עוד על OCO

OCO מידע על מחיר

OCO אתר רשמי

OCO טוקניומיקה

OCO תחזית מחיר

להרוויח

איירדרופ+

חדשות

בלוג

ללמוד

Owners Casino Online סֵמֶל

Owners Casino Online מחיר (OCO)

לא רשום

1 OCO ל USDמחיר חי:

--
----
-4.80%1D
mexc
נתוני האסימון הללו מקורם מצדדים שלישיים. MEXC פועלת אך ורק כמאגר מידע. גלו אסימונים נוספים הרשומים בשוק הספוט של MEXC!
USD
Owners Casino Online (OCO) טבלת מחירים חיה
העמוד עודכן לאחרונה: 2025-08-26 18:55:11 (UTC+8)

Owners Casino Online (OCO) מידע על מחיר (USD)

טווח שינוי המחיר ב-24 השעות האחרונות:
$ 0
$ 0$ 0
24 שעות נמוך
$ 0
$ 0$ 0
גבוה 24 שעות

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

+0.54%

-4.81%

+3.55%

+3.55%

Owners Casino Online (OCO) המחיר בזמן אמת של הוא --. במהלך 24 השעות האחרונות, OCO נסחר בטווח שבין שפל של $ 0 לבין שיא של $ 0, מה שמעיד על תנודתיות פעילה בשוק. OCOהשיא ההיסטורי של המחיר הוא $ 0, בעוד שהשפל ההיסטורי שלו הוא $ 0.

מבחינת ביצועים לטווח קצר, OCO השתנה ב +0.54% במהלך השעה האחרונה, -4.81% במהלך 24 השעות האחרונות, ו+3.55% ב-7 הימים האחרונים. זה מספק לך סקירה מהירה של מגמות המחיר האחרונות והדינמיקה של השוק ב-MEXC.

Owners Casino Online (OCO) מידע שוק

$ 0.00
$ 0.00$ 0.00

--
----

$ 21.51K
$ 21.51K$ 21.51K

0.00
0.00 0.00

7,777,764,729.0
7,777,764,729.0 7,777,764,729.0

שווי השוק הנוכחי של Owners Casino Online הוא $ 0.00, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של --. ההיצע במחזור של OCO הוא 0.00, עם היצע כולל של 7777764729.0. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 21.51K.

Owners Casino Online (OCO) היסטוריית מחירים USD

במהלך היום, השינוי במחיר של Owners Casino Onlineל USDהיה $ 0.
ב-30 הימים האחרונים, השינוי במחיר שלOwners Casino Online ל USDהיה . $ 0.
ב-60 הימים האחרונים, השינוי במחיר שלOwners Casino Online ל USDהיה $ 0.
ב-90 הימים האחרונים, השינוי במחיר של Owners Casino Onlineל USDהיה $ 0.

תְקוּפָהלשנות (USD)לשנות (%)
הַיוֹם$ 0-4.81%
30 ימים$ 0+0.71%
60 ימים$ 0+33.69%
90 ימים$ 0--

מה זהOwners Casino Online (OCO)

OCO, a social casino platform, is all about bringing excitement and rewards to the community. Just like a night at the casino, the platform aims to deliver non-stop fun and benefits to all its holders. At the heart of OCO's mission is the desire to create a vibrant and engaging community where users can immerse themselves in a world of thrilling casino-style experiences. The platform offers a wide range of games, each designed to cater to different preferences and skill levels. From classic table games like Blackjack and Roulette to innovative slot machines, OCO provides a diverse gaming ecosystem that caters to the diverse tastes of its users. One of the key features that sets OCO apart is its focus on rewarding its community. The platform's token-based system allows users to earn rewards for their participation, whether it's through playing games, referring friends, or engaging with the community. These rewards can be used to unlock exclusive perks, access premium features, or even cash out for real-world value. The social aspect of OCO is also a significant draw for its users. The platform encourages a sense of camaraderie and collaboration, with users able to connect with like-minded individuals, form teams, and compete in tournaments. This social element not only enhances the gaming experience but also fosters a strong sense of community, where users can share their successes, strategies, and experiences with one another. In addition to the gaming and social aspects, OCO also places a strong emphasis on security and transparency. The platform utilizes cutting-edge blockchain technology to ensure the integrity of its transactions and the fair distribution of rewards. This commitment to transparency and accountability helps to build trust within the community and provides users with the confidence to engage with the platform. As OCO continues to evolve and expand, the platform's mission remains steadfast – to bring the excitement and rewards of a traditional casino experience to the digital world. Through its innovative gaming offerings, rewarding token-based system, and vibrant social community, OCO aims to redefine the way users engage with and enjoy the thrill of a casino-inspired experience.

MEXC היא בורסת המטבעות הקריפטוגרפית המובילה שאמינה על ידי למעלה מ-10 מיליון משתמשים ברחבי העולם. היא ידועה כבורסה עם מבחר האסימונים הרחב ביותר, רישומי האסימונים המהירים ביותר ודמי המסחר הנמוכים ביותר בשוק. הצטרף עכשיו ל-MEXC כדי לחוות נזילות ברמה הגבוהה ביותר והעמלות התחרותיות ביותר בשוק!

Owners Casino Online (OCO) משאב

האתר הרשמי

Owners Casino Onlineתחזית מחיר (USD)

כמה יהיה Owners Casino Online (OCO) שווה USD מחר, בשבוע הבא או בחודש הבא? כמה עשויים להיות Owners Casino Online (OCO) שווים הנכסים שלך בשנת 2025, 2026, 2027, 2028 — או אפילו בעוד 10 או 20 שנה מהיום? השתמש בכלי חיזוי המחירים שלנו כדי לבדוק תחזיות לטווח הקצר ולטווח הארוך עבור Owners Casino Online.

