Orby Network USC Stablecoin סֵמֶל

Orby Network USC Stablecoin מחיר (USC)

לא רשום

1 USC ל USDמחיר חי:

$1.003
$1.003$1.003
-0.10%1D
mexc
USD
Orby Network USC Stablecoin (USC) טבלת מחירים חיה
העמוד עודכן לאחרונה: 2025-08-26 05:36:56 (UTC+8)

Orby Network USC Stablecoin (USC) מידע על מחיר (USD)

טווח שינוי המחיר ב-24 השעות האחרונות:
$ 0.993541
$ 0.993541$ 0.993541
24 שעות נמוך
$ 1.011
$ 1.011$ 1.011
גבוה 24 שעות

$ 0.993541
$ 0.993541$ 0.993541

$ 1.011
$ 1.011$ 1.011

$ 1.24
$ 1.24$ 1.24

$ 0.802523
$ 0.802523$ 0.802523

-0.37%

-0.09%

-0.50%

-0.50%

Orby Network USC Stablecoin (USC) המחיר בזמן אמת של הוא $1.001. במהלך 24 השעות האחרונות, USC נסחר בטווח שבין שפל של $ 0.993541 לבין שיא של $ 1.011, מה שמעיד על תנודתיות פעילה בשוק. USCהשיא ההיסטורי של המחיר הוא $ 1.24, בעוד שהשפל ההיסטורי שלו הוא $ 0.802523.

מבחינת ביצועים לטווח קצר, USC השתנה ב -0.37% במהלך השעה האחרונה, -0.09% במהלך 24 השעות האחרונות, ו-0.50% ב-7 הימים האחרונים. זה מספק לך סקירה מהירה של מגמות המחיר האחרונות והדינמיקה של השוק ב-MEXC.

Orby Network USC Stablecoin (USC) מידע שוק

$ 13.39M
$ 13.39M$ 13.39M

--
----

$ 13.39M
$ 13.39M$ 13.39M

13.36M
13.36M 13.36M

13,359,419.3119926
13,359,419.3119926 13,359,419.3119926

שווי השוק הנוכחי של Orby Network USC Stablecoin הוא $ 13.39M, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של --. ההיצע במחזור של USC הוא 13.36M, עם היצע כולל של 13359419.3119926. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 13.39M.

Orby Network USC Stablecoin (USC) היסטוריית מחירים USD

במהלך היום, השינוי במחיר של Orby Network USC Stablecoinל USDהיה $ -0.000960534330962.
ב-30 הימים האחרונים, השינוי במחיר שלOrby Network USC Stablecoin ל USDהיה . $ -0.0071746675.
ב-60 הימים האחרונים, השינוי במחיר שלOrby Network USC Stablecoin ל USDהיה $ -0.0008485477.
ב-90 הימים האחרונים, השינוי במחיר של Orby Network USC Stablecoinל USDהיה $ -0.0008646936981486.

תְקוּפָהלשנות (USD)לשנות (%)
הַיוֹם$ -0.000960534330962-0.09%
30 ימים$ -0.0071746675-0.71%
60 ימים$ -0.0008485477-0.08%
90 ימים$ -0.0008646936981486-0.08%

מה זהOrby Network USC Stablecoin (USC)

$USC is Orby's decentralised, overcollateralized stablecoin that is soft-pegged to the US dollar.

Orby Network USC Stablecoin (USC) משאב

נייר לבן
האתר הרשמי

Orby Network USC Stablecoinתחזית מחיר (USD)

כמה יהיה Orby Network USC Stablecoin (USC) שווה USD מחר, בשבוע הבא או בחודש הבא? כמה עשויים להיות Orby Network USC Stablecoin (USC) שווים הנכסים שלך בשנת 2025, 2026, 2027, 2028 — או אפילו בעוד 10 או 20 שנה מהיום? השתמש בכלי חיזוי המחירים שלנו כדי לבדוק תחזיות לטווח הקצר ולטווח הארוך עבור Orby Network USC Stablecoin.

