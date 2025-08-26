עוד על OOBE

Out of body experience סֵמֶל

Out of body experience מחיר (OOBE)

לא רשום

1 OOBE ל USDמחיר חי:

$0.00077809
$0.00077809
-9.70%1D
USD
Out of body experience (OOBE) טבלת מחירים חיה
העמוד עודכן לאחרונה: 2025-08-26 08:02:35 (UTC+8)

Out of body experience (OOBE) מידע על מחיר (USD)

טווח שינוי המחיר ב-24 השעות האחרונות:
$ 0.00074233
$ 0.00074233
24 שעות נמוך
$ 0.00089708
$ 0.00089708
גבוה 24 שעות

$ 0.00074233
$ 0.00074233

$ 0.00089708
$ 0.00089708

$ 0.00289523
$ 0.00289523

$ 0.0002351
$ 0.0002351

+1.55%

-9.81%

-8.48%

-8.48%

Out of body experience (OOBE) המחיר בזמן אמת של הוא $0.00077793. במהלך 24 השעות האחרונות, OOBE נסחר בטווח שבין שפל של $ 0.00074233 לבין שיא של $ 0.00089708, מה שמעיד על תנודתיות פעילה בשוק. OOBEהשיא ההיסטורי של המחיר הוא $ 0.00289523, בעוד שהשפל ההיסטורי שלו הוא $ 0.0002351.

מבחינת ביצועים לטווח קצר, OOBE השתנה ב +1.55% במהלך השעה האחרונה, -9.81% במהלך 24 השעות האחרונות, ו-8.48% ב-7 הימים האחרונים. זה מספק לך סקירה מהירה של מגמות המחיר האחרונות והדינמיקה של השוק ב-MEXC.

Out of body experience (OOBE) מידע שוק

$ 748.62K
$ 748.62K

--
--

$ 748.62K
$ 748.62K

963.76M
963.76M

963,759,317.0
963,759,317.0

שווי השוק הנוכחי של Out of body experience הוא $ 748.62K, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של --. ההיצע במחזור של OOBE הוא 963.76M, עם היצע כולל של 963759317.0. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 748.62K.

Out of body experience (OOBE) היסטוריית מחירים USD

במהלך היום, השינוי במחיר של Out of body experienceל USDהיה $ 0.
ב-30 הימים האחרונים, השינוי במחיר שלOut of body experience ל USDהיה . $ +0.0001042973.
ב-60 הימים האחרונים, השינוי במחיר שלOut of body experience ל USDהיה $ +0.0000913559.
ב-90 הימים האחרונים, השינוי במחיר של Out of body experienceל USDהיה $ -0.0003314548698127589.

תְקוּפָהלשנות (USD)לשנות (%)
הַיוֹם$ 0-9.81%
30 ימים$ +0.0001042973+13.41%
60 ימים$ +0.0000913559+11.74%
90 ימים$ -0.0003314548698127589-29.87%

מה זהOut of body experience (OOBE)

The OOBE Protocol SDK is a powerful and flexible framework for building and managing AI agents on the Solana blockchain. It offers advanced features such as long-term conversational memory, parallel function execution, intelligent tool selection, and robust message history tracking via MongoDB or Redis. Designed as the core infrastructure for Solana-native AI development, it seamlessly integrates AI capabilities with decentralized technologies—efficient, scalable, and future-ready.

Out of body experience (OOBE) משאב

האתר הרשמי

Out of body experienceתחזית מחיר (USD)

כמה יהיה Out of body experience (OOBE) שווה USD מחר, בשבוע הבא או בחודש הבא? כמה עשויים להיות Out of body experience (OOBE) שווים הנכסים שלך בשנת 2025, 2026, 2027, 2028 — או אפילו בעוד 10 או 20 שנה מהיום? השתמש בכלי חיזוי המחירים שלנו כדי לבדוק תחזיות לטווח הקצר ולטווח הארוך עבור Out of body experience.

