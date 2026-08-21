Pacu Jalur מחיר היום

מחיר Pacu Jalur (BOATKID) בזמן אמת היום הוא $ 0, עם שינוי של 0.66% ב-24 השעות האחרונות. שער ההמרה הנוכחי מ BOATKID ל USD הוא $ 0 לכל BOATKID.

Pacu Jalur כרגע מדורג במקום #- לפי שווי שוק של $ 52,874, עם היצע במחזור של 997.28M BOATKID. ב‑24 השעות האחרונות, BOATKID סחר בין $ 0 (נמוך) ל $ 0 (גבוה), מה שמשקף את פעילות השוק. השיא ההיסטורי שלה עומד על $ 0.01306515, בעוד שהנמוך ההיסטורי היה $ 0.

ביצועים לטווח קצר, BOATKID נע ב -3.75% בשעה האחרונה ו -32.93% ב-7 הימים האחרונים. במהלך היממה האחרונה, נפח המסחר הכולל הגיע ל --.

Pacu Jalur (BOATKID) מידע שוק

שווי שוק $ 52.87K$ 52.87K $ 52.87K נפח (24 שעות) ---- -- שווי שוק מדולל לחלוטין $ 52.87K$ 52.87K $ 52.87K אספקת מחזור 997.28M 997.28M 997.28M אספקה כוללת 997,275,690.954549 997,275,690.954549 997,275,690.954549

שווי השוק הנוכחי של Pacu Jalur הוא $ 52.87K, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של --. ההיצע במחזור של BOATKID הוא 997.28M, עם היצע כולל של 997275690.954549. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 52.87K.