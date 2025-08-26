P2P solutions foundation (P2PS) מידע על מחיר (USD)

טווח שינוי המחיר ב-24 השעות האחרונות: $ 392.9 $ 392.9 $ 392.9 24 שעות נמוך $ 422.94 $ 422.94 $ 422.94 גבוה 24 שעות 24 שעות נמוך $ 392.9$ 392.9 $ 392.9 גבוה 24 שעות $ 422.94$ 422.94 $ 422.94 שיא כל הזמנים $ 449.05$ 449.05 $ 449.05 המחיר הנמוך ביותר $ 0$ 0 $ 0 שינוי מחיר (שעה אחת) +0.64% שינוי מחיר (1D) -2.36% שינוי מחיר (7D) +5.09% שינוי מחיר (7D) +5.09%

P2P solutions foundation (P2PS) המחיר בזמן אמת של הוא $402.67. במהלך 24 השעות האחרונות, P2PS נסחר בטווח שבין שפל של $ 392.9 לבין שיא של $ 422.94, מה שמעיד על תנודתיות פעילה בשוק. P2PSהשיא ההיסטורי של המחיר הוא $ 449.05, בעוד שהשפל ההיסטורי שלו הוא $ 0.

מבחינת ביצועים לטווח קצר, P2PS השתנה ב +0.64% במהלך השעה האחרונה, -2.36% במהלך 24 השעות האחרונות, ו+5.09% ב-7 הימים האחרונים. זה מספק לך סקירה מהירה של מגמות המחיר האחרונות והדינמיקה של השוק ב-MEXC.

P2P solutions foundation (P2PS) מידע שוק

שווי שוק $ 0.00$ 0.00 $ 0.00 נפח (24 שעות) ---- -- שווי שוק מדולל לחלוטין $ 4.03T$ 4.03T $ 4.03T אספקת מחזור 0.00 0.00 0.00 אספקה כוללת 10,000,000,000.0 10,000,000,000.0 10,000,000,000.0

שווי השוק הנוכחי של P2P solutions foundation הוא $ 0.00, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של --. ההיצע במחזור של P2PS הוא 0.00, עם היצע כולל של 10000000000.0. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 4.03T.