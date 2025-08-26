Out of body experience (OOBE) מידע על מחיר (USD)

טווח שינוי המחיר ב-24 השעות האחרונות: 24 שעות נמוך $ 0.00074233 גבוה 24 שעות $ 0.00089708 שיא כל הזמנים $ 0.00289523 המחיר הנמוך ביותר $ 0.0002351 שינוי מחיר (שעה אחת) +1.55% שינוי מחיר (1D) -9.81% שינוי מחיר (7D) -8.48%

Out of body experience (OOBE) המחיר בזמן אמת של הוא $0.00077793. במהלך 24 השעות האחרונות, OOBE נסחר בטווח שבין שפל של $ 0.00074233 לבין שיא של $ 0.00089708, מה שמעיד על תנודתיות פעילה בשוק. OOBEהשיא ההיסטורי של המחיר הוא $ 0.00289523, בעוד שהשפל ההיסטורי שלו הוא $ 0.0002351.

מבחינת ביצועים לטווח קצר, OOBE השתנה ב +1.55% במהלך השעה האחרונה, -9.81% במהלך 24 השעות האחרונות, ו-8.48% ב-7 הימים האחרונים. זה מספק לך סקירה מהירה של מגמות המחיר האחרונות והדינמיקה של השוק ב-MEXC.

Out of body experience (OOBE) מידע שוק

שווי שוק $ 748.62K נפח (24 שעות) -- שווי שוק מדולל לחלוטין $ 748.62K אספקת מחזור 963.76M אספקה כוללת 963,759,317.0

שווי השוק הנוכחי של Out of body experience הוא $ 748.62K, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של --. ההיצע במחזור של OOBE הוא 963.76M, עם היצע כולל של 963759317.0. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 748.62K.