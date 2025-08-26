Osmosis allUSDT (USDT) מידע על מחיר (USD)

טווח שינוי המחיר ב-24 השעות האחרונות: $ 0.995787 $ 0.995787 $ 0.995787 24 שעות נמוך $ 1.01 $ 1.01 $ 1.01 גבוה 24 שעות 24 שעות נמוך $ 0.995787$ 0.995787 $ 0.995787 גבוה 24 שעות $ 1.01$ 1.01 $ 1.01 שיא כל הזמנים $ 1.096$ 1.096 $ 1.096 המחיר הנמוך ביותר $ 0.879927$ 0.879927 $ 0.879927 שינוי מחיר (שעה אחת) +0.02% שינוי מחיר (1D) +0.05% שינוי מחיר (7D) +0.01% שינוי מחיר (7D) +0.01%

Osmosis allUSDT (USDT) המחיר בזמן אמת של הוא $1. במהלך 24 השעות האחרונות, USDT נסחר בטווח שבין שפל של $ 0.995787 לבין שיא של $ 1.01, מה שמעיד על תנודתיות פעילה בשוק. USDTהשיא ההיסטורי של המחיר הוא $ 1.096, בעוד שהשפל ההיסטורי שלו הוא $ 0.879927.

מבחינת ביצועים לטווח קצר, USDT השתנה ב +0.02% במהלך השעה האחרונה, +0.05% במהלך 24 השעות האחרונות, ו+0.01% ב-7 הימים האחרונים. זה מספק לך סקירה מהירה של מגמות המחיר האחרונות והדינמיקה של השוק ב-MEXC.

Osmosis allUSDT (USDT) מידע שוק

שווי שוק $ 897.00K$ 897.00K $ 897.00K נפח (24 שעות) ---- -- שווי שוק מדולל לחלוטין $ 897.00K$ 897.00K $ 897.00K אספקת מחזור 896.88K 896.88K 896.88K אספקה כוללת 896,883.140592 896,883.140592 896,883.140592

שווי השוק הנוכחי של Osmosis allUSDT הוא $ 897.00K, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של --. ההיצע במחזור של USDT הוא 896.88K, עם היצע כולל של 896883.140592. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 897.00K.