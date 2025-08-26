Orion Money מחיר (ORION)
Orion Money (ORION) המחיר בזמן אמת של הוא --. במהלך 24 השעות האחרונות, ORION נסחר בטווח שבין שפל של $ 0 לבין שיא של $ 0, מה שמעיד על תנודתיות פעילה בשוק. ORIONהשיא ההיסטורי של המחיר הוא $ 2.36, בעוד שהשפל ההיסטורי שלו הוא $ 0.
מבחינת ביצועים לטווח קצר, ORION השתנה ב -0.00% במהלך השעה האחרונה, -5.55% במהלך 24 השעות האחרונות, ו+8.96% ב-7 הימים האחרונים. זה מספק לך סקירה מהירה של מגמות המחיר האחרונות והדינמיקה של השוק ב-MEXC.
שווי השוק הנוכחי של Orion Money הוא $ 65.06K, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של --. ההיצע במחזור של ORION הוא 95.03M, עם היצע כולל של 1000000000.0. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 684.66K.
במהלך היום, השינוי במחיר של Orion Moneyל USDהיה $ 0.
ב-30 הימים האחרונים, השינוי במחיר שלOrion Money ל USDהיה . $ 0.
ב-60 הימים האחרונים, השינוי במחיר שלOrion Money ל USDהיה $ 0.
ב-90 הימים האחרונים, השינוי במחיר של Orion Moneyל USDהיה $ 0.
|תְקוּפָה
|לשנות (USD)
|לשנות (%)
|הַיוֹם
|$ 0
|-5.55%
|30 ימים
|$ 0
|-1.90%
|60 ימים
|$ 0
|+56.73%
|90 ימים
|$ 0
|--
Orion Money’s vision is to become a cross-chain stablecoin bank providing seamless and frictionless stablecoin saving, lending, and spending. Within the Orion Money stablecoin bank, we have three main products planned — Orion Saver, Orion Yield and Insurance, and Orion Pay. We are extremely excited to introduce our first product, Orion Saver. Orion Saver is a cross-chain savings dApp that will provide one of the highest and most stable yields for your stablecoins, regardless of which blockchain you are on. Our next product, Orion Yield and Insurance, will provide additional high-yield and insured products, bringing even more value to Orion stakers and the Orion Money depositors. As a cross-chain stablecoin bank, Orion Money will also create avenues and gateways for users to freely spend their stablecoins. This would be made possible through Orion Pay, a cross-chain payments dApp that will integrate with fiat on-off ramp solutions and allow several avenues for users to spend their stablecoins.
