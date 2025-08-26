Origin3D (O3D) מידע על מחיר (USD)

טווח שינוי המחיר ב-24 השעות האחרונות: $ 0 $ 0 $ 0 24 שעות נמוך $ 0 $ 0 $ 0 גבוה 24 שעות 24 שעות נמוך $ 0$ 0 $ 0 גבוה 24 שעות $ 0$ 0 $ 0 שיא כל הזמנים $ 0.00108195$ 0.00108195 $ 0.00108195 המחיר הנמוך ביותר $ 0$ 0 $ 0 שינוי מחיר (שעה אחת) -0.21% שינוי מחיר (1D) -0.51% שינוי מחיר (7D) +0.20% שינוי מחיר (7D) +0.20%

Origin3D (O3D) המחיר בזמן אמת של הוא --. במהלך 24 השעות האחרונות, O3D נסחר בטווח שבין שפל של $ 0 לבין שיא של $ 0, מה שמעיד על תנודתיות פעילה בשוק. O3Dהשיא ההיסטורי של המחיר הוא $ 0.00108195, בעוד שהשפל ההיסטורי שלו הוא $ 0.

מבחינת ביצועים לטווח קצר, O3D השתנה ב -0.21% במהלך השעה האחרונה, -0.51% במהלך 24 השעות האחרונות, ו+0.20% ב-7 הימים האחרונים. זה מספק לך סקירה מהירה של מגמות המחיר האחרונות והדינמיקה של השוק ב-MEXC.

Origin3D (O3D) מידע שוק

שווי שוק $ 26.69K$ 26.69K $ 26.69K נפח (24 שעות) ---- -- שווי שוק מדולל לחלוטין $ 26.69K$ 26.69K $ 26.69K אספקת מחזור 1.00B 1.00B 1.00B אספקה כוללת 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0

שווי השוק הנוכחי של Origin3D הוא $ 26.69K, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של --. ההיצע במחזור של O3D הוא 1.00B, עם היצע כולל של 1000000000.0. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 26.69K.