P2P solutions foundation סֵמֶל

P2P solutions foundation מחיר (P2PS)

לא רשום

1 P2PS ל USDמחיר חי:

-2.30%1D
mexc
USD
P2P solutions foundation (P2PS) טבלת מחירים חיה
P2P solutions foundation (P2PS) מידע על מחיר (USD)

טווח שינוי המחיר ב-24 השעות האחרונות:
24 שעות נמוך
גבוה 24 שעות

+0.64%

-2.36%

+5.09%

+5.09%

P2P solutions foundation (P2PS) המחיר בזמן אמת של הוא $402.67. במהלך 24 השעות האחרונות, P2PS נסחר בטווח שבין שפל של $ 392.9 לבין שיא של $ 422.94, מה שמעיד על תנודתיות פעילה בשוק. P2PSהשיא ההיסטורי של המחיר הוא $ 449.05, בעוד שהשפל ההיסטורי שלו הוא $ 0.

מבחינת ביצועים לטווח קצר, P2PS השתנה ב +0.64% במהלך השעה האחרונה, -2.36% במהלך 24 השעות האחרונות, ו+5.09% ב-7 הימים האחרונים. זה מספק לך סקירה מהירה של מגמות המחיר האחרונות והדינמיקה של השוק ב-MEXC.

P2P solutions foundation (P2PS) מידע שוק

שווי השוק הנוכחי של P2P solutions foundation הוא $ 0.00, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של --. ההיצע במחזור של P2PS הוא 0.00, עם היצע כולל של 10000000000.0. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 4.03T.

P2P solutions foundation (P2PS) היסטוריית מחירים USD

במהלך היום, השינוי במחיר של P2P solutions foundationל USDהיה $ -9.745000812487.
ב-30 הימים האחרונים, השינוי במחיר שלP2P solutions foundation ל USDהיה . $ +77.5219881330.
ב-60 הימים האחרונים, השינוי במחיר שלP2P solutions foundation ל USDהיה $ +337.6910212990.
ב-90 הימים האחרונים, השינוי במחיר של P2P solutions foundationל USDהיה $ +166.29609314376888.

תְקוּפָהלשנות (USD)לשנות (%)
הַיוֹם$ -9.745000812487-2.36%
30 ימים$ +77.5219881330+19.25%
60 ימים$ +337.6910212990+83.86%
90 ימים$ +166.29609314376888+70.35%

מה זהP2P solutions foundation (P2PS)

P2PS Purpose: The purpose of our ICO is to bring to you a secure system through which you can exchange confidential digital assets or files with absolutely no interference from any third party; not even a network or systems administrator What Can P2PS Do That Others Don’t? P2PS is a pure peer-to-peer platform which safeguards, for example, your medical records, banking information and other sensitive digital assets, during exchange between two parties. Such platforms today are simply nonexistent.

P2P solutions foundation (P2PS) משאב

נייר לבן
האתר הרשמי

P2P solutions foundationתחזית מחיר (USD)

כמה יהיה P2P solutions foundation (P2PS) שווה USD מחר, בשבוע הבא או בחודש הבא? כמה עשויים להיות P2P solutions foundation (P2PS) שווים הנכסים שלך בשנת 2025, 2026, 2027, 2028 — או אפילו בעוד 10 או 20 שנה מהיום? השתמש בכלי חיזוי המחירים שלנו כדי לבדוק תחזיות לטווח הקצר ולטווח הארוך עבור P2P solutions foundation.

בדוק את P2P solutions foundation תחזית המחיר עכשיו‏!

P2PS למטבעות מקומיים

P2P solutions foundation (P2PS) טוקנומיקה

הבנת הטוקנומיקה של P2P solutions foundation (P2PS) יכולה לספק תובנה עמוקה יותר לגבי הערך לטווח הארוך ופוטנציאל הצמיחה שלו. מהאופן שבו האסימונים מופצים ועד לאופן שבו מתנהל ההיצע, הטוקנומיקה חושפת את המבנה המרכזי של כלכלת הפרויקט. למדו על P2PS הטוקנומיקה הנרחבת של האסימון עכשיו!

