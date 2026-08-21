Orlix AI מחיר היום

מחיר Orlix AI (ORLIX) בזמן אמת היום הוא $ 0, עם שינוי של 3.54% ב-24 השעות האחרונות. שער ההמרה הנוכחי מ ORLIX ל USD הוא $ 0 לכל ORLIX.

Orlix AI כרגע מדורג במקום #- לפי שווי שוק של $ 36,313, עם היצע במחזור של 100.00B ORLIX. ב‑24 השעות האחרונות, ORLIX סחר בין $ 0 (נמוך) ל $ 0 (גבוה), מה שמשקף את פעילות השוק. השיא ההיסטורי שלה עומד על $ 0, בעוד שהנמוך ההיסטורי היה $ 0.

ביצועים לטווח קצר, ORLIX נע ב -0.78% בשעה האחרונה ו +18.04% ב-7 הימים האחרונים. במהלך היממה האחרונה, נפח המסחר הכולל הגיע ל --.

Orlix AI (ORLIX) מידע שוק

שווי שוק $ 36.31K$ 36.31K $ 36.31K נפח (24 שעות) ---- -- שווי שוק מדולל לחלוטין $ 36.31K$ 36.31K $ 36.31K אספקת מחזור 100.00B 100.00B 100.00B אספקה כוללת 99,999,999,999.99998 99,999,999,999.99998 99,999,999,999.99998

שווי השוק הנוכחי של Orlix AI הוא $ 36.31K, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של --. ההיצע במחזור של ORLIX הוא 100.00B, עם היצע כולל של 99999999999.99998. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 36.31K.