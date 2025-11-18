Optopia AI מחיר היום

מחיר Optopia AI (OPAI) בזמן אמת היום הוא $ 0.0000022, עם שינוי של 4.74% ב-24 השעות האחרונות. שער ההמרה הנוכחי מ OPAI ל USD הוא $ 0.0000022 לכל OPAI.

Optopia AI כרגע מדורג במקום #- לפי שווי שוק של $ 14,375.47, עם היצע במחזור של 6.54B OPAI. ב‑24 השעות האחרונות, OPAI סחר בין $ 0.0000021 (נמוך) ל $ 0.00000268 (גבוה), מה שמשקף את פעילות השוק. השיא ההיסטורי שלה עומד על $ 0.00315088, בעוד שהנמוך ההיסטורי היה $ 0.0000016.

ביצועים לטווח קצר, OPAI נע ב +0.01% בשעה האחרונה ו -32.67% ב-7 הימים האחרונים. במהלך היממה האחרונה, נפח המסחר הכולל הגיע ל --.

Optopia AI (OPAI) מידע שוק

שווי שוק $ 14.38K$ 14.38K $ 14.38K נפח (24 שעות) ---- -- שווי שוק מדולל לחלוטין $ 21.98K$ 21.98K $ 21.98K אספקת מחזור 6.54B 6.54B 6.54B אספקה כוללת 10,000,000,000.0 10,000,000,000.0 10,000,000,000.0

שווי השוק הנוכחי של Optopia AI הוא $ 14.38K, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של --. ההיצע במחזור של OPAI הוא 6.54B, עם היצע כולל של 10000000000.0. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 21.98K.