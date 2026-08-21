Orbiter Finance מחיר היום

מחיר Orbiter Finance (OBT) בזמן אמת היום הוא $ 0, עם שינוי של 3.77% ב-24 השעות האחרונות. שער ההמרה הנוכחי מ OBT ל USD הוא $ 0 לכל OBT.

Orbiter Finance כרגע מדורג במקום #- לפי שווי שוק של $ 3,060,999, עם היצע במחזור של 10.00B OBT. ב‑24 השעות האחרונות, OBT סחר בין $ 0 (נמוך) ל $ 0 (גבוה), מה שמשקף את פעילות השוק. השיא ההיסטורי שלה עומד על $ 0.03289357, בעוד שהנמוך ההיסטורי היה $ 0.

ביצועים לטווח קצר, OBT נע ב +0.23% בשעה האחרונה ו +5.23% ב-7 הימים האחרונים. במהלך היממה האחרונה, נפח המסחר הכולל הגיע ל $ 179.09K.

Orbiter Finance (OBT) מידע שוק

שווי שוק $ 3.06M$ 3.06M $ 3.06M נפח (24 שעות) $ 179.09K$ 179.09K $ 179.09K שווי שוק מדולל לחלוטין $ 3.06M$ 3.06M $ 3.06M אספקת מחזור 10.00B 10.00B 10.00B אספקה כוללת 10,000,000,000.0 10,000,000,000.0 10,000,000,000.0

שווי השוק הנוכחי של Orbiter Finance הוא $ 3.06M, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של $ 179.09K. ההיצע במחזור של OBT הוא 10.00B, עם היצע כולל של 10000000000.0. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 3.06M.