בדוק את Out of body experience תחזית המחיר עכשיו‏!

OOBE למטבעות מקומיים

Out of body experience (OOBE) טוקנומיקה

הבנת הטוקנומיקה של Out of body experience (OOBE) יכולה לספק תובנה עמוקה יותר לגבי הערך לטווח הארוך ופוטנציאל הצמיחה שלו. מהאופן שבו האסימונים מופצים ועד לאופן שבו מתנהל ההיצע, הטוקנומיקה חושפת את המבנה המרכזי של כלכלת הפרויקט. למדו על OOBE הטוקנומיקה הנרחבת של האסימון עכשיו!

אנשים שואלים גם: שאלות אחרות על Out of body experience (OOBE)

כמה שווה Out of body experience (OOBE) היום?
החי OOBEהמחיר ב USD הוא 0.00077793 USD, מתעדכן בזמן אמת עם נתוני השוק העדכניים ביותר.
מהו המחיר הנוכחי OOBE ל USD?
המחיר הנוכחי של OOBE ל USD הוא $ 0.00077793. בדוק את ממיר MEXC להמרה מדויקת של טוקנים.
מהו שווי השוק של Out of body experience?
שווי השוק של OOBE הוא $ 748.62K USD. שווי שוק = מחיר נוכחי × היצע במחזור. זה מציין את שווי השוק הכולל של הטוקן ואת הדירוג שלו.
מהו ההיצע במחזור של OOBE?
ההיצע במחזור של OOBE הוא 963.76M USD.
מה היה מחיר השיא בכל הזמנים (ATH) של OOBE?
‏‏OOBE השיג מחיר שיא (ATH) של 0.00289523 USD.
מה היה המחיר הנמוך ביותר בכל הזמנים (ATL) של OOBE?
OOBE ‏‏רשם מחירATL של 0.0002351 USD.
מהו נפח המסחר של OOBE?
נפח המסחר החי ב-24 השעות עבור OOBE הוא -- USD.
האם OOBE יעלה השנה?
OOBE ‏‏עשוי לעלות השנה, בהתאם לתנאי השוק ולהתפתחויות בפרויקט. בדוק את OOBE תחזית המחיר של לקבלת ניתוח מעמיק יותר.
העמוד עודכן לאחרונה: 2025-08-26 08:02:35 (UTC+8)

מחירי מטבעות קריפטו נתונים לסיכוני שוק גבוהים ולתנודתיות מחירים. כדאי להשקיע בפרויקטים ובמוצרים שאתם מכירים ובהם אתם מבינים את הסיכונים הכרוכים בכך. עליך לשקול היטב את ניסיון ההשקעה שלך, המצב הפיננסי, יעדי ההשקעה וסובלנות הסיכון שלך ולהתייעץ עם יועץ פיננסי בלתי תלוי לפני ביצוע השקעה כלשהי. אין לראות בחומר זה ייעוץ פיננסי. ביצועי העבר אינם אינדיקטור אמין לביצועים עתידיים. ערך ההשקעה שלך יכול לרדת וגם לעלות, וייתכן שלא תקבל בחזרה את הסכום שהשקעת. אתה האחראי הבלעדי להחלטות ההשקעה שלך. MEXC אינה אחראית לכל הפסדים שאתה עלול להיגרם לך. למידע נוסף, עיין בתנאי השימוש ובאזהרת הסיכון שלנו. שים לב גם שהנתונים הקשורים למטבע הקריפטו המוזכר לעיל המוצג כאן (כגון המחיר הנוכחי שלו) מבוססים על מקורות צד שלישי. הם מוצגים לך על בסיס "כמות שהם" ולמטרות מידע בלבד, ללא ייצוג או אחריות מכל סוג שהוא. גם קישורים המסופקים לאתרי צד שלישי אינם בשליטת MEXC. MEXC אינה אחראית לאמינות ולדיוק של אתרי צד שלישי כאלה ולתכנים שלהם.