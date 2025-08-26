Oracle Meta Technologies מחיר (OMT)
+0.36%
+1.21%
-3.57%
-3.57%
Oracle Meta Technologies (OMT) המחיר בזמן אמת של הוא $0.01386084. במהלך 24 השעות האחרונות, OMT נסחר בטווח שבין שפל של $ 0.01354981 לבין שיא של $ 0.01389135, מה שמעיד על תנודתיות פעילה בשוק. OMTהשיא ההיסטורי של המחיר הוא $ 1.15, בעוד שהשפל ההיסטורי שלו הוא $ 0.00552257.
מבחינת ביצועים לטווח קצר, OMT השתנה ב +0.36% במהלך השעה האחרונה, +1.21% במהלך 24 השעות האחרונות, ו-3.57% ב-7 הימים האחרונים. זה מספק לך סקירה מהירה של מגמות המחיר האחרונות והדינמיקה של השוק ב-MEXC.
שווי השוק הנוכחי של Oracle Meta Technologies הוא $ 0.00, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של --. ההיצע במחזור של OMT הוא 0.00, עם היצע כולל של 23650000.0. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 327.81K.
במהלך היום, השינוי במחיר של Oracle Meta Technologiesל USDהיה $ +0.00016583.
ב-30 הימים האחרונים, השינוי במחיר שלOracle Meta Technologies ל USDהיה . $ -0.0009269062.
ב-60 הימים האחרונים, השינוי במחיר שלOracle Meta Technologies ל USDהיה $ -0.0005689264.
ב-90 הימים האחרונים, השינוי במחיר של Oracle Meta Technologiesל USDהיה $ -0.001453824501194569.
|תְקוּפָה
|לשנות (USD)
|לשנות (%)
|הַיוֹם
|$ +0.00016583
|+1.21%
|30 ימים
|$ -0.0009269062
|-6.68%
|60 ימים
|$ -0.0005689264
|-4.10%
|90 ימים
|$ -0.001453824501194569
|-9.49%
Oracle Meta Technologies is an innovative project that has created the most reliable and functional cryptocurrency wallet in the world. Our goal is to ensure maximum security for users and provide them with additional opportunities for investing and earning with cryptocurrencies. We are team of developers who made the first crypto wallet with integrated Ai. Something like Ai crypto organizer, where you can store your assets, stake them, earn using our Ai trading bot, and get full analitycs based on santiment and theblock metrics powered by our Ai system. Our main goal is to make easy-to-use product for all users, not only for those who are already involved in crypto, make it safe. Help people to enter the crypto world without troubles and blocks. Now we need help only with funding, to improve our servers with power and security, to spend money for marketing for a normal world wide launch.
|זְמַן (UTC+8)
|סוּג
|מֵידָע
|08-25 21:14:39
|עדכוני תעשייה
שווי השוק הכולל של הקריפטו יורד מתחת ל-4 טריליון דולר, שווי השוק הכולל של האלטקוינים צונח ב-3.58% תוך יום
|08-25 09:45:00
|עדכוני תעשייה
במהלך 24 השעות האחרונות, חיסולים בכל השוק הגיעו ל-628 מיליון דולר, כאשר יותר מ-130,000 סוחרים חוסלו
|08-25 05:44:00
|עדכוני תעשייה
ביטקוין "פתיל" יורד זמנית מתחת ל-112,000$
|08-24 19:48:00
|עדכוני תעשייה
נתח השוק של Bitcoin יורד ל-58.23%, מגיע לשפל חדש מאז ינואר השנה
|08-24 03:20:00
|עדכוני תעשייה
סך שווי שוק הקריפטו חוזר מעל 4 טריליון דולר, עם עלייה של 3.8% ב-24 שעות
|08-24 02:09:00
|עדכוני תעשייה
מטבעות אלטרנטיביים מובילים מציגים ביצועים מעורבים, OKB יורד ב-2.31% בשעה האחרונה, בעוד BIO עולה ב-13.68% בשעה האחרונה
