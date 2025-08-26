Outerscope (OUTER) מידע על מחיר (USD)

Outerscope (OUTER) המחיר בזמן אמת של הוא --. במהלך 24 השעות האחרונות, OUTER נסחר בטווח שבין שפל של $ 0 לבין שיא של $ 0, מה שמעיד על תנודתיות פעילה בשוק. OUTERהשיא ההיסטורי של המחיר הוא $ 0.00139069, בעוד שהשפל ההיסטורי שלו הוא $ 0.

מבחינת ביצועים לטווח קצר, OUTER השתנה ב -- במהלך השעה האחרונה, -- במהלך 24 השעות האחרונות, ו+10.22% ב-7 הימים האחרונים. זה מספק לך סקירה מהירה של מגמות המחיר האחרונות והדינמיקה של השוק ב-MEXC.

Outerscope (OUTER) מידע שוק

שווי השוק הנוכחי של Outerscope הוא $ 10.60K, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של --. ההיצע במחזור של OUTER הוא 799.32M, עם היצע כולל של 999460754.553086. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 13.25K.