בדוק את Orby Network USC Stablecoin תחזית המחיר עכשיו‏!

Orby Network USC Stablecoin (USC) טוקנומיקה

הבנת הטוקנומיקה של Orby Network USC Stablecoin (USC) יכולה לספק תובנה עמוקה יותר לגבי הערך לטווח הארוך ופוטנציאל הצמיחה שלו. מהאופן שבו האסימונים מופצים ועד לאופן שבו מתנהל ההיצע, הטוקנומיקה חושפת את המבנה המרכזי של כלכלת הפרויקט. למדו על USC הטוקנומיקה הנרחבת של האסימון עכשיו!

אנשים שואלים גם: שאלות אחרות על Orby Network USC Stablecoin (USC)

כמה שווה Orby Network USC Stablecoin (USC) היום?
החי USCהמחיר ב USD הוא 1.001 USD, מתעדכן בזמן אמת עם נתוני השוק העדכניים ביותר.
מהו המחיר הנוכחי USC ל USD?
המחיר הנוכחי של USC ל USD הוא $ 1.001. בדוק את ממיר MEXC להמרה מדויקת של טוקנים.
מהו שווי השוק של Orby Network USC Stablecoin?
שווי השוק של USC הוא $ 13.39M USD. שווי שוק = מחיר נוכחי × היצע במחזור. זה מציין את שווי השוק הכולל של הטוקן ואת הדירוג שלו.
מהו ההיצע במחזור של USC?
ההיצע במחזור של USC הוא 13.36M USD.
מה היה מחיר השיא בכל הזמנים (ATH) של USC?
‏‏USC השיג מחיר שיא (ATH) של 1.24 USD.
מה היה המחיר הנמוך ביותר בכל הזמנים (ATL) של USC?
USC ‏‏רשם מחירATL של 0.802523 USD.
מהו נפח המסחר של USC?
נפח המסחר החי ב-24 השעות עבור USC הוא -- USD.
האם USC יעלה השנה?
USC ‏‏עשוי לעלות השנה, בהתאם לתנאי השוק ולהתפתחויות בפרויקט. בדוק את USC תחזית המחיר של לקבלת ניתוח מעמיק יותר.
כתב ויתור

מחירי מטבעות קריפטו נתונים לסיכוני שוק גבוהים ולתנודתיות מחירים. כדאי להשקיע בפרויקטים ובמוצרים שאתם מכירים ובהם אתם מבינים את הסיכונים הכרוכים בכך. עליך לשקול היטב את ניסיון ההשקעה שלך, המצב הפיננסי, יעדי ההשקעה וסובלנות הסיכון שלך ולהתייעץ עם יועץ פיננסי בלתי תלוי לפני ביצוע השקעה כלשהי. אין לראות בחומר זה ייעוץ פיננסי. ביצועי העבר אינם אינדיקטור אמין לביצועים עתידיים. ערך ההשקעה שלך יכול לרדת וגם לעלות, וייתכן שלא תקבל בחזרה את הסכום שהשקעת. אתה האחראי הבלעדי להחלטות ההשקעה שלך. MEXC אינה אחראית לכל הפסדים שאתה עלול להיגרם לך. למידע נוסף, עיין בתנאי השימוש ובאזהרת הסיכון שלנו. שים לב גם שהנתונים הקשורים למטבע הקריפטו המוזכר לעיל המוצג כאן (כגון המחיר הנוכחי שלו) מבוססים על מקורות צד שלישי. הם מוצגים לך על בסיס "כמות שהם" ולמטרות מידע בלבד, ללא ייצוג או אחריות מכל סוג שהוא. גם קישורים המסופקים לאתרי צד שלישי אינם בשליטת MEXC. MEXC אינה אחראית לאמינות ולדיוק של אתרי צד שלישי כאלה ולתכנים שלהם.