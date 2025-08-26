עוד על OCTO

Oscar The Octo סֵמֶל

Oscar The Octo מחיר (OCTO)

לא רשום

1 OCTO ל USDמחיר חי:

--
----
0.00%1D
mexc
Oscar The Octo (OCTO) טבלת מחירים חיה
העמוד עודכן לאחרונה: 2025-08-26 15:11:15 (UTC+8)

Oscar The Octo (OCTO) מידע על מחיר (USD)

טווח שינוי המחיר ב-24 השעות האחרונות:
$ 0
$ 0$ 0
24 שעות נמוך
$ 0
$ 0$ 0
גבוה 24 שעות

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

--

--

-38.58%

-38.58%

Oscar The Octo (OCTO) המחיר בזמן אמת של הוא --. במהלך 24 השעות האחרונות, OCTO נסחר בטווח שבין שפל של $ 0 לבין שיא של $ 0, מה שמעיד על תנודתיות פעילה בשוק. OCTOהשיא ההיסטורי של המחיר הוא $ 0, בעוד שהשפל ההיסטורי שלו הוא $ 0.

מבחינת ביצועים לטווח קצר, OCTO השתנה ב -- במהלך השעה האחרונה, -- במהלך 24 השעות האחרונות, ו-38.58% ב-7 הימים האחרונים. זה מספק לך סקירה מהירה של מגמות המחיר האחרונות והדינמיקה של השוק ב-MEXC.

Oscar The Octo (OCTO) מידע שוק

$ 14.33K
$ 14.33K$ 14.33K

--
----

$ 14.33K
$ 14.33K$ 14.33K

10.00B
10.00B 10.00B

10,000,000,000.0
10,000,000,000.0 10,000,000,000.0

שווי השוק הנוכחי של Oscar The Octo הוא $ 14.33K, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של --. ההיצע במחזור של OCTO הוא 10.00B, עם היצע כולל של 10000000000.0. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 14.33K.

Oscar The Octo (OCTO) היסטוריית מחירים USD

במהלך היום, השינוי במחיר של Oscar The Octoל USDהיה $ 0.
ב-30 הימים האחרונים, השינוי במחיר שלOscar The Octo ל USDהיה . $ 0.
ב-60 הימים האחרונים, השינוי במחיר שלOscar The Octo ל USDהיה $ 0.
ב-90 הימים האחרונים, השינוי במחיר של Oscar The Octoל USDהיה $ 0.

תְקוּפָהלשנות (USD)לשנות (%)
הַיוֹם$ 0--
30 ימים$ 0-22.87%
60 ימים$ 0-28.87%
90 ימים$ 0--

מה זהOscar The Octo (OCTO)

Oscar the Octo is a Sui-based project focused on turning Oscar into a beloved IP known for chill lofi. We're building a vibrant community through YouTube, where we're sharing original lofi beats and animations featuring Oscar. Our goal is to make Oscar a recognizable and cherished character across various platforms. We're committed to creating engaging content that resonates with our audience and fosters a sense of community.

Oscar The Octo (OCTO) משאב

האתר הרשמי

Oscar The Octoתחזית מחיר (USD)

כמה יהיה Oscar The Octo (OCTO) שווה USD מחר, בשבוע הבא או בחודש הבא? כמה עשויים להיות Oscar The Octo (OCTO) שווים הנכסים שלך בשנת 2025, 2026, 2027, 2028 — או אפילו בעוד 10 או 20 שנה מהיום? השתמש בכלי חיזוי המחירים שלנו כדי לבדוק תחזיות לטווח הקצר ולטווח הארוך עבור Oscar The Octo.

בדוק את Oscar The Octo תחזית המחיר עכשיו‏!

OCTO למטבעות מקומיים

Oscar The Octo (OCTO) טוקנומיקה

הבנת הטוקנומיקה של Oscar The Octo (OCTO) יכולה לספק תובנה עמוקה יותר לגבי הערך לטווח הארוך ופוטנציאל הצמיחה שלו. מהאופן שבו האסימונים מופצים ועד לאופן שבו מתנהל ההיצע, הטוקנומיקה חושפת את המבנה המרכזי של כלכלת הפרויקט. למדו על OCTO הטוקנומיקה הנרחבת של האסימון עכשיו!

אנשים שואלים גם: שאלות אחרות על Oscar The Octo (OCTO)

כמה שווה Oscar The Octo (OCTO) היום?
החי OCTOהמחיר ב USD הוא 0 USD, מתעדכן בזמן אמת עם נתוני השוק העדכניים ביותר.
מהו המחיר הנוכחי OCTO ל USD?
המחיר הנוכחי של OCTO ל USD הוא $ 0. בדוק את ממיר MEXC להמרה מדויקת של טוקנים.
מהו שווי השוק של Oscar The Octo?
שווי השוק של OCTO הוא $ 14.33K USD. שווי שוק = מחיר נוכחי × היצע במחזור. זה מציין את שווי השוק הכולל של הטוקן ואת הדירוג שלו.
מהו ההיצע במחזור של OCTO?
ההיצע במחזור של OCTO הוא 10.00B USD.
מה היה מחיר השיא בכל הזמנים (ATH) של OCTO?
‏‏OCTO השיג מחיר שיא (ATH) של 0 USD.
מה היה המחיר הנמוך ביותר בכל הזמנים (ATL) של OCTO?
OCTO ‏‏רשם מחירATL של 0 USD.
מהו נפח המסחר של OCTO?
נפח המסחר החי ב-24 השעות עבור OCTO הוא -- USD.
האם OCTO יעלה השנה?
OCTO ‏‏עשוי לעלות השנה, בהתאם לתנאי השוק ולהתפתחויות בפרויקט. בדוק את OCTO תחזית המחיר של לקבלת ניתוח מעמיק יותר.
העמוד עודכן לאחרונה: 2025-08-26 15:11:15 (UTC+8)

כתב ויתור

מחירי מטבעות קריפטו נתונים לסיכוני שוק גבוהים ולתנודתיות מחירים. כדאי להשקיע בפרויקטים ובמוצרים שאתם מכירים ובהם אתם מבינים את הסיכונים הכרוכים בכך. עליך לשקול היטב את ניסיון ההשקעה שלך, המצב הפיננסי, יעדי ההשקעה וסובלנות הסיכון שלך ולהתייעץ עם יועץ פיננסי בלתי תלוי לפני ביצוע השקעה כלשהי. אין לראות בחומר זה ייעוץ פיננסי. ביצועי העבר אינם אינדיקטור אמין לביצועים עתידיים. ערך ההשקעה שלך יכול לרדת וגם לעלות, וייתכן שלא תקבל בחזרה את הסכום שהשקעת. אתה האחראי הבלעדי להחלטות ההשקעה שלך. MEXC אינה אחראית לכל הפסדים שאתה עלול להיגרם לך. למידע נוסף, עיין בתנאי השימוש ובאזהרת הסיכון שלנו. שים לב גם שהנתונים הקשורים למטבע הקריפטו המוזכר לעיל המוצג כאן (כגון המחיר הנוכחי שלו) מבוססים על מקורות צד שלישי. הם מוצגים לך על בסיס "כמות שהם" ולמטרות מידע בלבד, ללא ייצוג או אחריות מכל סוג שהוא. גם קישורים המסופקים לאתרי צד שלישי אינם בשליטת MEXC. MEXC אינה אחראית לאמינות ולדיוק של אתרי צד שלישי כאלה ולתכנים שלהם.