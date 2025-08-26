עוד על ORACLE

Oracle AI סֵמֶל

Oracle AI מחיר (ORACLE)

1 ORACLE ל USDמחיר חי:

$0.00015496
$0.00015496
-5.70%1D
Oracle AI (ORACLE) טבלת מחירים חיה
העמוד עודכן לאחרונה: 2025-08-26 13:09:55 (UTC+8)

Oracle AI (ORACLE) מידע על מחיר (USD)

טווח שינוי המחיר ב-24 השעות האחרונות:
24 שעות נמוך
גבוה 24 שעות

+0.61%

-5.76%

+3.33%

+3.33%

Oracle AI (ORACLE) המחיר בזמן אמת של הוא $0.000155. במהלך 24 השעות האחרונות, ORACLE נסחר בטווח שבין שפל של $ 0.0001512 לבין שיא של $ 0.00016453, מה שמעיד על תנודתיות פעילה בשוק. ORACLEהשיא ההיסטורי של המחיר הוא $ 0.01300449, בעוד שהשפל ההיסטורי שלו הוא $ 0.00002524.

מבחינת ביצועים לטווח קצר, ORACLE השתנה ב +0.61% במהלך השעה האחרונה, -5.76% במהלך 24 השעות האחרונות, ו+3.33% ב-7 הימים האחרונים. זה מספק לך סקירה מהירה של מגמות המחיר האחרונות והדינמיקה של השוק ב-MEXC.

Oracle AI (ORACLE) מידע שוק

--
----

שווי השוק הנוכחי של Oracle AI הוא $ 128.17K, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של --. ההיצע במחזור של ORACLE הוא 827.85M, עם היצע כולל של 1000000000.0. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 154.82K.

Oracle AI (ORACLE) היסטוריית מחירים USD

במהלך היום, השינוי במחיר של Oracle AIל USDהיה $ 0.
ב-30 הימים האחרונים, השינוי במחיר שלOracle AI ל USDהיה . $ +0.0000029282.
ב-60 הימים האחרונים, השינוי במחיר שלOracle AI ל USDהיה $ +0.0000535682.
ב-90 הימים האחרונים, השינוי במחיר של Oracle AIל USDהיה $ -0.00003489059557174078.

תְקוּפָהלשנות (USD)לשנות (%)
הַיוֹם$ 0-5.76%
30 ימים$ +0.0000029282+1.89%
60 ימים$ +0.0000535682+34.56%
90 ימים$ -0.00003489059557174078-18.37%

מה זהOracle AI (ORACLE)

OracleAI is a data analytics platform enhancing investment decisions with predictive models, KOL insights, and market trend analyses. It offers exclusive features via $ORACLE token staking, including a custom TG bot, gasless swaps, and a proprietary AI tool for deep cryptocurrency market insights, aiming to transform trading strategies with its innovative technology.

MEXC היא בורסת המטבעות הקריפטוגרפית המובילה שאמינה על ידי למעלה מ-10 מיליון משתמשים ברחבי העולם. היא ידועה כבורסה עם מבחר האסימונים הרחב ביותר, רישומי האסימונים המהירים ביותר ודמי המסחר הנמוכים ביותר בשוק. הצטרף עכשיו ל-MEXC כדי לחוות נזילות ברמה הגבוהה ביותר והעמלות התחרותיות ביותר בשוק!

Oracle AI (ORACLE) משאב

נייר לבן
האתר הרשמי

Oracle AIתחזית מחיר (USD)

כמה יהיה Oracle AI (ORACLE) שווה USD מחר, בשבוע הבא או בחודש הבא? כמה עשויים להיות Oracle AI (ORACLE) שווים הנכסים שלך בשנת 2025, 2026, 2027, 2028 — או אפילו בעוד 10 או 20 שנה מהיום? השתמש בכלי חיזוי המחירים שלנו כדי לבדוק תחזיות לטווח הקצר ולטווח הארוך עבור Oracle AI.

