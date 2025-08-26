עוד על ORO

Operon Origins סֵמֶל

Operon Origins מחיר (ORO)

1 ORO ל USDמחיר חי:

$0.00041125
$0.00041125$0.00041125
+3.50%1D
mexc
USD
Operon Origins (ORO) טבלת מחירים חיה
העמוד עודכן לאחרונה: 2025-08-26 18:53:23 (UTC+8)

Operon Origins (ORO) מידע על מחיר (USD)

טווח שינוי המחיר ב-24 השעות האחרונות:
$ 0
$ 0$ 0
24 שעות נמוך
$ 0
$ 0$ 0
גבוה 24 שעות

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 1.82
$ 1.82$ 1.82

$ 0
$ 0$ 0

+0.01%

+3.55%

+17.59%

+17.59%

Operon Origins (ORO) המחיר בזמן אמת של הוא --. במהלך 24 השעות האחרונות, ORO נסחר בטווח שבין שפל של $ 0 לבין שיא של $ 0, מה שמעיד על תנודתיות פעילה בשוק. OROהשיא ההיסטורי של המחיר הוא $ 1.82, בעוד שהשפל ההיסטורי שלו הוא $ 0.

מבחינת ביצועים לטווח קצר, ORO השתנה ב +0.01% במהלך השעה האחרונה, +3.55% במהלך 24 השעות האחרונות, ו+17.59% ב-7 הימים האחרונים. זה מספק לך סקירה מהירה של מגמות המחיר האחרונות והדינמיקה של השוק ב-MEXC.

Operon Origins (ORO) מידע שוק

$ 3.26K
$ 3.26K$ 3.26K

--
----

$ 41.13K
$ 41.13K$ 41.13K

7.93M
7.93M 7.93M

100,000,000.0
100,000,000.0 100,000,000.0

שווי השוק הנוכחי של Operon Origins הוא $ 3.26K, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של --. ההיצע במחזור של ORO הוא 7.93M, עם היצע כולל של 100000000.0. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 41.13K.

Operon Origins (ORO) היסטוריית מחירים USD

במהלך היום, השינוי במחיר של Operon Originsל USDהיה $ 0.
ב-30 הימים האחרונים, השינוי במחיר שלOperon Origins ל USDהיה . $ 0.
ב-60 הימים האחרונים, השינוי במחיר שלOperon Origins ל USDהיה $ 0.
ב-90 הימים האחרונים, השינוי במחיר של Operon Originsל USDהיה $ 0.

תְקוּפָהלשנות (USD)לשנות (%)
הַיוֹם$ 0+3.55%
30 ימים$ 0+19.59%
60 ימים$ 0+20.25%
90 ימים$ 0--

מה זהOperon Origins (ORO)

Operon Origins is the first NFT card-based combat game with an Epic art style that pushes the boundaries of competitive NFT Games. It is an opportunity for players from all genres to experience a different world through the innovative features of the games and characters of the cards. Operon Origins has identified the hunger for visually astounding NFT games and thus presents an opportunity for players to own their digital collectibles, giving them the freedom to hold, sell and transfer the collectibles any time they wish.

Operon Origins (ORO) משאב

נייר לבן
האתר הרשמי

Operon Originsתחזית מחיר (USD)

כמה יהיה Operon Origins (ORO) שווה USD מחר, בשבוע הבא או בחודש הבא? כמה עשויים להיות Operon Origins (ORO) שווים הנכסים שלך בשנת 2025, 2026, 2027, 2028 — או אפילו בעוד 10 או 20 שנה מהיום? השתמש בכלי חיזוי המחירים שלנו כדי לבדוק תחזיות לטווח הקצר ולטווח הארוך עבור Operon Origins.

בדוק את Operon Origins תחזית המחיר עכשיו‏!

ORO למטבעות מקומיים

Operon Origins (ORO) טוקנומיקה

הבנת הטוקנומיקה של Operon Origins (ORO) יכולה לספק תובנה עמוקה יותר לגבי הערך לטווח הארוך ופוטנציאל הצמיחה שלו. מהאופן שבו האסימונים מופצים ועד לאופן שבו מתנהל ההיצע, הטוקנומיקה חושפת את המבנה המרכזי של כלכלת הפרויקט. למדו על ORO הטוקנומיקה הנרחבת של האסימון עכשיו!

אנשים שואלים גם: שאלות אחרות על Operon Origins (ORO)

כמה שווה Operon Origins (ORO) היום?
החי OROהמחיר ב USD הוא 0 USD, מתעדכן בזמן אמת עם נתוני השוק העדכניים ביותר.
מהו המחיר הנוכחי ORO ל USD?
המחיר הנוכחי של ORO ל USD הוא $ 0. בדוק את ממיר MEXC להמרה מדויקת של טוקנים.
מהו שווי השוק של Operon Origins?
שווי השוק של ORO הוא $ 3.26K USD. שווי שוק = מחיר נוכחי × היצע במחזור. זה מציין את שווי השוק הכולל של הטוקן ואת הדירוג שלו.
מהו ההיצע במחזור של ORO?
ההיצע במחזור של ORO הוא 7.93M USD.
מה היה מחיר השיא בכל הזמנים (ATH) של ORO?
‏‏ORO השיג מחיר שיא (ATH) של 1.82 USD.
מה היה המחיר הנמוך ביותר בכל הזמנים (ATL) של ORO?
ORO ‏‏רשם מחירATL של 0 USD.
מהו נפח המסחר של ORO?
נפח המסחר החי ב-24 השעות עבור ORO הוא -- USD.
האם ORO יעלה השנה?
ORO ‏‏עשוי לעלות השנה, בהתאם לתנאי השוק ולהתפתחויות בפרויקט. בדוק את ORO תחזית המחיר של לקבלת ניתוח מעמיק יותר.
העמוד עודכן לאחרונה: 2025-08-26 18:53:23 (UTC+8)

Operon Origins (ORO) עדכונים חשובים מהתעשייה

זְמַן (UTC+8)סוּגמֵידָע
08-25 21:14:39עדכוני תעשייה
שווי השוק הכולל של הקריפטו יורד מתחת ל-4 טריליון דולר, שווי השוק הכולל של האלטקוינים צונח ב-3.58% תוך יום
08-25 09:45:00עדכוני תעשייה
במהלך 24 השעות האחרונות, חיסולים בכל השוק הגיעו ל-628 מיליון דולר, כאשר יותר מ-130,000 סוחרים חוסלו
08-25 05:44:00עדכוני תעשייה
ביטקוין "פתיל" יורד זמנית מתחת ל-112,000$
08-24 19:48:00עדכוני תעשייה
נתח השוק של Bitcoin יורד ל-58.23%, מגיע לשפל חדש מאז ינואר השנה
08-24 03:20:00עדכוני תעשייה
סך שווי שוק הקריפטו חוזר מעל 4 טריליון דולר, עם עלייה של 3.8% ב-24 שעות
08-24 02:09:00עדכוני תעשייה
מטבעות אלטרנטיביים מובילים מציגים ביצועים מעורבים, OKB יורד ב-2.31% בשעה האחרונה, בעוד BIO עולה ב-13.68% בשעה האחרונה

