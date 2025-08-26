עוד על OPTR

OPTR מידע על מחיר

OPTR אתר רשמי

OPTR טוקניומיקה

OPTR תחזית מחיר

להרוויח

איירדרופ+

חדשות

בלוג

ללמוד

opTrade AI סֵמֶל

opTrade AI מחיר (OPTR)

לא רשום

1 OPTR ל USDמחיר חי:

$0.669223
$0.669223$0.669223
-11.70%1D
mexc
נתוני האסימון הללו מקורם מצדדים שלישיים. MEXC פועלת אך ורק כמאגר מידע. גלו אסימונים נוספים הרשומים בשוק הספוט של MEXC!
USD
opTrade AI (OPTR) טבלת מחירים חיה
העמוד עודכן לאחרונה: 2025-08-26 08:01:59 (UTC+8)

opTrade AI (OPTR) מידע על מחיר (USD)

טווח שינוי המחיר ב-24 השעות האחרונות:
$ 0.66618
$ 0.66618$ 0.66618
24 שעות נמוך
$ 0.760684
$ 0.760684$ 0.760684
גבוה 24 שעות

$ 0.66618
$ 0.66618$ 0.66618

$ 0.760684
$ 0.760684$ 0.760684

$ 2.34
$ 2.34$ 2.34

$ 0.246372
$ 0.246372$ 0.246372

-0.54%

-11.81%

-18.75%

-18.75%

opTrade AI (OPTR) המחיר בזמן אמת של הוא $0.668934. במהלך 24 השעות האחרונות, OPTR נסחר בטווח שבין שפל של $ 0.66618 לבין שיא של $ 0.760684, מה שמעיד על תנודתיות פעילה בשוק. OPTRהשיא ההיסטורי של המחיר הוא $ 2.34, בעוד שהשפל ההיסטורי שלו הוא $ 0.246372.

מבחינת ביצועים לטווח קצר, OPTR השתנה ב -0.54% במהלך השעה האחרונה, -11.81% במהלך 24 השעות האחרונות, ו-18.75% ב-7 הימים האחרונים. זה מספק לך סקירה מהירה של מגמות המחיר האחרונות והדינמיקה של השוק ב-MEXC.

opTrade AI (OPTR) מידע שוק

$ 576.76K
$ 576.76K$ 576.76K

--
----

$ 670.27K
$ 670.27K$ 670.27K

860.49K
860.49K 860.49K

1,000,000.0
1,000,000.0 1,000,000.0

שווי השוק הנוכחי של opTrade AI הוא $ 576.76K, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של --. ההיצע במחזור של OPTR הוא 860.49K, עם היצע כולל של 1000000.0. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 670.27K.

opTrade AI (OPTR) היסטוריית מחירים USD

במהלך היום, השינוי במחיר של opTrade AIל USDהיה $ -0.089629194340789.
ב-30 הימים האחרונים, השינוי במחיר שלopTrade AI ל USDהיה . $ -0.1299739430.
ב-60 הימים האחרונים, השינוי במחיר שלopTrade AI ל USDהיה $ -0.2054004658.
ב-90 הימים האחרונים, השינוי במחיר של opTrade AIל USDהיה $ -0.989757805729579.

תְקוּפָהלשנות (USD)לשנות (%)
הַיוֹם$ -0.089629194340789-11.81%
30 ימים$ -0.1299739430-19.43%
60 ימים$ -0.2054004658-30.70%
90 ימים$ -0.989757805729579-59.67%

מה זהopTrade AI (OPTR)

Welcome to opTrade AI, the world's first real-time crypto intelligence trading ecosystem for Ethereum. What is opTrade AI? opTrade AI is an advanced trading platform that combines artificial intelligence with blockchain technology to provide automated trading strategies, real-time market analysis, and AI-powered insights for cryptocurrency traders. How does the $OPTR token work? The $OPTR token is the utility token powering the opTrade AI ecosystem. It grants access to membership tiers, provides trading fee discounts, enables governance participation, and accumulates value through the platform's revenue sharing model. What are the membership tiers? opTrade AI offers four membership tiers: Rookie, Trader, Pro, and Elite. Each tier provides escalating benefits and features, with access determined by the amount of $OPTR tokens held or a monthly subscription fee. How do I get started? To begin, join our community on Telegram, acquire $OPTR tokens through Uniswap, and connect with our opTx Smart Trading Bot. As we progress through our roadmap, additional features and the full trading terminal will become available.

MEXC היא בורסת המטבעות הקריפטוגרפית המובילה שאמינה על ידי למעלה מ-10 מיליון משתמשים ברחבי העולם. היא ידועה כבורסה עם מבחר האסימונים הרחב ביותר, רישומי האסימונים המהירים ביותר ודמי המסחר הנמוכים ביותר בשוק. הצטרף עכשיו ל-MEXC כדי לחוות נזילות ברמה הגבוהה ביותר והעמלות התחרותיות ביותר בשוק!

opTrade AI (OPTR) משאב

האתר הרשמי

opTrade AIתחזית מחיר (USD)

כמה יהיה opTrade AI (OPTR) שווה USD מחר, בשבוע הבא או בחודש הבא? כמה עשויים להיות opTrade AI (OPTR) שווים הנכסים שלך בשנת 2025, 2026, 2027, 2028 — או אפילו בעוד 10 או 20 שנה מהיום? השתמש בכלי חיזוי המחירים שלנו כדי לבדוק תחזיות לטווח הקצר ולטווח הארוך עבור opTrade AI.

