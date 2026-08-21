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מחיר Orbit Bridge Klaytn Wrapped BTC בזמן אמת היום הוא 18,402.12 USD.OWBTC שווי השוק הוא 5,179,533 USD. עקוב אחרי עדכוני מחיר OWBTC ל USD בזמן אמת, גרפים חיים, שווי שוק, נפח מסחר ב-24 שעות, ועוד ב יִשְׂרָאֵל!מחיר Orbit Bridge Klaytn Wrapped BTC בזמן אמת היום הוא 18,402.12 USD.OWBTC שווי השוק הוא 5,179,533 USD. עקוב אחרי עדכוני מחיר OWBTC ל USD בזמן אמת, גרפים חיים, שווי שוק, נפח מסחר ב-24 שעות, ועוד ב יִשְׂרָאֵל!

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Orbit Bridge Klaytn Wrapped BTC סֵמֶל

Orbit Bridge Klaytn Wrapped BTC מחיר (OWBTC)

לא רשום

1 OWBTC ל USDמחיר חי:

$18,396.19
$18,396.19$18,396.19
+10.60%1D
mexc
נתוני האסימון הללו מקורם מצדדים שלישיים. MEXC פועלת אך ורק כמאגר מידע. גלו אסימונים נוספים הרשומים בשוק הספוט של MEXC!
USD
Orbit Bridge Klaytn Wrapped BTC (OWBTC) טבלת מחירים חיה
העמוד עודכן לאחרונה: 2026-08-21 20:06:35 (UTC+8)

Orbit Bridge Klaytn Wrapped BTC מחיר היום

מחיר Orbit Bridge Klaytn Wrapped BTC (OWBTC) בזמן אמת היום הוא $ 18,402.12, עם שינוי של 10.52% ב-24 השעות האחרונות. שער ההמרה הנוכחי מ OWBTC ל USD הוא $ 18,402.12 לכל OWBTC.

Orbit Bridge Klaytn Wrapped BTC כרגע מדורג במקום #- לפי שווי שוק של $ 5,179,533, עם היצע במחזור של 281.47 OWBTC. ב‑24 השעות האחרונות, OWBTC סחר בין $ 16,610.46 (נמוך) ל $ 77,763 (גבוה), מה שמשקף את פעילות השוק. השיא ההיסטורי שלה עומד על $ 82,467, בעוד שהנמוך ההיסטורי היה $ 7,920.8.

ביצועים לטווח קצר, OWBTC נע ב -76.30% בשעה האחרונה ו +28.31% ב-7 הימים האחרונים. במהלך היממה האחרונה, נפח המסחר הכולל הגיע ל $ 439.87.

Orbit Bridge Klaytn Wrapped BTC (OWBTC) מידע שוק

$ 5.18M
$ 5.18M$ 5.18M

$ 439.87
$ 439.87$ 439.87

$ 5.18M
$ 5.18M$ 5.18M

281.47
281.47 281.47

281.47092661
281.47092661 281.47092661

שווי השוק הנוכחי של Orbit Bridge Klaytn Wrapped BTC הוא $ 5.18M, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של $ 439.87. ההיצע במחזור של OWBTC הוא 281.47, עם היצע כולל של 281.47092661. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 5.18M.

Orbit Bridge Klaytn Wrapped BTC היסטוריית המחירים USD

טווח שינוי המחיר ב-24 השעות האחרונות:
$ 16,610.46
$ 16,610.46$ 16,610.46
24 שעות נמוך
$ 77,763
$ 77,763$ 77,763
גבוה 24 שעות

$ 16,610.46
$ 16,610.46$ 16,610.46

$ 77,763
$ 77,763$ 77,763

$ 82,467
$ 82,467$ 82,467

$ 7,920.8
$ 7,920.8$ 7,920.8

-76.30%

+10.52%

+28.31%

+28.31%

Orbit Bridge Klaytn Wrapped BTC (OWBTC) היסטוריית מחירים USD

במהלך היום, השינוי במחיר של Orbit Bridge Klaytn Wrapped BTCל USDהיה $ +1,750.89.
ב-30 הימים האחרונים, השינוי במחיר שלOrbit Bridge Klaytn Wrapped BTC ל USDהיה . $ +4,177.1542653720.
ב-60 הימים האחרונים, השינוי במחיר שלOrbit Bridge Klaytn Wrapped BTC ל USDהיה $ +4,044.9920797440.
ב-90 הימים האחרונים, השינוי במחיר של Orbit Bridge Klaytn Wrapped BTCל USDהיה $ +0.27511923339.

