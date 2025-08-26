עוד על ORION

Orion Money סֵמֶל

Orion Money מחיר (ORION)

1 ORION ל USDמחיר חי:

-5.50%1D
Orion Money (ORION) טבלת מחירים חיה
העמוד עודכן לאחרונה: 2025-08-26 15:11:02 (UTC+8)

Orion Money (ORION) מידע על מחיר (USD)

טווח שינוי המחיר ב-24 השעות האחרונות:
24 שעות נמוך
גבוה 24 שעות

-0.00%

-5.55%

+8.96%

+8.96%

Orion Money (ORION) המחיר בזמן אמת של הוא --. במהלך 24 השעות האחרונות, ORION נסחר בטווח שבין שפל של $ 0 לבין שיא של $ 0, מה שמעיד על תנודתיות פעילה בשוק. ORIONהשיא ההיסטורי של המחיר הוא $ 2.36, בעוד שהשפל ההיסטורי שלו הוא $ 0.

מבחינת ביצועים לטווח קצר, ORION השתנה ב -0.00% במהלך השעה האחרונה, -5.55% במהלך 24 השעות האחרונות, ו+8.96% ב-7 הימים האחרונים. זה מספק לך סקירה מהירה של מגמות המחיר האחרונות והדינמיקה של השוק ב-MEXC.

Orion Money (ORION) מידע שוק

שווי השוק הנוכחי של Orion Money הוא $ 65.06K, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של --. ההיצע במחזור של ORION הוא 95.03M, עם היצע כולל של 1000000000.0. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 684.66K.

Orion Money (ORION) היסטוריית מחירים USD

במהלך היום, השינוי במחיר של Orion Moneyל USDהיה $ 0.
ב-30 הימים האחרונים, השינוי במחיר שלOrion Money ל USDהיה . $ 0.
ב-60 הימים האחרונים, השינוי במחיר שלOrion Money ל USDהיה $ 0.
ב-90 הימים האחרונים, השינוי במחיר של Orion Moneyל USDהיה $ 0.

תְקוּפָהלשנות (USD)לשנות (%)
הַיוֹם$ 0-5.55%
30 ימים$ 0-1.90%
60 ימים$ 0+56.73%
90 ימים$ 0--

מה זהOrion Money (ORION)

Orion Money’s vision is to become a cross-chain stablecoin bank providing seamless and frictionless stablecoin saving, lending, and spending. Within the Orion Money stablecoin bank, we have three main products planned — Orion Saver, Orion Yield and Insurance, and Orion Pay. We are extremely excited to introduce our first product, Orion Saver. Orion Saver is a cross-chain savings dApp that will provide one of the highest and most stable yields for your stablecoins, regardless of which blockchain you are on. Our next product, Orion Yield and Insurance, will provide additional high-yield and insured products, bringing even more value to Orion stakers and the Orion Money depositors. As a cross-chain stablecoin bank, Orion Money will also create avenues and gateways for users to freely spend their stablecoins. This would be made possible through Orion Pay, a cross-chain payments dApp that will integrate with fiat on-off ramp solutions and allow several avenues for users to spend their stablecoins.

Orion Money (ORION) משאב

האתר הרשמי

Orion Moneyתחזית מחיר (USD)

כמה יהיה Orion Money (ORION) שווה USD מחר, בשבוע הבא או בחודש הבא? כמה עשויים להיות Orion Money (ORION) שווים הנכסים שלך בשנת 2025, 2026, 2027, 2028 — או אפילו בעוד 10 או 20 שנה מהיום? השתמש בכלי חיזוי המחירים שלנו כדי לבדוק תחזיות לטווח הקצר ולטווח הארוך עבור Orion Money.

בדוק את Orion Money תחזית המחיר עכשיו‏!

ORION למטבעות מקומיים

Orion Money (ORION) טוקנומיקה

הבנת הטוקנומיקה של Orion Money (ORION) יכולה לספק תובנה עמוקה יותר לגבי הערך לטווח הארוך ופוטנציאל הצמיחה שלו. מהאופן שבו האסימונים מופצים ועד לאופן שבו מתנהל ההיצע, הטוקנומיקה חושפת את המבנה המרכזי של כלכלת הפרויקט. למדו על ORION הטוקנומיקה הנרחבת של האסימון עכשיו!

אנשים שואלים גם: שאלות אחרות על Orion Money (ORION)

כמה שווה Orion Money (ORION) היום?
החי ORIONהמחיר ב USD הוא 0 USD, מתעדכן בזמן אמת עם נתוני השוק העדכניים ביותר.
מהו המחיר הנוכחי ORION ל USD?
המחיר הנוכחי של ORION ל USD הוא $ 0. בדוק את ממיר MEXC להמרה מדויקת של טוקנים.
מהו שווי השוק של Orion Money?
שווי השוק של ORION הוא $ 65.06K USD. שווי שוק = מחיר נוכחי × היצע במחזור. זה מציין את שווי השוק הכולל של הטוקן ואת הדירוג שלו.
מהו ההיצע במחזור של ORION?
ההיצע במחזור של ORION הוא 95.03M USD.
מה היה מחיר השיא בכל הזמנים (ATH) של ORION?
‏‏ORION השיג מחיר שיא (ATH) של 2.36 USD.
מה היה המחיר הנמוך ביותר בכל הזמנים (ATL) של ORION?
ORION ‏‏רשם מחירATL של 0 USD.
מהו נפח המסחר של ORION?
נפח המסחר החי ב-24 השעות עבור ORION הוא -- USD.
האם ORION יעלה השנה?
ORION ‏‏עשוי לעלות השנה, בהתאם לתנאי השוק ולהתפתחויות בפרויקט. בדוק את ORION תחזית המחיר של לקבלת ניתוח מעמיק יותר.
העמוד עודכן לאחרונה: 2025-08-26 15:11:02 (UTC+8)

כתב ויתור

מחירי מטבעות קריפטו נתונים לסיכוני שוק גבוהים ולתנודתיות מחירים. כדאי להשקיע בפרויקטים ובמוצרים שאתם מכירים ובהם אתם מבינים את הסיכונים הכרוכים בכך. עליך לשקול היטב את ניסיון ההשקעה שלך, המצב הפיננסי, יעדי ההשקעה וסובלנות הסיכון שלך ולהתייעץ עם יועץ פיננסי בלתי תלוי לפני ביצוע השקעה כלשהי. אין לראות בחומר זה ייעוץ פיננסי. ביצועי העבר אינם אינדיקטור אמין לביצועים עתידיים. ערך ההשקעה שלך יכול לרדת וגם לעלות, וייתכן שלא תקבל בחזרה את הסכום שהשקעת. אתה האחראי הבלעדי להחלטות ההשקעה שלך. MEXC אינה אחראית לכל הפסדים שאתה עלול להיגרם לך. למידע נוסף, עיין בתנאי השימוש ובאזהרת הסיכון שלנו. שים לב גם שהנתונים הקשורים למטבע הקריפטו המוזכר לעיל המוצג כאן (כגון המחיר הנוכחי שלו) מבוססים על מקורות צד שלישי. הם מוצגים לך על בסיס "כמות שהם" ולמטרות מידע בלבד, ללא ייצוג או אחריות מכל סוג שהוא. גם קישורים המסופקים לאתרי צד שלישי אינם בשליטת MEXC. MEXC אינה אחראית לאמינות ולדיוק של אתרי צד שלישי כאלה ולתכנים שלהם.