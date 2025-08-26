Osiris (OSIRI) מידע על מחיר (USD)

טווח שינוי המחיר ב-24 השעות האחרונות: $ 0 $ 0 $ 0 24 שעות נמוך $ 0 $ 0 $ 0 גבוה 24 שעות 24 שעות נמוך $ 0$ 0 $ 0 גבוה 24 שעות $ 0$ 0 $ 0 שיא כל הזמנים $ 0.03144684$ 0.03144684 $ 0.03144684 המחיר הנמוך ביותר $ 0$ 0 $ 0 שינוי מחיר (שעה אחת) -- שינוי מחיר (1D) -10.51% שינוי מחיר (7D) -8.97% שינוי מחיר (7D) -8.97%

Osiris (OSIRI) המחיר בזמן אמת של הוא --. במהלך 24 השעות האחרונות, OSIRI נסחר בטווח שבין שפל של $ 0 לבין שיא של $ 0, מה שמעיד על תנודתיות פעילה בשוק. OSIRIהשיא ההיסטורי של המחיר הוא $ 0.03144684, בעוד שהשפל ההיסטורי שלו הוא $ 0.

מבחינת ביצועים לטווח קצר, OSIRI השתנה ב -- במהלך השעה האחרונה, -10.51% במהלך 24 השעות האחרונות, ו-8.97% ב-7 הימים האחרונים. זה מספק לך סקירה מהירה של מגמות המחיר האחרונות והדינמיקה של השוק ב-MEXC.

Osiris (OSIRI) מידע שוק

שווי שוק $ 8.19K$ 8.19K $ 8.19K נפח (24 שעות) ---- -- שווי שוק מדולל לחלוטין $ 8.19K$ 8.19K $ 8.19K אספקת מחזור 94.83M 94.83M 94.83M אספקה כוללת 94,825,000.0 94,825,000.0 94,825,000.0

שווי השוק הנוכחי של Osiris הוא $ 8.19K, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של --. ההיצע במחזור של OSIRI הוא 94.83M, עם היצע כולל של 94825000.0. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 8.19K.