תְקוּפָהלשנות (USD)לשנות (%)
הַיוֹם$ +1,750.89+10.52%
30 ימים$ +4,177.1542653720+22.70%
60 ימים$ +4,044.9920797440+21.98%
90 ימים$ +0.27511923339+0.00%

תחזית מחיר עבור Orbit Bridge Klaytn Wrapped BTC

Orbit Bridge Klaytn Wrapped BTC (OWBTC) תחזית מחיר לשנת 2030 (בעוד 4 שנים)
על פי מודול תחזית המחירים שלעיל, מחיר היעד בשנת 2030 של OWBTC הוא $ -- עם 0.00% שיעור צמיחה.
Orbit Bridge Klaytn Wrapped BTC (OWBTC) תחזית מחיר לשנת 2040 (בעוד 14 שנים)

בשנת 2040, המחיר של Orbit Bridge Klaytn Wrapped BTC עשוי לראות צמיחה של 0.00%. הוא עשוי להגיע למחיר מסחר של $ --.

כלי MEXC
לפרויקציות תרחישים בזמן אמת ולניתוח מותאם אישית יותר, המשתמשים יכולים להשתמש בכלי תחזית המחיר ובתובנות השוק מבוססות ה-AI של MEXC.
הצהרת סיכום: תרחישים אלו הם להמחשה ולצורכי חינוך; מטבעות קריפטו תנודתיים—בצע את המחקר שלך לפני קבלת החלטות.
רוצה לדעת לאיזה מחיר Orbit Bridge Klaytn Wrapped BTC תגיע ב 2026–2027? בקר בדף OWBTC תחזית המחירים שלנו לקבלת תחזיות מחיר של לשנים 2026–2027 על ידי לחיצה על Orbit Bridge Klaytn Wrapped BTC תחזית מחיר.

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Orbit Bridge Klaytn Wrapped BTC (OWBTC) משאב

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קטגוריה :

Crypto-Backed TokensKaia EcosystemWrapped-Tokens

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העמוד עודכן לאחרונה: 2026-08-21 20:06:35 (UTC+8)

Orbit Bridge Klaytn Wrapped BTC (OWBTC) עדכונים חשובים מהתעשייה

זְמַן (UTC+8)סוּגמֵידָע
02-11 14:20:00עדכוני תעשייה
במהלך 24 השעות האחרונות, יציאה נטו מ-CEX של 59,400 ETH
02-10 18:39:21נתונים על השרשרת
אתמול, תעודות סל ביטקוין ספוט רשמו זרימה נטו פנימה של 144.9 מיליון דולר, בעוד שתעודות סל את'ריום רשמו זרימה נטו פנימה של 57 מיליון דולר
02-04 11:04:00עדכוני תעשייה
מדד הפחד בקריפטו יורד שוב ל-14, השוק נשאר באזור "פחד קיצוני"
02-04 00:48:00עדכוני תעשייה
285 מיליון דולר חוסלו ברחבי הרשת ב-24 השעות האחרונות, גם לונגים וגם שורטים נמחקו
02-01 01:12:00עדכוני תעשייה
ביטקוין שובר מתחת לשפל הקודם של $80,600, מגיע לשפל חדש מאז 11 באפריל 2025
01-28 07:44:00עדכוני תעשייה
מדד הדולר מגיע לרמה הנמוכה ביותר מאז פברואר 2022, שוק הקריפטו ממשיך לעלות

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מחירי מטבעות קריפטו נתונים לסיכוני שוק גבוהים ולתנודתיות מחירים. כדאי להשקיע בפרויקטים ובמוצרים שאתם מכירים ובהם אתם מבינים את הסיכונים הכרוכים בכך. עליך לשקול היטב את ניסיון ההשקעה שלך, המצב הפיננסי, יעדי ההשקעה וסובלנות הסיכון שלך ולהתייעץ עם יועץ פיננסי בלתי תלוי לפני ביצוע השקעה כלשהי. אין לראות בחומר זה ייעוץ פיננסי. ביצועי העבר אינם אינדיקטור אמין לביצועים עתידיים. ערך ההשקעה שלך יכול לרדת וגם לעלות, וייתכן שלא תקבל בחזרה את הסכום שהשקעת. אתה האחראי הבלעדי להחלטות ההשקעה שלך. MEXC אינה אחראית לכל הפסדים שאתה עלול להיגרם לך. למידע נוסף, עיין בתנאי השימוש ובאזהרת הסיכון שלנו. שים לב גם שהנתונים הקשורים למטבע הקריפטו המוזכר לעיל המוצג כאן (כגון המחיר הנוכחי שלו) מבוססים על מקורות צד שלישי. הם מוצגים לך על בסיס "כמות שהם" ולמטרות מידע בלבד, ללא ייצוג או אחריות מכל סוג שהוא. גם קישורים המסופקים לאתרי צד שלישי אינם בשליטת MEXC. MEXC אינה אחראית לאמינות ולדיוק של אתרי צד שלישי כאלה ולתכנים שלהם.

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