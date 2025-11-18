OPTA Global מחיר היום

מחיר OPTA Global (OPTA) בזמן אמת היום הוא $ 0.00001551, עם שינוי של 0.60% ב-24 השעות האחרונות. שער ההמרה הנוכחי מ OPTA ל USD הוא $ 0.00001551 לכל OPTA.

OPTA Global כרגע מדורג במקום #- לפי שווי שוק של $ 102,005, עם היצע במחזור של 6.57B OPTA. ב‑24 השעות האחרונות, OPTA סחר בין $ 0.00001521 (נמוך) ל $ 0.00001565 (גבוה), מה שמשקף את פעילות השוק. השיא ההיסטורי שלה עומד על $ 0.00003472, בעוד שהנמוך ההיסטורי היה $ 0.00001521.

ביצועים לטווח קצר, OPTA נע ב -- בשעה האחרונה ו -10.78% ב-7 הימים האחרונים. במהלך היממה האחרונה, נפח המסחר הכולל הגיע ל --.

OPTA Global (OPTA) מידע שוק

שווי שוק $ 102.01K$ 102.01K $ 102.01K נפח (24 שעות) ---- -- שווי שוק מדולל לחלוטין $ 155.15K$ 155.15K $ 155.15K אספקת מחזור 6.57B 6.57B 6.57B אספקה כוללת 10,000,000,000.0 10,000,000,000.0 10,000,000,000.0

שווי השוק הנוכחי של OPTA Global הוא $ 102.01K, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של --. ההיצע במחזור של OPTA הוא 6.57B, עם היצע כולל של 10000000000.0. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 155.15K.