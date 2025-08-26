OptionsAI (OPTION) מידע על מחיר (USD)

טווח שינוי המחיר ב-24 השעות האחרונות: $ 0.01801532 $ 0.01801532 $ 0.01801532 24 שעות נמוך $ 0.01912144 $ 0.01912144 $ 0.01912144 גבוה 24 שעות 24 שעות נמוך $ 0.01801532$ 0.01801532 $ 0.01801532 גבוה 24 שעות $ 0.01912144$ 0.01912144 $ 0.01912144 שיא כל הזמנים $ 0.571095$ 0.571095 $ 0.571095 המחיר הנמוך ביותר $ 0.00653446$ 0.00653446 $ 0.00653446 שינוי מחיר (שעה אחת) -- שינוי מחיר (1D) -4.16% שינוי מחיר (7D) -1.66% שינוי מחיר (7D) -1.66%

OptionsAI (OPTION) המחיר בזמן אמת של הוא $0.01827266. במהלך 24 השעות האחרונות, OPTION נסחר בטווח שבין שפל של $ 0.01801532 לבין שיא של $ 0.01912144, מה שמעיד על תנודתיות פעילה בשוק. OPTIONהשיא ההיסטורי של המחיר הוא $ 0.571095, בעוד שהשפל ההיסטורי שלו הוא $ 0.00653446.

מבחינת ביצועים לטווח קצר, OPTION השתנה ב -- במהלך השעה האחרונה, -4.16% במהלך 24 השעות האחרונות, ו-1.66% ב-7 הימים האחרונים. זה מספק לך סקירה מהירה של מגמות המחיר האחרונות והדינמיקה של השוק ב-MEXC.

OptionsAI (OPTION) מידע שוק

שווי שוק $ 155.32K$ 155.32K $ 155.32K נפח (24 שעות) ---- -- שווי שוק מדולל לחלוטין $ 182.73K$ 182.73K $ 182.73K אספקת מחזור 8.50M 8.50M 8.50M אספקה כוללת 10,000,000.0 10,000,000.0 10,000,000.0

שווי השוק הנוכחי של OptionsAI הוא $ 155.32K, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של --. ההיצע במחזור של OPTION הוא 8.50M, עם היצע כולל של 10000000.0. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 182.73K.