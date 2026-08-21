OUTLAW מחיר היום

מחיר OUTLAW (OUTLAW) בזמן אמת היום הוא $ 0, עם שינוי של 1.88% ב-24 השעות האחרונות. שער ההמרה הנוכחי מ OUTLAW ל USD הוא $ 0 לכל OUTLAW.

OUTLAW כרגע מדורג במקום #- לפי שווי שוק של $ 11,414.26, עם היצע במחזור של 949.48M OUTLAW. ב‑24 השעות האחרונות, OUTLAW סחר בין $ 0 (נמוך) ל $ 0 (גבוה), מה שמשקף את פעילות השוק. השיא ההיסטורי שלה עומד על $ 0, בעוד שהנמוך ההיסטורי היה $ 0.

ביצועים לטווח קצר, OUTLAW נע ב -0.52% בשעה האחרונה ו +6.28% ב-7 הימים האחרונים. במהלך היממה האחרונה, נפח המסחר הכולל הגיע ל --.

OUTLAW (OUTLAW) מידע שוק

שווי שוק $ 11.41K$ 11.41K $ 11.41K נפח (24 שעות) ---- -- שווי שוק מדולל לחלוטין $ 12.02K$ 12.02K $ 12.02K אספקת מחזור 949.48M 949.48M 949.48M אספקה כוללת 949,481,762.893539 949,481,762.893539 949,481,762.893539

שווי השוק הנוכחי של OUTLAW הוא $ 11.41K, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של --. ההיצע במחזור של OUTLAW הוא 949.48M, עם היצע כולל של 949481762.893539. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 12.02K.