Out of body experience (OOBE) המחיר בזמן אמת של הוא $0.00077793. במהלך 24 השעות האחרונות, OOBE נסחר בטווח שבין שפל של $ 0.00074233 לבין שיא של $ 0.00089708, מה שמעיד על תנודתיות פעילה בשוק. OOBEהשיא ההיסטורי של המחיר הוא $ 0.00289523, בעוד שהשפל ההיסטורי שלו הוא $ 0.0002351.
מבחינת ביצועים לטווח קצר, OOBE השתנה ב +1.55% במהלך השעה האחרונה, -9.81% במהלך 24 השעות האחרונות, ו-8.48% ב-7 הימים האחרונים. זה מספק לך סקירה מהירה של מגמות המחיר האחרונות והדינמיקה של השוק ב-MEXC.
שווי השוק הנוכחי של Out of body experience הוא $ 748.62K, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של --. ההיצע במחזור של OOBE הוא 963.76M, עם היצע כולל של 963759317.0. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 748.62K.
במהלך היום, השינוי במחיר של Out of body experienceל USDהיה $ 0.
ב-30 הימים האחרונים, השינוי במחיר שלOut of body experience ל USDהיה . $ +0.0001042973.
ב-60 הימים האחרונים, השינוי במחיר שלOut of body experience ל USDהיה $ +0.0000913559.
ב-90 הימים האחרונים, השינוי במחיר של Out of body experienceל USDהיה $ -0.0003314548698127589.
|תְקוּפָה
|לשנות (USD)
|לשנות (%)
|הַיוֹם
|$ 0
|-9.81%
|30 ימים
|$ +0.0001042973
|+13.41%
|60 ימים
|$ +0.0000913559
|+11.74%
|90 ימים
|$ -0.0003314548698127589
|-29.87%
The OOBE Protocol SDK is a powerful and flexible framework for building and managing AI agents on the Solana blockchain. It offers advanced features such as long-term conversational memory, parallel function execution, intelligent tool selection, and robust message history tracking via MongoDB or Redis. Designed as the core infrastructure for Solana-native AI development, it seamlessly integrates AI capabilities with decentralized technologies—efficient, scalable, and future-ready.
