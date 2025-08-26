Operon Origins (ORO) מידע על מחיר (USD)

טווח שינוי המחיר ב-24 השעות האחרונות: $ 0 24 שעות נמוך $ 0 גבוה 24 שעות $ 0 שיא כל הזמנים $ 1.82 המחיר הנמוך ביותר $ 0 שינוי מחיר (שעה אחת) +0.01% שינוי מחיר (1D) +3.55% שינוי מחיר (7D) +17.59%

Operon Origins (ORO) המחיר בזמן אמת של הוא --. במהלך 24 השעות האחרונות, ORO נסחר בטווח שבין שפל של $ 0 לבין שיא של $ 0, מה שמעיד על תנודתיות פעילה בשוק. OROהשיא ההיסטורי של המחיר הוא $ 1.82, בעוד שהשפל ההיסטורי שלו הוא $ 0.

מבחינת ביצועים לטווח קצר, ORO השתנה ב +0.01% במהלך השעה האחרונה, +3.55% במהלך 24 השעות האחרונות, ו+17.59% ב-7 הימים האחרונים. זה מספק לך סקירה מהירה של מגמות המחיר האחרונות והדינמיקה של השוק ב-MEXC.

Operon Origins (ORO) מידע שוק

שווי שוק $ 3.26K נפח (24 שעות) -- שווי שוק מדולל לחלוטין $ 41.13K אספקת מחזור 7.93M אספקה כוללת 100,000,000.0

שווי השוק הנוכחי של Operon Origins הוא $ 3.26K, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של --. ההיצע במחזור של ORO הוא 7.93M, עם היצע כולל של 100000000.0. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 41.13K.