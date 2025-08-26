עוד על USDT

USDT מידע על מחיר

USDT אתר רשמי

USDT טוקניומיקה

USDT תחזית מחיר

להרוויח

איירדרופ+

חדשות

בלוג

ללמוד

Osmosis allUSDT סֵמֶל

Osmosis allUSDT מחיר (USDT)

לא רשום

1 USDT ל USDמחיר חי:

$1
$1$1
0.00%1D
mexc
נתוני האסימון הללו מקורם מצדדים שלישיים. MEXC פועלת אך ורק כמאגר מידע. גלו אסימונים נוספים הרשומים בשוק הספוט של MEXC!
USD
Osmosis allUSDT (USDT) טבלת מחירים חיה
העמוד עודכן לאחרונה: 2025-08-26 08:02:29 (UTC+8)

Osmosis allUSDT (USDT) מידע על מחיר (USD)

טווח שינוי המחיר ב-24 השעות האחרונות:
$ 0.995787
$ 0.995787$ 0.995787
24 שעות נמוך
$ 1.01
$ 1.01$ 1.01
גבוה 24 שעות

$ 0.995787
$ 0.995787$ 0.995787

$ 1.01
$ 1.01$ 1.01

$ 1.096
$ 1.096$ 1.096

$ 0.879927
$ 0.879927$ 0.879927

+0.02%

+0.05%

+0.01%

+0.01%

Osmosis allUSDT (USDT) המחיר בזמן אמת של הוא $1. במהלך 24 השעות האחרונות, USDT נסחר בטווח שבין שפל של $ 0.995787 לבין שיא של $ 1.01, מה שמעיד על תנודתיות פעילה בשוק. USDTהשיא ההיסטורי של המחיר הוא $ 1.096, בעוד שהשפל ההיסטורי שלו הוא $ 0.879927.

מבחינת ביצועים לטווח קצר, USDT השתנה ב +0.02% במהלך השעה האחרונה, +0.05% במהלך 24 השעות האחרונות, ו+0.01% ב-7 הימים האחרונים. זה מספק לך סקירה מהירה של מגמות המחיר האחרונות והדינמיקה של השוק ב-MEXC.

Osmosis allUSDT (USDT) מידע שוק

$ 897.00K
$ 897.00K$ 897.00K

--
----

$ 897.00K
$ 897.00K$ 897.00K

896.88K
896.88K 896.88K

896,883.140592
896,883.140592 896,883.140592

שווי השוק הנוכחי של Osmosis allUSDT הוא $ 897.00K, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של --. ההיצע במחזור של USDT הוא 896.88K, עם היצע כולל של 896883.140592. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 897.00K.

Osmosis allUSDT (USDT) היסטוריית מחירים USD

במהלך היום, השינוי במחיר של Osmosis allUSDTל USDהיה $ +0.00045552.
ב-30 הימים האחרונים, השינוי במחיר שלOsmosis allUSDT ל USDהיה . $ +0.0001169000.
ב-60 הימים האחרונים, השינוי במחיר שלOsmosis allUSDT ל USDהיה $ -0.0003048000.
ב-90 הימים האחרונים, השינוי במחיר של Osmosis allUSDTל USDהיה $ +0.0043247616609572.

תְקוּפָהלשנות (USD)לשנות (%)
הַיוֹם$ +0.00045552+0.05%
30 ימים$ +0.0001169000+0.01%
60 ימים$ -0.0003048000-0.03%
90 ימים$ +0.0043247616609572+0.43%

מה זהOsmosis allUSDT (USDT)

Multiple Tether USD variants on Osmosis comprise the liquidity backing of a tokenized transmuter pool to create an alloy of USDT.

MEXC היא בורסת המטבעות הקריפטוגרפית המובילה שאמינה על ידי למעלה מ-10 מיליון משתמשים ברחבי העולם. היא ידועה כבורסה עם מבחר האסימונים הרחב ביותר, רישומי האסימונים המהירים ביותר ודמי המסחר הנמוכים ביותר בשוק. הצטרף עכשיו ל-MEXC כדי לחוות נזילות ברמה הגבוהה ביותר והעמלות התחרותיות ביותר בשוק!

Osmosis allUSDT (USDT) משאב

האתר הרשמי

Osmosis allUSDTתחזית מחיר (USD)

כמה יהיה Osmosis allUSDT (USDT) שווה USD מחר, בשבוע הבא או בחודש הבא? כמה עשויים להיות Osmosis allUSDT (USDT) שווים הנכסים שלך בשנת 2025, 2026, 2027, 2028 — או אפילו בעוד 10 או 20 שנה מהיום? השתמש בכלי חיזוי המחירים שלנו כדי לבדוק תחזיות לטווח הקצר ולטווח הארוך עבור Osmosis allUSDT.

בדוק את Osmosis allUSDT תחזית המחיר עכשיו‏!

