRE) טוקנומיקה

הבנת הטוקנומיקה של Padre (PADRE) יכולה לספק תובנה עמוקה יותר לגבי הערך לטווח הארוך ופוטנציאל הצמיחה שלו. מהאופן שבו האסימונים מופצים ועד לאופן שבו מתנהל ההיצע, הטוקנומיקה חושפת את המבנה המרכזי של כלכלת הפרויקט. למדו על PADRE הטוקנומיקה הנרחבת של האסימון עכשיו!

אנשים שואלים גם: שאלות אחרות על Padre (PADRE)

כמה שווה Padre (PADRE) היום?
החי PADREהמחיר ב USD הוא 0.050631 USD, מתעדכן בזמן אמת עם נתוני השוק העדכניים ביותר.
מהו המחיר הנוכחי PADRE ל USD?
המחיר הנוכחי של PADRE ל USD הוא $ 0.050631. בדוק את ממיר MEXC להמרה מדויקת של טוקנים.
מהו שווי השוק של Padre?
שווי השוק של PADRE הוא $ 0.00 USD. שווי שוק = מחיר נוכחי × היצע במחזור. זה מציין את שווי השוק הכולל של הטוקן ואת הדירוג שלו.
מהו ההיצע במחזור של PADRE?
ההיצע במחזור של PADRE הוא 0.00 USD.
מה היה מחיר השיא בכל הזמנים (ATH) של PADRE?
‏‏PADRE השיג מחיר שיא (ATH) של 0.314927 USD.
מה היה המחיר הנמוך ביותר בכל הזמנים (ATL) של PADRE?
PADRE ‏‏רשם מחירATL של 0.0075865 USD.
מהו נפח המסחר של PADRE?
נפח המסחר החי ב-24 השעות עבור PADRE הוא -- USD.
האם PADRE יעלה השנה?
PADRE ‏‏עשוי לעלות השנה, בהתאם לתנאי השוק ולהתפתחויות בפרויקט. בדוק את PADRE תחזית המחיר של לקבלת ניתוח מעמיק יותר.
העמוד עודכן לאחרונה: 2025-08-26 18:55:34 (UTC+8)

