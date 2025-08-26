Original Gangsters ($OG) מידע על מחיר (USD)

טווח שינוי המחיר ב-24 השעות האחרונות: $ 0 $ 0 $ 0 24 שעות נמוך $ 0 $ 0 $ 0 גבוה 24 שעות 24 שעות נמוך $ 0$ 0 $ 0 גבוה 24 שעות $ 0$ 0 $ 0 שיא כל הזמנים $ 0.00152896$ 0.00152896 $ 0.00152896 המחיר הנמוך ביותר $ 0$ 0 $ 0 שינוי מחיר (שעה אחת) -0.65% שינוי מחיר (1D) -1.21% שינוי מחיר (7D) -1.44% שינוי מחיר (7D) -1.44%

Original Gangsters ($OG) המחיר בזמן אמת של הוא --. במהלך 24 השעות האחרונות, $OG נסחר בטווח שבין שפל של $ 0 לבין שיא של $ 0, מה שמעיד על תנודתיות פעילה בשוק. $OGהשיא ההיסטורי של המחיר הוא $ 0.00152896, בעוד שהשפל ההיסטורי שלו הוא $ 0.

מבחינת ביצועים לטווח קצר, $OG השתנה ב -0.65% במהלך השעה האחרונה, -1.21% במהלך 24 השעות האחרונות, ו-1.44% ב-7 הימים האחרונים. זה מספק לך סקירה מהירה של מגמות המחיר האחרונות והדינמיקה של השוק ב-MEXC.

Original Gangsters ($OG) מידע שוק

שווי שוק $ 36.13K$ 36.13K $ 36.13K נפח (24 שעות) ---- -- שווי שוק מדולל לחלוטין $ 36.13K$ 36.13K $ 36.13K אספקת מחזור 999.88M 999.88M 999.88M אספקה כוללת 999,879,747.164225 999,879,747.164225 999,879,747.164225

שווי השוק הנוכחי של Original Gangsters הוא $ 36.13K, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של --. ההיצע במחזור של $OG הוא 999.88M, עם היצע כולל של 999879747.164225. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 36.13K.