בדוק את opTrade AI תחזית המחיר עכשיו‏!

OPTR למטבעות מקומיים

opTrade AI (OPTR) טוקנומיקה

הבנת הטוקנומיקה של opTrade AI (OPTR) יכולה לספק תובנה עמוקה יותר לגבי הערך לטווח הארוך ופוטנציאל הצמיחה שלו. מהאופן שבו האסימונים מופצים ועד לאופן שבו מתנהל ההיצע, הטוקנומיקה חושפת את המבנה המרכזי של כלכלת הפרויקט. למדו על OPTR הטוקנומיקה הנרחבת של האסימון עכשיו!

אנשים שואלים גם: שאלות אחרות על opTrade AI (OPTR)

כמה שווה opTrade AI (OPTR) היום?
החי OPTRהמחיר ב USD הוא 0.668934 USD, מתעדכן בזמן אמת עם נתוני השוק העדכניים ביותר.
מהו המחיר הנוכחי OPTR ל USD?
המחיר הנוכחי של OPTR ל USD הוא $ 0.668934. בדוק את ממיר MEXC להמרה מדויקת של טוקנים.
מהו שווי השוק של opTrade AI?
שווי השוק של OPTR הוא $ 576.76K USD. שווי שוק = מחיר נוכחי × היצע במחזור. זה מציין את שווי השוק הכולל של הטוקן ואת הדירוג שלו.
מהו ההיצע במחזור של OPTR?
ההיצע במחזור של OPTR הוא 860.49K USD.
מה היה מחיר השיא בכל הזמנים (ATH) של OPTR?
‏‏OPTR השיג מחיר שיא (ATH) של 2.34 USD.
מה היה המחיר הנמוך ביותר בכל הזמנים (ATL) של OPTR?
OPTR ‏‏רשם מחירATL של 0.246372 USD.
מהו נפח המסחר של OPTR?
נפח המסחר החי ב-24 השעות עבור OPTR הוא -- USD.
האם OPTR יעלה השנה?
OPTR ‏‏עשוי לעלות השנה, בהתאם לתנאי השוק ולהתפתחויות בפרויקט. בדוק את OPTR תחזית המחיר של לקבלת ניתוח מעמיק יותר.
העמוד עודכן לאחרונה: 2025-08-26 08:01:59 (UTC+8)

opTrade AI (OPTR) עדכונים חשובים מהתעשייה

זְמַן (UTC+8)סוּגמֵידָע
08-25 09:45:00עדכוני תעשייה
במהלך 24 השעות האחרונות, חיסולים בכל השוק הגיעו ל-628 מיליון דולר, כאשר יותר מ-130,000 סוחרים חוסלו
08-25 05:44:00עדכוני תעשייה
ביטקוין "פתיל" יורד זמנית מתחת ל-112,000$
08-24 19:48:00עדכוני תעשייה
נתח השוק של Bitcoin יורד ל-58.23%, מגיע לשפל חדש מאז ינואר השנה
08-24 03:20:00עדכוני תעשייה
סך שווי שוק הקריפטו חוזר מעל 4 טריליון דולר, עם עלייה של 3.8% ב-24 שעות
08-24 02:09:00עדכוני תעשייה
מטבעות אלטרנטיביים מובילים מציגים ביצועים מעורבים, OKB יורד ב-2.31% בשעה האחרונה, בעוד BIO עולה ב-13.68% בשעה האחרונה
08-24 02:00:00תובנות מומחים
פאוול: שינוי במאזן הסיכונים עשוי לדרוש התאמת מדיניות

כתב ויתור

מחירי מטבעות קריפטו נתונים לסיכוני שוק גבוהים ולתנודתיות מחירים. כדאי להשקיע בפרויקטים ובמוצרים שאתם מכירים ובהם אתם מבינים את הסיכונים הכרוכים בכך. עליך לשקול היטב את ניסיון ההשקעה שלך, המצב הפיננסי, יעדי ההשקעה וסובלנות הסיכון שלך ולהתייעץ עם יועץ פיננסי בלתי תלוי לפני ביצוע השקעה כלשהי. אין לראות בחומר זה ייעוץ פיננסי. ביצועי העבר אינם אינדיקטור אמין לביצועים עתידיים. ערך ההשקעה שלך יכול לרדת וגם לעלות, וייתכן שלא תקבל בחזרה את הסכום שהשקעת. אתה האחראי הבלעדי להחלטות ההשקעה שלך. MEXC אינה אחראית לכל הפסדים שאתה עלול להיגרם לך. למידע נוסף, עיין בתנאי השימוש ובאזהרת הסיכון שלנו. שים לב גם שהנתונים הקשורים למטבע הקריפטו המוזכר לעיל המוצג כאן (כגון המחיר הנוכחי שלו) מבוססים על מקורות צד שלישי. הם מוצגים לך על בסיס "כמות שהם" ולמטרות מידע בלבד, ללא ייצוג או אחריות מכל סוג שהוא. גם קישורים המסופקים לאתרי צד שלישי אינם בשליטת MEXC. MEXC אינה אחראית לאמינות ולדיוק של אתרי צד שלישי כאלה ולתכנים שלהם.