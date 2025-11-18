Oracle xStock מחיר היום

מחיר Oracle xStock (ORCLX) בזמן אמת היום הוא $ 230.65, עם שינוי של 1.59% ב-24 השעות האחרונות. שער ההמרה הנוכחי מ ORCLX ל USD הוא $ 230.65 לכל ORCLX.

Oracle xStock כרגע מדורג במקום #- לפי שווי שוק של $ 1,084,374, עם היצע במחזור של 4.70K ORCLX. ב‑24 השעות האחרונות, ORCLX סחר בין $ 230.6 (נמוך) ל $ 235.33 (גבוה), מה שמשקף את פעילות השוק. השיא ההיסטורי שלה עומד על $ 341.33, בעוד שהנמוך ההיסטורי היה $ 230.6.

ביצועים לטווח קצר, ORCLX נע ב -0.00% בשעה האחרונה ו -6.49% ב-7 הימים האחרונים. במהלך היממה האחרונה, נפח המסחר הכולל הגיע ל --.

Oracle xStock (ORCLX) מידע שוק

שווי שוק $ 1.08M$ 1.08M $ 1.08M נפח (24 שעות) ---- -- שווי שוק מדולל לחלוטין $ 6.74M$ 6.74M $ 6.74M אספקת מחזור 4.70K 4.70K 4.70K אספקה כוללת 29,239.58813852975 29,239.58813852975 29,239.58813852975

שווי השוק הנוכחי של Oracle xStock הוא $ 1.08M, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של --. ההיצע במחזור של ORCLX הוא 4.70K, עם היצע כולל של 29239.58813852975. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 6.74M.