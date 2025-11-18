OUTLAW Crypto Games מחיר היום

מחיר OUTLAW Crypto Games (OUTLAW) בזמן אמת היום הוא $ 0.00078623, עם שינוי של 11.90% ב-24 השעות האחרונות. שער ההמרה הנוכחי מ OUTLAW ל USD הוא $ 0.00078623 לכל OUTLAW.

OUTLAW Crypto Games כרגע מדורג במקום #- לפי שווי שוק של $ 781,902, עם היצע במחזור של 995.20M OUTLAW. ב‑24 השעות האחרונות, OUTLAW סחר בין $ 0.00063913 (נמוך) ל $ 0.00078623 (גבוה), מה שמשקף את פעילות השוק. השיא ההיסטורי שלה עומד על $ 0.02415954, בעוד שהנמוך ההיסטורי היה $ 0.00063913.

ביצועים לטווח קצר, OUTLAW נע ב +1.21% בשעה האחרונה ו -8.61% ב-7 הימים האחרונים. במהלך היממה האחרונה, נפח המסחר הכולל הגיע ל --.

OUTLAW Crypto Games (OUTLAW) מידע שוק

שווי שוק $ 781.90K$ 781.90K $ 781.90K נפח (24 שעות) ---- -- שווי שוק מדולל לחלוטין $ 781.90K$ 781.90K $ 781.90K אספקת מחזור 995.20M 995.20M 995.20M אספקה כוללת 995,199,151.884063 995,199,151.884063 995,199,151.884063

שווי השוק הנוכחי של OUTLAW Crypto Games הוא $ 781.90K, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של --. ההיצע במחזור של OUTLAW הוא 995.20M, עם היצע כולל של 995199151.884063. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 781.90K.