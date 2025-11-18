OpenDelta GMCI30 מחיר היום

מחיר OpenDelta GMCI30 (OG30) בזמן אמת היום הוא $ 0.163079, עם שינוי של 2.62% ב-24 השעות האחרונות. שער ההמרה הנוכחי מ OG30 ל USD הוא $ 0.163079 לכל OG30.

OpenDelta GMCI30 כרגע מדורג במקום #- לפי שווי שוק של $ 153,294, עם היצע במחזור של 940.00K OG30. ב‑24 השעות האחרונות, OG30 סחר בין $ 0.163136 (נמוך) ל $ 0.168625 (גבוה), מה שמשקף את פעילות השוק. השיא ההיסטורי שלה עומד על $ 0.258621, בעוד שהנמוך ההיסטורי היה $ 0.133385.

ביצועים לטווח קצר, OG30 נע ב -0.67% בשעה האחרונה ו -13.83% ב-7 הימים האחרונים. במהלך היממה האחרונה, נפח המסחר הכולל הגיע ל --.

OpenDelta GMCI30 (OG30) מידע שוק

שווי שוק $ 153.29K$ 153.29K $ 153.29K נפח (24 שעות) ---- -- שווי שוק מדולל לחלוטין $ 153.29K$ 153.29K $ 153.29K אספקת מחזור 940.00K 940.00K 940.00K אספקה כוללת 939,999.997995218 939,999.997995218 939,999.997995218

שווי השוק הנוכחי של OpenDelta GMCI30 הוא $ 153.29K, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של --. ההיצע במחזור של OG30 הוא 940.00K, עם היצע כולל של 939999.997995218. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 153.29K.