Oracle AI (ORACLE) מידע על מחיר (USD)

טווח שינוי המחיר ב-24 השעות האחרונות: $ 0.0001512 $ 0.0001512 $ 0.0001512 24 שעות נמוך $ 0.00016453 $ 0.00016453 $ 0.00016453 גבוה 24 שעות 24 שעות נמוך $ 0.0001512$ 0.0001512 $ 0.0001512 גבוה 24 שעות $ 0.00016453$ 0.00016453 $ 0.00016453 שיא כל הזמנים $ 0.01300449$ 0.01300449 $ 0.01300449 המחיר הנמוך ביותר $ 0.00002524$ 0.00002524 $ 0.00002524 שינוי מחיר (שעה אחת) +0.61% שינוי מחיר (1D) -5.76% שינוי מחיר (7D) +3.33% שינוי מחיר (7D) +3.33%

Oracle AI (ORACLE) המחיר בזמן אמת של הוא $0.000155. במהלך 24 השעות האחרונות, ORACLE נסחר בטווח שבין שפל של $ 0.0001512 לבין שיא של $ 0.00016453, מה שמעיד על תנודתיות פעילה בשוק. ORACLEהשיא ההיסטורי של המחיר הוא $ 0.01300449, בעוד שהשפל ההיסטורי שלו הוא $ 0.00002524.

מבחינת ביצועים לטווח קצר, ORACLE השתנה ב +0.61% במהלך השעה האחרונה, -5.76% במהלך 24 השעות האחרונות, ו+3.33% ב-7 הימים האחרונים. זה מספק לך סקירה מהירה של מגמות המחיר האחרונות והדינמיקה של השוק ב-MEXC.

Oracle AI (ORACLE) מידע שוק

שווי שוק $ 128.17K$ 128.17K $ 128.17K נפח (24 שעות) ---- -- שווי שוק מדולל לחלוטין $ 154.82K$ 154.82K $ 154.82K אספקת מחזור 827.85M 827.85M 827.85M אספקה כוללת 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0

שווי השוק הנוכחי של Oracle AI הוא $ 128.17K, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של --. ההיצע במחזור של ORACLE הוא 827.85M, עם היצע כולל של 1000000000.0. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 154.82K.