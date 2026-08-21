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מחיר Opium Bird בזמן אמת היום הוא 0 USD.OPIUMBIRD שווי השוק הוא 193,245 USD. עקוב אחרי עדכוני מחיר OPIUMBIRD ל USD בזמן אמת, גרפים חיים, שווי שוק, נפח מסחר ב-24 שעות, ועוד ב יִשְׂרָאֵל!מחיר Opium Bird בזמן אמת היום הוא 0 USD.OPIUMBIRD שווי השוק הוא 193,245 USD. עקוב אחרי עדכוני מחיר OPIUMBIRD ל USD בזמן אמת, גרפים חיים, שווי שוק, נפח מסחר ב-24 שעות, ועוד ב יִשְׂרָאֵל!

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Opium Bird סֵמֶל

Opium Bird מחיר (OPIUMBIRD)

לא רשום

1 OPIUMBIRD ל USDמחיר חי:

$0.00019249
$0.00019249$0.00019249
-1.90%1D
mexc
נתוני האסימון הללו מקורם מצדדים שלישיים. MEXC פועלת אך ורק כמאגר מידע. גלו אסימונים נוספים הרשומים בשוק הספוט של MEXC!
USD
Opium Bird (OPIUMBIRD) טבלת מחירים חיה
העמוד עודכן לאחרונה: 2026-08-21 20:04:59 (UTC+8)

Opium Bird מחיר היום

מחיר Opium Bird (OPIUMBIRD) בזמן אמת היום הוא $ 0, עם שינוי של 3.89% ב-24 השעות האחרונות. שער ההמרה הנוכחי מ OPIUMBIRD ל USD הוא $ 0 לכל OPIUMBIRD.

Opium Bird כרגע מדורג במקום #- לפי שווי שוק של $ 193,245, עם היצע במחזור של 997.81M OPIUMBIRD. ב‑24 השעות האחרונות, OPIUMBIRD סחר בין $ 0 (נמוך) ל $ 0 (גבוה), מה שמשקף את פעילות השוק. השיא ההיסטורי שלה עומד על $ 0, בעוד שהנמוך ההיסטורי היה $ 0.

ביצועים לטווח קצר, OPIUMBIRD נע ב -0.42% בשעה האחרונה ו +10.58% ב-7 הימים האחרונים. במהלך היממה האחרונה, נפח המסחר הכולל הגיע ל $ 1.40K.

Opium Bird (OPIUMBIRD) מידע שוק

$ 193.25K
$ 193.25K$ 193.25K

$ 1.40K
$ 1.40K$ 1.40K

$ 193.25K
$ 193.25K$ 193.25K

997.81M
997.81M 997.81M

997,809,011.552368
997,809,011.552368 997,809,011.552368

שווי השוק הנוכחי של Opium Bird הוא $ 193.25K, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של $ 1.40K. ההיצע במחזור של OPIUMBIRD הוא 997.81M, עם היצע כולל של 997809011.552368. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 193.25K.

Opium Bird היסטוריית המחירים USD

טווח שינוי המחיר ב-24 השעות האחרונות:
$ 0
$ 0$ 0
24 שעות נמוך
$ 0
$ 0$ 0
גבוה 24 שעות

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

-0.42%

+3.89%

+10.58%

+10.58%

Opium Bird (OPIUMBIRD) היסטוריית מחירים USD

במהלך היום, השינוי במחיר של Opium Birdל USDהיה $ 0.
ב-30 הימים האחרונים, השינוי במחיר שלOpium Bird ל USDהיה . $ 0.
ב-60 הימים האחרונים, השינוי במחיר שלOpium Bird ל USDהיה $ 0.
ב-90 הימים האחרונים, השינוי במחיר של Opium Birdל USDהיה $ 0.

תְקוּפָהלשנות (USD)לשנות (%)
הַיוֹם$ 0+3.89%
30 ימים$ 0+124.08%
60 ימים$ 0+180.67%
90 ימים$ 0--

תחזית מחיר עבור Opium Bird

Opium Bird (OPIUMBIRD) תחזית מחיר לשנת 2030 (בעוד 4 שנים)
על פי מודול תחזית המחירים שלעיל, מחיר היעד בשנת 2030 של OPIUMBIRD הוא $ -- עם 0.00% שיעור צמיחה.
Opium Bird (OPIUMBIRD) תחזית מחיר לשנת 2040 (בעוד 14 שנים)

בשנת 2040, המחיר של Opium Bird עשוי לראות צמיחה של 0.00%. הוא עשוי להגיע למחיר מסחר של $ --.

כלי MEXC
לפרויקציות תרחישים בזמן אמת ולניתוח מותאם אישית יותר, המשתמשים יכולים להשתמש בכלי תחזית המחיר ובתובנות השוק מבוססות ה-AI של MEXC.
הצהרת סיכום: תרחישים אלו הם להמחשה ולצורכי חינוך; מטבעות קריפטו תנודתיים—בצע את המחקר שלך לפני קבלת החלטות.
רוצה לדעת לאיזה מחיר Opium Bird תגיע ב 2026–2027? בקר בדף OPIUMBIRD תחזית המחירים שלנו לקבלת תחזיות מחיר של לשנים 2026–2027 על ידי לחיצה על Opium Bird תחזית מחיר.

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העמוד עודכן לאחרונה: 2026-08-21 20:04:59 (UTC+8)

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02-11 14:20:00עדכוני תעשייה
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מחירי מטבעות קריפטו נתונים לסיכוני שוק גבוהים ולתנודתיות מחירים. כדאי להשקיע בפרויקטים ובמוצרים שאתם מכירים ובהם אתם מבינים את הסיכונים הכרוכים בכך. עליך לשקול היטב את ניסיון ההשקעה שלך, המצב הפיננסי, יעדי ההשקעה וסובלנות הסיכון שלך ולהתייעץ עם יועץ פיננסי בלתי תלוי לפני ביצוע השקעה כלשהי. אין לראות בחומר זה ייעוץ פיננסי. ביצועי העבר אינם אינדיקטור אמין לביצועים עתידיים. ערך ההשקעה שלך יכול לרדת וגם לעלות, וייתכן שלא תקבל בחזרה את הסכום שהשקעת. אתה האחראי הבלעדי להחלטות ההשקעה שלך. MEXC אינה אחראית לכל הפסדים שאתה עלול להיגרם לך. למידע נוסף, עיין בתנאי השימוש ובאזהרת הסיכון שלנו. שים לב גם שהנתונים הקשורים למטבע הקריפטו המוזכר לעיל המוצג כאן (כגון המחיר הנוכחי שלו) מבוססים על מקורות צד שלישי. הם מוצגים לך על בסיס "כמות שהם" ולמטרות מידע בלבד, ללא ייצוג או אחריות מכל סוג שהוא. גם קישורים המסופקים לאתרי צד שלישי אינם בשליטת MEXC. MEXC אינה אחראית לאמינות ולדיוק של אתרי צד שלישי כאלה ולתכנים שלהם.

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