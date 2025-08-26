עוד על OMT

Oracle Meta Technologies סֵמֶל

Oracle Meta Technologies מחיר (OMT)

לא רשום

1 OMT ל USDמחיר חי:

$0.01386084
$0.01386084
+1.20%1D
mexc
USD
Oracle Meta Technologies (OMT) טבלת מחירים חיה
העמוד עודכן לאחרונה: 2025-08-26 18:54:02 (UTC+8)

Oracle Meta Technologies (OMT) מידע על מחיר (USD)

טווח שינוי המחיר ב-24 השעות האחרונות:
$ 0.01354981
$ 0.01354981
24 שעות נמוך
$ 0.01389135
$ 0.01389135
גבוה 24 שעות

$ 0.01354981
$ 0.01354981

$ 0.01389135
$ 0.01389135

$ 1.15
$ 1.15

$ 0.00552257
$ 0.00552257

+0.36%

+1.21%

-3.57%

-3.57%

Oracle Meta Technologies (OMT) המחיר בזמן אמת של הוא $0.01386084. במהלך 24 השעות האחרונות, OMT נסחר בטווח שבין שפל של $ 0.01354981 לבין שיא של $ 0.01389135, מה שמעיד על תנודתיות פעילה בשוק. OMTהשיא ההיסטורי של המחיר הוא $ 1.15, בעוד שהשפל ההיסטורי שלו הוא $ 0.00552257.

מבחינת ביצועים לטווח קצר, OMT השתנה ב +0.36% במהלך השעה האחרונה, +1.21% במהלך 24 השעות האחרונות, ו-3.57% ב-7 הימים האחרונים. זה מספק לך סקירה מהירה של מגמות המחיר האחרונות והדינמיקה של השוק ב-MEXC.

Oracle Meta Technologies (OMT) מידע שוק

$ 0.00
$ 0.00

--
--

$ 327.81K
$ 327.81K

0.00
0.00

23,650,000.0
23,650,000.0

שווי השוק הנוכחי של Oracle Meta Technologies הוא $ 0.00, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של --. ההיצע במחזור של OMT הוא 0.00, עם היצע כולל של 23650000.0. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 327.81K.

Oracle Meta Technologies (OMT) היסטוריית מחירים USD

במהלך היום, השינוי במחיר של Oracle Meta Technologiesל USDהיה $ +0.00016583.
ב-30 הימים האחרונים, השינוי במחיר שלOracle Meta Technologies ל USDהיה . $ -0.0009269062.
ב-60 הימים האחרונים, השינוי במחיר שלOracle Meta Technologies ל USDהיה $ -0.0005689264.
ב-90 הימים האחרונים, השינוי במחיר של Oracle Meta Technologiesל USDהיה $ -0.001453824501194569.

תְקוּפָהלשנות (USD)לשנות (%)
הַיוֹם$ +0.00016583+1.21%
30 ימים$ -0.0009269062-6.68%
60 ימים$ -0.0005689264-4.10%
90 ימים$ -0.001453824501194569-9.49%

מה זהOracle Meta Technologies (OMT)

Oracle Meta Technologies is an innovative project that has created the most reliable and functional cryptocurrency wallet in the world. Our goal is to ensure maximum security for users and provide them with additional opportunities for investing and earning with cryptocurrencies. We are team of developers who made the first crypto wallet with integrated Ai. Something like Ai crypto organizer, where you can store your assets, stake them, earn using our Ai trading bot, and get full analitycs based on santiment and theblock metrics powered by our Ai system. Our main goal is to make easy-to-use product for all users, not only for those who are already involved in crypto, make it safe. Help people to enter the crypto world without troubles and blocks. Now we need help only with funding, to improve our servers with power and security, to spend money for marketing for a normal world wide launch.

Oracle Meta Technologies (OMT) משאב

נייר לבן
האתר הרשמי

Oracle Meta Technologiesתחזית מחיר (USD)

כמה יהיה Oracle Meta Technologies (OMT) שווה USD מחר, בשבוע הבא או בחודש הבא? כמה עשויים להיות Oracle Meta Technologies (OMT) שווים הנכסים שלך בשנת 2025, 2026, 2027, 2028 — או אפילו בעוד 10 או 20 שנה מהיום? השתמש בכלי חיזוי המחירים שלנו כדי לבדוק תחזיות לטווח הקצר ולטווח הארוך עבור Oracle Meta Technologies.

