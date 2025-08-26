opTrade AI מחיר (OPTR)
opTrade AI (OPTR) המחיר בזמן אמת של הוא $0.668934. במהלך 24 השעות האחרונות, OPTR נסחר בטווח שבין שפל של $ 0.66618 לבין שיא של $ 0.760684, מה שמעיד על תנודתיות פעילה בשוק. OPTRהשיא ההיסטורי של המחיר הוא $ 2.34, בעוד שהשפל ההיסטורי שלו הוא $ 0.246372.
מבחינת ביצועים לטווח קצר, OPTR השתנה ב -0.54% במהלך השעה האחרונה, -11.81% במהלך 24 השעות האחרונות, ו-18.75% ב-7 הימים האחרונים. זה מספק לך סקירה מהירה של מגמות המחיר האחרונות והדינמיקה של השוק ב-MEXC.
שווי השוק הנוכחי של opTrade AI הוא $ 576.76K, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של --. ההיצע במחזור של OPTR הוא 860.49K, עם היצע כולל של 1000000.0. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 670.27K.
במהלך היום, השינוי במחיר של opTrade AIל USDהיה $ -0.089629194340789.
ב-30 הימים האחרונים, השינוי במחיר שלopTrade AI ל USDהיה . $ -0.1299739430.
ב-60 הימים האחרונים, השינוי במחיר שלopTrade AI ל USDהיה $ -0.2054004658.
ב-90 הימים האחרונים, השינוי במחיר של opTrade AIל USDהיה $ -0.989757805729579.
|תְקוּפָה
|לשנות (USD)
|לשנות (%)
|הַיוֹם
|$ -0.089629194340789
|-11.81%
|30 ימים
|$ -0.1299739430
|-19.43%
|60 ימים
|$ -0.2054004658
|-30.70%
|90 ימים
|$ -0.989757805729579
|-59.67%
Welcome to opTrade AI, the world's first real-time crypto intelligence trading ecosystem for Ethereum. What is opTrade AI? opTrade AI is an advanced trading platform that combines artificial intelligence with blockchain technology to provide automated trading strategies, real-time market analysis, and AI-powered insights for cryptocurrency traders. How does the $OPTR token work? The $OPTR token is the utility token powering the opTrade AI ecosystem. It grants access to membership tiers, provides trading fee discounts, enables governance participation, and accumulates value through the platform's revenue sharing model. What are the membership tiers? opTrade AI offers four membership tiers: Rookie, Trader, Pro, and Elite. Each tier provides escalating benefits and features, with access determined by the amount of $OPTR tokens held or a monthly subscription fee. How do I get started? To begin, join our community on Telegram, acquire $OPTR tokens through Uniswap, and connect with our opTx Smart Trading Bot. As we progress through our roadmap, additional features and the full trading terminal will become available.
