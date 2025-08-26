Optimus X (OPX) מידע על מחיר (USD)

טווח שינוי המחיר ב-24 השעות האחרונות: $ 0 $ 0 $ 0 24 שעות נמוך $ 0 $ 0 $ 0 גבוה 24 שעות 24 שעות נמוך $ 0$ 0 $ 0 גבוה 24 שעות $ 0$ 0 $ 0 שיא כל הזמנים $ 0$ 0 $ 0 המחיר הנמוך ביותר $ 0$ 0 $ 0 שינוי מחיר (שעה אחת) +0.06% שינוי מחיר (1D) -3.75% שינוי מחיר (7D) -4.13% שינוי מחיר (7D) -4.13%

Optimus X (OPX) המחיר בזמן אמת של הוא --. במהלך 24 השעות האחרונות, OPX נסחר בטווח שבין שפל של $ 0 לבין שיא של $ 0, מה שמעיד על תנודתיות פעילה בשוק. OPXהשיא ההיסטורי של המחיר הוא $ 0, בעוד שהשפל ההיסטורי שלו הוא $ 0.

מבחינת ביצועים לטווח קצר, OPX השתנה ב +0.06% במהלך השעה האחרונה, -3.75% במהלך 24 השעות האחרונות, ו-4.13% ב-7 הימים האחרונים. זה מספק לך סקירה מהירה של מגמות המחיר האחרונות והדינמיקה של השוק ב-MEXC.

Optimus X (OPX) מידע שוק

שווי שוק $ 3.67K$ 3.67K $ 3.67K נפח (24 שעות) ---- -- שווי שוק מדולל לחלוטין $ 3.67K$ 3.67K $ 3.67K אספקת מחזור 199,423.17T 199,423.17T 199,423.17T אספקה כוללת 1.994231654200326e+17 1.994231654200326e+17 1.994231654200326e+17

שווי השוק הנוכחי של Optimus X הוא $ 3.67K, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של --. ההיצע במחזור של OPX הוא 199,423.17T, עם היצע כולל של 1.994231654200326e+17. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 3.67K.