Opium Bird מחיר היום

מחיר Opium Bird (OPIUMBIRD) בזמן אמת היום הוא $ 0, עם שינוי של 3.89% ב-24 השעות האחרונות. שער ההמרה הנוכחי מ OPIUMBIRD ל USD הוא $ 0 לכל OPIUMBIRD.

Opium Bird כרגע מדורג במקום #- לפי שווי שוק של $ 193,245, עם היצע במחזור של 997.81M OPIUMBIRD. ב‑24 השעות האחרונות, OPIUMBIRD סחר בין $ 0 (נמוך) ל $ 0 (גבוה), מה שמשקף את פעילות השוק. השיא ההיסטורי שלה עומד על $ 0, בעוד שהנמוך ההיסטורי היה $ 0.

ביצועים לטווח קצר, OPIUMBIRD נע ב -0.42% בשעה האחרונה ו +10.58% ב-7 הימים האחרונים. במהלך היממה האחרונה, נפח המסחר הכולל הגיע ל $ 1.40K.

Opium Bird (OPIUMBIRD) מידע שוק

שווי שוק $ 193.25K$ 193.25K $ 193.25K נפח (24 שעות) $ 1.40K$ 1.40K $ 1.40K שווי שוק מדולל לחלוטין $ 193.25K$ 193.25K $ 193.25K אספקת מחזור 997.81M 997.81M 997.81M אספקה כוללת 997,809,011.552368 997,809,011.552368 997,809,011.552368

שווי השוק הנוכחי של Opium Bird הוא $ 193.25K, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של $ 1.40K. ההיצע במחזור של OPIUMBIRD הוא 997.81M, עם היצע כולל של 997809011.552368. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 193.25K.