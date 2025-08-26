עוד על ORCAI

ORCA מחיר (ORCAI)

ORCA (ORCAI) טבלת מחירים חיה
ORCA (ORCAI) מידע על מחיר (USD)

ORCA (ORCAI) המחיר בזמן אמת של הוא $0.00109631. במהלך 24 השעות האחרונות, ORCAI נסחר בטווח שבין שפל של $ 0.00109508 לבין שיא של $ 0.00109927, מה שמעיד על תנודתיות פעילה בשוק. ORCAIהשיא ההיסטורי של המחיר הוא $ 0.0016782, בעוד שהשפל ההיסטורי שלו הוא $ 0.

מבחינת ביצועים לטווח קצר, ORCAI השתנה ב +0.05% במהלך השעה האחרונה, +0.01% במהלך 24 השעות האחרונות, ו+1.88% ב-7 הימים האחרונים. זה מספק לך סקירה מהירה של מגמות המחיר האחרונות והדינמיקה של השוק ב-MEXC.

ORCA (ORCAI) מידע שוק

$ 1.10M
$ 1.10M$ 1.10M

--
----

$ 1.10M
$ 1.10M$ 1.10M

1000.00M
1000.00M 1000.00M

999,995,146.736161
999,995,146.736161 999,995,146.736161

שווי השוק הנוכחי של ORCA הוא $ 1.10M, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של --. ההיצע במחזור של ORCAI הוא 1000.00M, עם היצע כולל של 999995146.736161. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 1.10M.

ORCA (ORCAI) היסטוריית מחירים USD

במהלך היום, השינוי במחיר של ORCAל USDהיה $ 0.
ב-30 הימים האחרונים, השינוי במחיר שלORCA ל USDהיה . $ +0.0004002657.
ב-60 הימים האחרונים, השינוי במחיר שלORCA ל USDהיה $ +0.0001821650.
ב-90 הימים האחרונים, השינוי במחיר של ORCAל USDהיה $ 0.

תְקוּפָהלשנות (USD)לשנות (%)
הַיוֹם$ 0+0.01%
30 ימים$ +0.0004002657+36.51%
60 ימים$ +0.0001821650+16.62%
90 ימים$ 0--

מה זהORCA (ORCAI)

Orca Def-Ai is a decentralized, AI-powered ecosystem built to redefine how users interact with the crypto market. It offers a suite of intelli gent agents that automate trading insights, track wallet activity, and educate users. Orca Def-Ai bridges real-time data and user-friendly AI to deliver actionable, on-chain intelligence for everyone—from casual learners to advanced traders. Backed by the ORCAi token, the platform features a deflationary model, real-time utility, and a growing role in Web3 automation

MEXC היא בורסת המטבעות הקריפטוגרפית המובילה שאמינה על ידי למעלה מ-10 מיליון משתמשים ברחבי העולם. היא ידועה כבורסה עם מבחר האסימונים הרחב ביותר, רישומי האסימונים המהירים ביותר ודמי המסחר הנמוכים ביותר בשוק. הצטרף עכשיו ל-MEXC כדי לחוות נזילות ברמה הגבוהה ביותר והעמלות התחרותיות ביותר בשוק!

ORCAתחזית מחיר (USD)

כמה יהיה ORCA (ORCAI) שווה USD מחר, בשבוע הבא או בחודש הבא? כמה עשויים להיות ORCA (ORCAI) שווים הנכסים שלך בשנת 2025, 2026, 2027, 2028 — או אפילו בעוד 10 או 20 שנה מהיום? השתמש בכלי חיזוי המחירים שלנו כדי לבדוק תחזיות לטווח הקצר ולטווח הארוך עבור ORCA.

בדוק את ORCA תחזית המחיר עכשיו‏!

ORCAI למטבעות מקומיים

ORCA (ORCAI) טוקנומיקה

הבנת הטוקנומיקה של ORCA (ORCAI) יכולה לספק תובנה עמוקה יותר לגבי הערך לטווח הארוך ופוטנציאל הצמיחה שלו. מהאופן שבו האסימונים מופצים ועד לאופן שבו מתנהל ההיצע, הטוקנומיקה חושפת את המבנה המרכזי של כלכלת הפרויקט. למדו על ORCAI הטוקנומיקה הנרחבת של האסימון עכשיו!

אנשים שואלים גם: שאלות אחרות על ORCA (ORCAI)

כמה שווה ORCA (ORCAI) היום?
החי ORCAIהמחיר ב USD הוא 0.00109631 USD, מתעדכן בזמן אמת עם נתוני השוק העדכניים ביותר.
מהו המחיר הנוכחי ORCAI ל USD?
המחיר הנוכחי של ORCAI ל USD הוא $ 0.00109631. בדוק את ממיר MEXC להמרה מדויקת של טוקנים.
מהו שווי השוק של ORCA?
שווי השוק של ORCAI הוא $ 1.10M USD. שווי שוק = מחיר נוכחי × היצע במחזור. זה מציין את שווי השוק הכולל של הטוקן ואת הדירוג שלו.
מהו ההיצע במחזור של ORCAI?
ההיצע במחזור של ORCAI הוא 1000.00M USD.
מה היה מחיר השיא בכל הזמנים (ATH) של ORCAI?
‏‏ORCAI השיג מחיר שיא (ATH) של 0.0016782 USD.
מה היה המחיר הנמוך ביותר בכל הזמנים (ATL) של ORCAI?
ORCAI ‏‏רשם מחירATL של 0 USD.
מהו נפח המסחר של ORCAI?
נפח המסחר החי ב-24 השעות עבור ORCAI הוא -- USD.
האם ORCAI יעלה השנה?
ORCAI ‏‏עשוי לעלות השנה, בהתאם לתנאי השוק ולהתפתחויות בפרויקט. בדוק את ORCAI תחזית המחיר של לקבלת ניתוח מעמיק יותר.
ORCA (ORCAI) עדכונים חשובים מהתעשייה

כתב ויתור

מחירי מטבעות קריפטו נתונים לסיכוני שוק גבוהים ולתנודתיות מחירים. כדאי להשקיע בפרויקטים ובמוצרים שאתם מכירים ובהם אתם מבינים את הסיכונים הכרוכים בכך. עליך לשקול היטב את ניסיון ההשקעה שלך, המצב הפיננסי, יעדי ההשקעה וסובלנות הסיכון שלך ולהתייעץ עם יועץ פיננסי בלתי תלוי לפני ביצוע השקעה כלשהי. אין לראות בחומר זה ייעוץ פיננסי. ביצועי העבר אינם אינדיקטור אמין לביצועים עתידיים. ערך ההשקעה שלך יכול לרדת וגם לעלות, וייתכן שלא תקבל בחזרה את הסכום שהשקעת. אתה האחראי הבלעדי להחלטות ההשקעה שלך. MEXC אינה אחראית לכל הפסדים שאתה עלול להיגרם לך. למידע נוסף, עיין בתנאי השימוש ובאזהרת הסיכון שלנו. שים לב גם שהנתונים הקשורים למטבע הקריפטו המוזכר לעיל המוצג כאן (כגון המחיר הנוכחי שלו) מבוססים על מקורות צד שלישי. הם מוצגים לך על בסיס "כמות שהם" ולמטרות מידע בלבד, ללא ייצוג או אחריות מכל סוג שהוא. גם קישורים המסופקים לאתרי צד שלישי אינם בשליטת MEXC. MEXC אינה אחראית לאמינות ולדיוק של אתרי צד שלישי כאלה ולתכנים שלהם.