ORCA (ORCAI) מידע על מחיר (USD)

טווח שינוי המחיר ב-24 השעות האחרונות: $ 0.00109508 $ 0.00109508 $ 0.00109508 24 שעות נמוך $ 0.00109927 $ 0.00109927 $ 0.00109927 גבוה 24 שעות 24 שעות נמוך $ 0.00109508$ 0.00109508 $ 0.00109508 גבוה 24 שעות $ 0.00109927$ 0.00109927 $ 0.00109927 שיא כל הזמנים $ 0.0016782$ 0.0016782 $ 0.0016782 המחיר הנמוך ביותר $ 0$ 0 $ 0 שינוי מחיר (שעה אחת) +0.05% שינוי מחיר (1D) +0.01% שינוי מחיר (7D) +1.88% שינוי מחיר (7D) +1.88%

ORCA (ORCAI) המחיר בזמן אמת של הוא $0.00109631. במהלך 24 השעות האחרונות, ORCAI נסחר בטווח שבין שפל של $ 0.00109508 לבין שיא של $ 0.00109927, מה שמעיד על תנודתיות פעילה בשוק. ORCAIהשיא ההיסטורי של המחיר הוא $ 0.0016782, בעוד שהשפל ההיסטורי שלו הוא $ 0.

מבחינת ביצועים לטווח קצר, ORCAI השתנה ב +0.05% במהלך השעה האחרונה, +0.01% במהלך 24 השעות האחרונות, ו+1.88% ב-7 הימים האחרונים. זה מספק לך סקירה מהירה של מגמות המחיר האחרונות והדינמיקה של השוק ב-MEXC.

ORCA (ORCAI) מידע שוק

שווי שוק $ 1.10M$ 1.10M $ 1.10M נפח (24 שעות) ---- -- שווי שוק מדולל לחלוטין $ 1.10M$ 1.10M $ 1.10M אספקת מחזור 1000.00M 1000.00M 1000.00M אספקה כוללת 999,995,146.736161 999,995,146.736161 999,995,146.736161

שווי השוק הנוכחי של ORCA הוא $ 1.10M, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של --. ההיצע במחזור של ORCAI הוא 1000.00M, עם היצע כולל של 999995146.736161. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 1.10M.