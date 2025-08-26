OTIA (OTIA) מידע על מחיר (USD)

טווח שינוי המחיר ב-24 השעות האחרונות: $ 0 $ 0 $ 0 24 שעות נמוך $ 0 $ 0 $ 0 גבוה 24 שעות 24 שעות נמוך $ 0$ 0 $ 0 גבוה 24 שעות $ 0$ 0 $ 0 שיא כל הזמנים $ 0$ 0 $ 0 המחיר הנמוך ביותר $ 0$ 0 $ 0 שינוי מחיר (שעה אחת) -- שינוי מחיר (1D) -3.83% שינוי מחיר (7D) +4.18% שינוי מחיר (7D) +4.18%

OTIA (OTIA) המחיר בזמן אמת של הוא --. במהלך 24 השעות האחרונות, OTIA נסחר בטווח שבין שפל של $ 0 לבין שיא של $ 0, מה שמעיד על תנודתיות פעילה בשוק. OTIAהשיא ההיסטורי של המחיר הוא $ 0, בעוד שהשפל ההיסטורי שלו הוא $ 0.

מבחינת ביצועים לטווח קצר, OTIA השתנה ב -- במהלך השעה האחרונה, -3.83% במהלך 24 השעות האחרונות, ו+4.18% ב-7 הימים האחרונים. זה מספק לך סקירה מהירה של מגמות המחיר האחרונות והדינמיקה של השוק ב-MEXC.

OTIA (OTIA) מידע שוק

שווי שוק $ 24.57K$ 24.57K $ 24.57K נפח (24 שעות) ---- -- שווי שוק מדולל לחלוטין $ 24.57K$ 24.57K $ 24.57K אספקת מחזור 825.14M 825.14M 825.14M אספקה כוללת 825,143,087.5855247 825,143,087.5855247 825,143,087.5855247

שווי השוק הנוכחי של OTIA הוא $ 24.57K, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של --. ההיצע במחזור של OTIA הוא 825.14M, עם היצע כולל של 825143087.5855247. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 24.57K.