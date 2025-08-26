Oracle Finance Network (ONF) מידע על מחיר (USD)

טווח שינוי המחיר ב-24 השעות האחרונות: 24 שעות נמוך $ 28.99 גבוה 24 שעות $ 29.0 שיא כל הזמנים $ 80.42 המחיר הנמוך ביותר $ 2.6 שינוי מחיר (שעה אחת) -- שינוי מחיר (1D) +0.01% שינוי מחיר (7D) -60.83%

Oracle Finance Network (ONF) המחיר בזמן אמת של הוא $28.99. במהלך 24 השעות האחרונות, ONF נסחר בטווח שבין שפל של $ 28.99 לבין שיא של $ 29.0, מה שמעיד על תנודתיות פעילה בשוק. ONFהשיא ההיסטורי של המחיר הוא $ 80.42, בעוד שהשפל ההיסטורי שלו הוא $ 2.6.

מבחינת ביצועים לטווח קצר, ONF השתנה ב -- במהלך השעה האחרונה, +0.01% במהלך 24 השעות האחרונות, ו-60.83% ב-7 הימים האחרונים. זה מספק לך סקירה מהירה של מגמות המחיר האחרונות והדינמיקה של השוק ב-MEXC.

Oracle Finance Network (ONF) מידע שוק

שווי שוק $ 0.00 נפח (24 שעות) -- שווי שוק מדולל לחלוטין $ 2.90B אספקת מחזור 0.00 אספקה כוללת 100,000,000.0

שווי השוק הנוכחי של Oracle Finance Network הוא $ 0.00, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של --. ההיצע במחזור של ONF הוא 0.00, עם היצע כולל של 100000000.0. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 2.90B.