בדוק את Owners Casino Online תחזית המחיר עכשיו‏!

OCO למטבעות מקומיים

Owners Casino Online (OCO) טוקנומיקה

הבנת הטוקנומיקה של Owners Casino Online (OCO) יכולה לספק תובנה עמוקה יותר לגבי הערך לטווח הארוך ופוטנציאל הצמיחה שלו. מהאופן שבו האסימונים מופצים ועד לאופן שבו מתנהל ההיצע, הטוקנומיקה חושפת את המבנה המרכזי של כלכלת הפרויקט. למדו על OCO הטוקנומיקה הנרחבת של האסימון עכשיו!

אנשים שואלים גם: שאלות אחרות על Owners Casino Online (OCO)

כמה שווה Owners Casino Online (OCO) היום?
החי OCOהמחיר ב USD הוא 0 USD, מתעדכן בזמן אמת עם נתוני השוק העדכניים ביותר.
מהו המחיר הנוכחי OCO ל USD?
המחיר הנוכחי של OCO ל USD הוא $ 0. בדוק את ממיר MEXC להמרה מדויקת של טוקנים.
מהו שווי השוק של Owners Casino Online?
שווי השוק של OCO הוא $ 0.00 USD. שווי שוק = מחיר נוכחי × היצע במחזור. זה מציין את שווי השוק הכולל של הטוקן ואת הדירוג שלו.
מהו ההיצע במחזור של OCO?
ההיצע במחזור של OCO הוא 0.00 USD.
מה היה מחיר השיא בכל הזמנים (ATH) של OCO?
‏‏OCO השיג מחיר שיא (ATH) של 0 USD.
מה היה המחיר הנמוך ביותר בכל הזמנים (ATL) של OCO?
OCO ‏‏רשם מחירATL של 0 USD.
מהו נפח המסחר של OCO?
נפח המסחר החי ב-24 השעות עבור OCO הוא -- USD.
האם OCO יעלה השנה?
OCO ‏‏עשוי לעלות השנה, בהתאם לתנאי השוק ולהתפתחויות בפרויקט. בדוק את OCO תחזית המחיר של לקבלת ניתוח מעמיק יותר.
העמוד עודכן לאחרונה: 2025-08-26 18:55:11 (UTC+8)

Owners Casino Online (OCO) עדכונים חשובים מהתעשייה

זְמַן (UTC+8)סוּגמֵידָע
08-25 21:14:39עדכוני תעשייה
שווי השוק הכולל של הקריפטו יורד מתחת ל-4 טריליון דולר, שווי השוק הכולל של האלטקוינים צונח ב-3.58% תוך יום
08-25 09:45:00עדכוני תעשייה
במהלך 24 השעות האחרונות, חיסולים בכל השוק הגיעו ל-628 מיליון דולר, כאשר יותר מ-130,000 סוחרים חוסלו
08-25 05:44:00עדכוני תעשייה
ביטקוין "פתיל" יורד זמנית מתחת ל-112,000$
08-24 19:48:00עדכוני תעשייה
נתח השוק של Bitcoin יורד ל-58.23%, מגיע לשפל חדש מאז ינואר השנה
08-24 03:20:00עדכוני תעשייה
סך שווי שוק הקריפטו חוזר מעל 4 טריליון דולר, עם עלייה של 3.8% ב-24 שעות
08-24 02:09:00עדכוני תעשייה
מטבעות אלטרנטיביים מובילים מציגים ביצועים מעורבים, OKB יורד ב-2.31% בשעה האחרונה, בעוד BIO עולה ב-13.68% בשעה האחרונה

כתב ויתור

מחירי מטבעות קריפטו נתונים לסיכוני שוק גבוהים ולתנודתיות מחירים. כדאי להשקיע בפרויקטים ובמוצרים שאתם מכירים ובהם אתם מבינים את הסיכונים הכרוכים בכך. עליך לשקול היטב את ניסיון ההשקעה שלך, המצב הפיננסי, יעדי ההשקעה וסובלנות הסיכון שלך ולהתייעץ עם יועץ פיננסי בלתי תלוי לפני ביצוע השקעה כלשהי. אין לראות בחומר זה ייעוץ פיננסי. ביצועי העבר אינם אינדיקטור אמין לביצועים עתידיים. ערך ההשקעה שלך יכול לרדת וגם לעלות, וייתכן שלא תקבל בחזרה את הסכום שהשקעת. אתה האחראי הבלעדי להחלטות ההשקעה שלך. MEXC אינה אחראית לכל הפסדים שאתה עלול להיגרם לך. למידע נוסף, עיין בתנאי השימוש ובאזהרת הסיכון שלנו. שים לב גם שהנתונים הקשורים למטבע הקריפטו המוזכר לעיל המוצג כאן (כגון המחיר הנוכחי שלו) מבוססים על מקורות צד שלישי. הם מוצגים לך על בסיס "כמות שהם" ולמטרות מידע בלבד, ללא ייצוג או אחריות מכל סוג שהוא. גם קישורים המסופקים לאתרי צד שלישי אינם בשליטת MEXC. MEXC אינה אחראית לאמינות ולדיוק של אתרי צד שלישי כאלה ולתכנים שלהם.