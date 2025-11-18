Paddle Finance מחיר היום

מחיר Paddle Finance (PADD) בזמן אמת היום הוא $ 0.00024264, עם שינוי של 4.90% ב-24 השעות האחרונות. שער ההמרה הנוכחי מ PADD ל USD הוא $ 0.00024264 לכל PADD.

Paddle Finance כרגע מדורג במקום #- לפי שווי שוק של $ 27,449, עם היצע במחזור של 123.65M PADD. ב‑24 השעות האחרונות, PADD סחר בין $ 0.00019621 (נמוך) ל $ 0.00025514 (גבוה), מה שמשקף את פעילות השוק. השיא ההיסטורי שלה עומד על $ 0.00884559, בעוד שהנמוך ההיסטורי היה $ 0.00019621.

ביצועים לטווח קצר, PADD נע ב +9.29% בשעה האחרונה ו -68.00% ב-7 הימים האחרונים. במהלך היממה האחרונה, נפח המסחר הכולל הגיע ל --.

Paddle Finance (PADD) מידע שוק

שווי שוק $ 27.45K$ 27.45K $ 27.45K נפח (24 שעות) ---- -- שווי שוק מדולל לחלוטין $ 222.00K$ 222.00K $ 222.00K אספקת מחזור 123.65M 123.65M 123.65M אספקה כוללת 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0

שווי השוק הנוכחי של Paddle Finance הוא $ 27.45K, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של --. ההיצע במחזור של PADD הוא 123.65M, עם היצע כולל של 1000000000.0. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 222.00K.