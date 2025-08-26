Orby Network USC Stablecoin (USC) מידע על מחיר (USD)

טווח שינוי המחיר ב-24 השעות האחרונות: $ 0.993541 $ 0.993541 $ 0.993541 24 שעות נמוך $ 1.011 $ 1.011 $ 1.011 גבוה 24 שעות 24 שעות נמוך $ 0.993541$ 0.993541 $ 0.993541 גבוה 24 שעות $ 1.011$ 1.011 $ 1.011 שיא כל הזמנים $ 1.24$ 1.24 $ 1.24 המחיר הנמוך ביותר $ 0.802523$ 0.802523 $ 0.802523 שינוי מחיר (שעה אחת) -0.37% שינוי מחיר (1D) -0.09% שינוי מחיר (7D) -0.50% שינוי מחיר (7D) -0.50%

Orby Network USC Stablecoin (USC) המחיר בזמן אמת של הוא $1.001. במהלך 24 השעות האחרונות, USC נסחר בטווח שבין שפל של $ 0.993541 לבין שיא של $ 1.011, מה שמעיד על תנודתיות פעילה בשוק. USCהשיא ההיסטורי של המחיר הוא $ 1.24, בעוד שהשפל ההיסטורי שלו הוא $ 0.802523.

מבחינת ביצועים לטווח קצר, USC השתנה ב -0.37% במהלך השעה האחרונה, -0.09% במהלך 24 השעות האחרונות, ו-0.50% ב-7 הימים האחרונים. זה מספק לך סקירה מהירה של מגמות המחיר האחרונות והדינמיקה של השוק ב-MEXC.

Orby Network USC Stablecoin (USC) מידע שוק

שווי שוק $ 13.39M$ 13.39M $ 13.39M נפח (24 שעות) ---- -- שווי שוק מדולל לחלוטין $ 13.39M$ 13.39M $ 13.39M אספקת מחזור 13.36M 13.36M 13.36M אספקה כוללת 13,359,419.3119926 13,359,419.3119926 13,359,419.3119926

שווי השוק הנוכחי של Orby Network USC Stablecoin הוא $ 13.39M, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של --. ההיצע במחזור של USC הוא 13.36M, עם היצע כולל של 13359419.3119926. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 13.39M.