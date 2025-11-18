Ozarus מחיר היום

מחיר Ozarus (OZARUS) בזמן אמת היום הוא $ 0.00000806, עם שינוי של 0.00% ב-24 השעות האחרונות. שער ההמרה הנוכחי מ OZARUS ל USD הוא $ 0.00000806 לכל OZARUS.

Ozarus כרגע מדורג במקום #- לפי שווי שוק של $ 8,060.92, עם היצע במחזור של 999.92M OZARUS. ב‑24 השעות האחרונות, OZARUS סחר בין $ 0 (נמוך) ל $ 0 (גבוה), מה שמשקף את פעילות השוק. השיא ההיסטורי שלה עומד על $ 0.00007982, בעוד שהנמוך ההיסטורי היה $ 0.00000798.

ביצועים לטווח קצר, OZARUS נע ב -- בשעה האחרונה ו -2.39% ב-7 הימים האחרונים. במהלך היממה האחרונה, נפח המסחר הכולל הגיע ל --.

Ozarus (OZARUS) מידע שוק

שווי שוק $ 8.06K$ 8.06K $ 8.06K נפח (24 שעות) ---- -- שווי שוק מדולל לחלוטין $ 8.06K$ 8.06K $ 8.06K אספקת מחזור 999.92M 999.92M 999.92M אספקה כוללת 999,924,972.2839 999,924,972.2839 999,924,972.2839

