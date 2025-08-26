opTrade AI (OPTR) מידע על מחיר (USD)

טווח שינוי המחיר ב-24 השעות האחרונות: 24 שעות נמוך $ 0.66618 גבוה 24 שעות $ 0.760684 שיא כל הזמנים $ 2.34 המחיר הנמוך ביותר $ 0.246372 שינוי מחיר (שעה אחת) -0.54% שינוי מחיר (1D) -11.81% שינוי מחיר (7D) -18.75%

opTrade AI (OPTR) המחיר בזמן אמת של הוא $0.668934. במהלך 24 השעות האחרונות, OPTR נסחר בטווח שבין שפל של $ 0.66618 לבין שיא של $ 0.760684, מה שמעיד על תנודתיות פעילה בשוק. OPTRהשיא ההיסטורי של המחיר הוא $ 2.34, בעוד שהשפל ההיסטורי שלו הוא $ 0.246372.

מבחינת ביצועים לטווח קצר, OPTR השתנה ב -0.54% במהלך השעה האחרונה, -11.81% במהלך 24 השעות האחרונות, ו-18.75% ב-7 הימים האחרונים. זה מספק לך סקירה מהירה של מגמות המחיר האחרונות והדינמיקה של השוק ב-MEXC.

opTrade AI (OPTR) מידע שוק

שווי שוק $ 576.76K נפח (24 שעות) -- שווי שוק מדולל לחלוטין $ 670.27K אספקת מחזור 860.49K אספקה כוללת 1,000,000.0

שווי השוק הנוכחי של opTrade AI הוא $ 576.76K, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של --. ההיצע במחזור של OPTR הוא 860.49K, עם היצע כולל של 1000000.0. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 670.27K.