Oracle Meta Technologies (OMT) מידע על מחיר (USD)

טווח שינוי המחיר ב-24 השעות האחרונות: 24 שעות נמוך $ 0.01354981 גבוה 24 שעות $ 0.01389135 שיא כל הזמנים $ 1.15 המחיר הנמוך ביותר $ 0.00552257 שינוי מחיר (שעה אחת) +0.36% שינוי מחיר (1D) +1.21% שינוי מחיר (7D) -3.57%

Oracle Meta Technologies (OMT) המחיר בזמן אמת של הוא $0.01386084. במהלך 24 השעות האחרונות, OMT נסחר בטווח שבין שפל של $ 0.01354981 לבין שיא של $ 0.01389135, מה שמעיד על תנודתיות פעילה בשוק. OMTהשיא ההיסטורי של המחיר הוא $ 1.15, בעוד שהשפל ההיסטורי שלו הוא $ 0.00552257.

מבחינת ביצועים לטווח קצר, OMT השתנה ב +0.36% במהלך השעה האחרונה, +1.21% במהלך 24 השעות האחרונות, ו-3.57% ב-7 הימים האחרונים. זה מספק לך סקירה מהירה של מגמות המחיר האחרונות והדינמיקה של השוק ב-MEXC.

Oracle Meta Technologies (OMT) מידע שוק

שווי שוק $ 0.00 נפח (24 שעות) -- שווי שוק מדולל לחלוטין $ 327.81K אספקת מחזור 0.00 אספקה כוללת 23,650,000.0

שווי השוק הנוכחי של Oracle Meta Technologies הוא $ 0.00, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של --. ההיצע במחזור של OMT הוא 0.00, עם היצע כולל של 23650000.0. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 327.81K.