בדוק את Oracle Meta Technologies תחזית המחיר עכשיו‏!

OMT למטבעות מקומיים

Oracle Meta Technologies (OMT) טוקנומיקה

הבנת הטוקנומיקה של Oracle Meta Technologies (OMT) יכולה לספק תובנה עמוקה יותר לגבי הערך לטווח הארוך ופוטנציאל הצמיחה שלו. מהאופן שבו האסימונים מופצים ועד לאופן שבו מתנהל ההיצע, הטוקנומיקה חושפת את המבנה המרכזי של כלכלת הפרויקט. למדו על OMT הטוקנומיקה הנרחבת של האסימון עכשיו!

אנשים שואלים גם: שאלות אחרות על Oracle Meta Technologies (OMT)

כמה שווה Oracle Meta Technologies (OMT) היום?
החי OMTהמחיר ב USD הוא 0.01386084 USD, מתעדכן בזמן אמת עם נתוני השוק העדכניים ביותר.
מהו המחיר הנוכחי OMT ל USD?
המחיר הנוכחי של OMT ל USD הוא $ 0.01386084. בדוק את ממיר MEXC להמרה מדויקת של טוקנים.
מהו שווי השוק של Oracle Meta Technologies?
שווי השוק של OMT הוא $ 0.00 USD. שווי שוק = מחיר נוכחי × היצע במחזור. זה מציין את שווי השוק הכולל של הטוקן ואת הדירוג שלו.
מהו ההיצע במחזור של OMT?
ההיצע במחזור של OMT הוא 0.00 USD.
מה היה מחיר השיא בכל הזמנים (ATH) של OMT?
‏‏OMT השיג מחיר שיא (ATH) של 1.15 USD.
מה היה המחיר הנמוך ביותר בכל הזמנים (ATL) של OMT?
OMT ‏‏רשם מחירATL של 0.00552257 USD.
מהו נפח המסחר של OMT?
נפח המסחר החי ב-24 השעות עבור OMT הוא -- USD.
האם OMT יעלה השנה?
OMT ‏‏עשוי לעלות השנה, בהתאם לתנאי השוק ולהתפתחויות בפרויקט. בדוק את OMT תחזית המחיר של לקבלת ניתוח מעמיק יותר.
כתב ויתור

מחירי מטבעות קריפטו נתונים לסיכוני שוק גבוהים ולתנודתיות מחירים. כדאי להשקיע בפרויקטים ובמוצרים שאתם מכירים ובהם אתם מבינים את הסיכונים הכרוכים בכך. עליך לשקול היטב את ניסיון ההשקעה שלך, המצב הפיננסי, יעדי ההשקעה וסובלנות הסיכון שלך ולהתייעץ עם יועץ פיננסי בלתי תלוי לפני ביצוע השקעה כלשהי. אין לראות בחומר זה ייעוץ פיננסי. ביצועי העבר אינם אינדיקטור אמין לביצועים עתידיים. ערך ההשקעה שלך יכול לרדת וגם לעלות, וייתכן שלא תקבל בחזרה את הסכום שהשקעת. אתה האחראי הבלעדי להחלטות ההשקעה שלך. MEXC אינה אחראית לכל הפסדים שאתה עלול להיגרם לך. למידע נוסף, עיין בתנאי השימוש ובאזהרת הסיכון שלנו. שים לב גם שהנתונים הקשורים למטבע הקריפטו המוזכר לעיל המוצג כאן (כגון המחיר הנוכחי שלו) מבוססים על מקורות צד שלישי. הם מוצגים לך על בסיס "כמות שהם" ולמטרות מידע בלבד, ללא ייצוג או אחריות מכל סוג שהוא. גם קישורים המסופקים לאתרי צד שלישי אינם בשליטת MEXC. MEXC אינה אחראית לאמינות ולדיוק של אתרי צד שלישי כאלה ולתכנים שלהם.