אנשים שואלים גם: שאלות אחרות על P2P solutions foundation (P2PS)

כמה שווה P2P solutions foundation (P2PS) היום?
החי P2PSהמחיר ב USD הוא 402.67 USD, מתעדכן בזמן אמת עם נתוני השוק העדכניים ביותר.
מהו המחיר הנוכחי P2PS ל USD?
המחיר הנוכחי של P2PS ל USD הוא $ 402.67. בדוק את ממיר MEXC להמרה מדויקת של טוקנים.
מהו שווי השוק של P2P solutions foundation?
שווי השוק של P2PS הוא $ 0.00 USD. שווי שוק = מחיר נוכחי × היצע במחזור. זה מציין את שווי השוק הכולל של הטוקן ואת הדירוג שלו.
מהו ההיצע במחזור של P2PS?
ההיצע במחזור של P2PS הוא 0.00 USD.
מה היה מחיר השיא בכל הזמנים (ATH) של P2PS?
‏‏P2PS השיג מחיר שיא (ATH) של 449.05 USD.
מה היה המחיר הנמוך ביותר בכל הזמנים (ATL) של P2PS?
P2PS ‏‏רשם מחירATL של 0 USD.
מהו נפח המסחר של P2PS?
נפח המסחר החי ב-24 השעות עבור P2PS הוא -- USD.
האם P2PS יעלה השנה?
P2PS ‏‏עשוי לעלות השנה, בהתאם לתנאי השוק ולהתפתחויות בפרויקט. בדוק את P2PS תחזית המחיר של לקבלת ניתוח מעמיק יותר.
P2P solutions foundation (P2PS) עדכונים חשובים מהתעשייה

זְמַן (UTC+8)סוּגמֵידָע
08-25 21:14:39עדכוני תעשייה
שווי השוק הכולל של הקריפטו יורד מתחת ל-4 טריליון דולר, שווי השוק הכולל של האלטקוינים צונח ב-3.58% תוך יום
08-25 09:45:00עדכוני תעשייה
במהלך 24 השעות האחרונות, חיסולים בכל השוק הגיעו ל-628 מיליון דולר, כאשר יותר מ-130,000 סוחרים חוסלו
08-25 05:44:00עדכוני תעשייה
ביטקוין "פתיל" יורד זמנית מתחת ל-112,000$
08-24 19:48:00עדכוני תעשייה
נתח השוק של Bitcoin יורד ל-58.23%, מגיע לשפל חדש מאז ינואר השנה
08-24 03:20:00עדכוני תעשייה
סך שווי שוק הקריפטו חוזר מעל 4 טריליון דולר, עם עלייה של 3.8% ב-24 שעות
08-24 02:09:00עדכוני תעשייה
מטבעות אלטרנטיביים מובילים מציגים ביצועים מעורבים, OKB יורד ב-2.31% בשעה האחרונה, בעוד BIO עולה ב-13.68% בשעה האחרונה

כתב ויתור

מחירי מטבעות קריפטו נתונים לסיכוני שוק גבוהים ולתנודתיות מחירים. כדאי להשקיע בפרויקטים ובמוצרים שאתם מכירים ובהם אתם מבינים את הסיכונים הכרוכים בכך. עליך לשקול היטב את ניסיון ההשקעה שלך, המצב הפיננסי, יעדי ההשקעה וסובלנות הסיכון שלך ולהתייעץ עם יועץ פיננסי בלתי תלוי לפני ביצוע השקעה כלשהי. אין לראות בחומר זה ייעוץ פיננסי. ביצועי העבר אינם אינדיקטור אמין לביצועים עתידיים. ערך ההשקעה שלך יכול לרדת וגם לעלות, וייתכן שלא תקבל בחזרה את הסכום שהשקעת. אתה האחראי הבלעדי להחלטות ההשקעה שלך. MEXC אינה אחראית לכל הפסדים שאתה עלול להיגרם לך. למידע נוסף, עיין בתנאי השימוש ובאזהרת הסיכון שלנו. שים לב גם שהנתונים הקשורים למטבע הקריפטו המוזכר לעיל המוצג כאן (כגון המחיר הנוכחי שלו) מבוססים על מקורות צד שלישי. הם מוצגים לך על בסיס "כמות שהם" ולמטרות מידע בלבד, ללא ייצוג או אחריות מכל סוג שהוא. גם קישורים המסופקים לאתרי צד שלישי אינם בשליטת MEXC. MEXC אינה אחראית לאמינות ולדיוק של אתרי צד שלישי כאלה ולתכנים שלהם.