USDT למטבעות מקומיים

Osmosis allUSDT (USDT) טוקנומיקה

הבנת הטוקנומיקה של Osmosis allUSDT (USDT) יכולה לספק תובנה עמוקה יותר לגבי הערך לטווח הארוך ופוטנציאל הצמיחה שלו. מהאופן שבו האסימונים מופצים ועד לאופן שבו מתנהל ההיצע, הטוקנומיקה חושפת את המבנה המרכזי של כלכלת הפרויקט. למדו על USDT הטוקנומיקה הנרחבת של האסימון עכשיו!

אנשים שואלים גם: שאלות אחרות על Osmosis allUSDT (USDT)

כמה שווה Osmosis allUSDT (USDT) היום?
החי USDTהמחיר ב USD הוא 1.0 USD, מתעדכן בזמן אמת עם נתוני השוק העדכניים ביותר.
מהו המחיר הנוכחי USDT ל USD?
המחיר הנוכחי של USDT ל USD הוא $ 1.0. בדוק את ממיר MEXC להמרה מדויקת של טוקנים.
מהו שווי השוק של Osmosis allUSDT?
שווי השוק של USDT הוא $ 897.00K USD. שווי שוק = מחיר נוכחי × היצע במחזור. זה מציין את שווי השוק הכולל של הטוקן ואת הדירוג שלו.
מהו ההיצע במחזור של USDT?
ההיצע במחזור של USDT הוא 896.88K USD.
מה היה מחיר השיא בכל הזמנים (ATH) של USDT?
‏‏USDT השיג מחיר שיא (ATH) של 1.096 USD.
מה היה המחיר הנמוך ביותר בכל הזמנים (ATL) של USDT?
USDT ‏‏רשם מחירATL של 0.879927 USD.
מהו נפח המסחר של USDT?
נפח המסחר החי ב-24 השעות עבור USDT הוא -- USD.
האם USDT יעלה השנה?
USDT ‏‏עשוי לעלות השנה, בהתאם לתנאי השוק ולהתפתחויות בפרויקט. בדוק את USDT תחזית המחיר של לקבלת ניתוח מעמיק יותר.
העמוד עודכן לאחרונה: 2025-08-26 08:02:29 (UTC+8)

Osmosis allUSDT (USDT) עדכונים חשובים מהתעשייה

זְמַן (UTC+8)סוּגמֵידָע
08-25 09:45:00עדכוני תעשייה
במהלך 24 השעות האחרונות, חיסולים בכל השוק הגיעו ל-628 מיליון דולר, כאשר יותר מ-130,000 סוחרים חוסלו
08-25 05:44:00עדכוני תעשייה
ביטקוין "פתיל" יורד זמנית מתחת ל-112,000$
08-24 19:48:00עדכוני תעשייה
נתח השוק של Bitcoin יורד ל-58.23%, מגיע לשפל חדש מאז ינואר השנה
08-24 03:20:00עדכוני תעשייה
סך שווי שוק הקריפטו חוזר מעל 4 טריליון דולר, עם עלייה של 3.8% ב-24 שעות
08-24 02:09:00עדכוני תעשייה
מטבעות אלטרנטיביים מובילים מציגים ביצועים מעורבים, OKB יורד ב-2.31% בשעה האחרונה, בעוד BIO עולה ב-13.68% בשעה האחרונה
08-24 02:00:00תובנות מומחים
פאוול: שינוי במאזן הסיכונים עשוי לדרוש התאמת מדיניות

כתב ויתור

מחירי מטבעות קריפטו נתונים לסיכוני שוק גבוהים ולתנודתיות מחירים. כדאי להשקיע בפרויקטים ובמוצרים שאתם מכירים ובהם אתם מבינים את הסיכונים הכרוכים בכך. עליך לשקול היטב את ניסיון ההשקעה שלך, המצב הפיננסי, יעדי ההשקעה וסובלנות הסיכון שלך ולהתייעץ עם יועץ פיננסי בלתי תלוי לפני ביצוע השקעה כלשהי. אין לראות בחומר זה ייעוץ פיננסי. ביצועי העבר אינם אינדיקטור אמין לביצועים עתידיים. ערך ההשקעה שלך יכול לרדת וגם לעלות, וייתכן שלא תקבל בחזרה את הסכום שהשקעת. אתה האחראי הבלעדי להחלטות ההשקעה שלך. MEXC אינה אחראית לכל הפסדים שאתה עלול להיגרם לך. למידע נוסף, עיין בתנאי השימוש ובאזהרת הסיכון שלנו. שים לב גם שהנתונים הקשורים למטבע הקריפטו המוזכר לעיל המוצג כאן (כגון המחיר הנוכחי שלו) מבוססים על מקורות צד שלישי. הם מוצגים לך על בסיס "כמות שהם" ולמטרות מידע בלבד, ללא ייצוג או אחריות מכל סוג שהוא. גם קישורים המסופקים לאתרי צד שלישי אינם בשליטת MEXC. MEXC אינה אחראית לאמינות ולדיוק של אתרי צד שלישי כאלה ולתכנים שלהם.