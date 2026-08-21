Orbit Bridge Klaytn Wrapped BTC מחיר היום

מחיר Orbit Bridge Klaytn Wrapped BTC (OWBTC) בזמן אמת היום הוא $ 18,402.12, עם שינוי של 10.52% ב-24 השעות האחרונות. שער ההמרה הנוכחי מ OWBTC ל USD הוא $ 18,402.12 לכל OWBTC.

Orbit Bridge Klaytn Wrapped BTC כרגע מדורג במקום #- לפי שווי שוק של $ 5,179,533, עם היצע במחזור של 281.47 OWBTC. ב‑24 השעות האחרונות, OWBTC סחר בין $ 16,610.46 (נמוך) ל $ 77,763 (גבוה), מה שמשקף את פעילות השוק. השיא ההיסטורי שלה עומד על $ 82,467, בעוד שהנמוך ההיסטורי היה $ 7,920.8.

ביצועים לטווח קצר, OWBTC נע ב -76.30% בשעה האחרונה ו +28.31% ב-7 הימים האחרונים. במהלך היממה האחרונה, נפח המסחר הכולל הגיע ל $ 439.87.

Orbit Bridge Klaytn Wrapped BTC (OWBTC) מידע שוק

שווי שוק $ 5.18M$ 5.18M $ 5.18M נפח (24 שעות) $ 439.87$ 439.87 $ 439.87 שווי שוק מדולל לחלוטין $ 5.18M$ 5.18M $ 5.18M אספקת מחזור 281.47 281.47 281.47 אספקה כוללת 281.47092661 281.47092661 281.47092661

שווי השוק הנוכחי של Orbit Bridge Klaytn Wrapped BTC הוא $ 5.18M, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של $ 439.87. ההיצע במחזור של OWBTC הוא 281.47, עם היצע כולל של 281.47092661. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 5.18M.