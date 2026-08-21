openagentmarket מחיר היום

מחיר openagentmarket (OPENAGENTMARKET) בזמן אמת היום הוא $ 0, עם שינוי של 7.15% ב-24 השעות האחרונות. שער ההמרה הנוכחי מ OPENAGENTMARKET ל USD הוא $ 0 לכל OPENAGENTMARKET.

openagentmarket כרגע מדורג במקום #- לפי שווי שוק של $ 53,236, עם היצע במחזור של 100.00B OPENAGENTMARKET. ב‑24 השעות האחרונות, OPENAGENTMARKET סחר בין $ 0 (נמוך) ל $ 0 (גבוה), מה שמשקף את פעילות השוק. השיא ההיסטורי שלה עומד על $ 0, בעוד שהנמוך ההיסטורי היה $ 0.

ביצועים לטווח קצר, OPENAGENTMARKET נע ב +0.47% בשעה האחרונה ו +27.58% ב-7 הימים האחרונים. במהלך היממה האחרונה, נפח המסחר הכולל הגיע ל --.

openagentmarket (OPENAGENTMARKET) מידע שוק

שווי שוק $ 53.24K$ 53.24K $ 53.24K נפח (24 שעות) ---- -- שווי שוק מדולל לחלוטין $ 53.24K$ 53.24K $ 53.24K אספקת מחזור 100.00B 100.00B 100.00B אספקה כוללת 100,000,000,000.0 100,000,000,000.0 100,000,000,000.0

שווי השוק הנוכחי של openagentmarket הוא $ 53.24K, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של --. ההיצע במחזור של OPENAGENTMARKET הוא 100.00B, עם היצע כולל של 100000000000.0. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 53.24K.