בדוק את Oracle AI תחזית המחיר עכשיו‏!

ORACLE למטבעות מקומיים

Oracle AI (ORACLE) טוקנומיקה

הבנת הטוקנומיקה של Oracle AI (ORACLE) יכולה לספק תובנה עמוקה יותר לגבי הערך לטווח הארוך ופוטנציאל הצמיחה שלו. מהאופן שבו האסימונים מופצים ועד לאופן שבו מתנהל ההיצע, הטוקנומיקה חושפת את המבנה המרכזי של כלכלת הפרויקט. למדו על ORACLE הטוקנומיקה הנרחבת של האסימון עכשיו!

אנשים שואלים גם: שאלות אחרות על Oracle AI (ORACLE)

כמה שווה Oracle AI (ORACLE) היום?
החי ORACLEהמחיר ב USD הוא 0.000155 USD, מתעדכן בזמן אמת עם נתוני השוק העדכניים ביותר.
מהו המחיר הנוכחי ORACLE ל USD?
המחיר הנוכחי של ORACLE ל USD הוא $ 0.000155. בדוק את ממיר MEXC להמרה מדויקת של טוקנים.
מהו שווי השוק של Oracle AI?
שווי השוק של ORACLE הוא $ 128.17K USD. שווי שוק = מחיר נוכחי × היצע במחזור. זה מציין את שווי השוק הכולל של הטוקן ואת הדירוג שלו.
מהו ההיצע במחזור של ORACLE?
ההיצע במחזור של ORACLE הוא 827.85M USD.
מה היה מחיר השיא בכל הזמנים (ATH) של ORACLE?
‏‏ORACLE השיג מחיר שיא (ATH) של 0.01300449 USD.
מה היה המחיר הנמוך ביותר בכל הזמנים (ATL) של ORACLE?
ORACLE ‏‏רשם מחירATL של 0.00002524 USD.
מהו נפח המסחר של ORACLE?
נפח המסחר החי ב-24 השעות עבור ORACLE הוא -- USD.
האם ORACLE יעלה השנה?
ORACLE ‏‏עשוי לעלות השנה, בהתאם לתנאי השוק ולהתפתחויות בפרויקט. בדוק את ORACLE תחזית המחיר של לקבלת ניתוח מעמיק יותר.
העמוד עודכן לאחרונה: 2025-08-26 13:09:55 (UTC+8)

כתב ויתור

מחירי מטבעות קריפטו נתונים לסיכוני שוק גבוהים ולתנודתיות מחירים. כדאי להשקיע בפרויקטים ובמוצרים שאתם מכירים ובהם אתם מבינים את הסיכונים הכרוכים בכך. עליך לשקול היטב את ניסיון ההשקעה שלך, המצב הפיננסי, יעדי ההשקעה וסובלנות הסיכון שלך ולהתייעץ עם יועץ פיננסי בלתי תלוי לפני ביצוע השקעה כלשהי. אין לראות בחומר זה ייעוץ פיננסי. ביצועי העבר אינם אינדיקטור אמין לביצועים עתידיים. ערך ההשקעה שלך יכול לרדת וגם לעלות, וייתכן שלא תקבל בחזרה את הסכום שהשקעת. אתה האחראי הבלעדי להחלטות ההשקעה שלך. MEXC אינה אחראית לכל הפסדים שאתה עלול להיגרם לך. למידע נוסף, עיין בתנאי השימוש ובאזהרת הסיכון שלנו. שים לב גם שהנתונים הקשורים למטבע הקריפטו המוזכר לעיל המוצג כאן (כגון המחיר הנוכחי שלו) מבוססים על מקורות צד שלישי. הם מוצגים לך על בסיס "כמות שהם" ולמטרות מידע בלבד, ללא ייצוג או אחריות מכל סוג שהוא. גם קישורים המסופקים לאתרי צד שלישי אינם בשליטת MEXC. MEXC אינה אחראית לאמינות ולדיוק של אתרי צד שלישי כאלה ולתכנים שלהם.