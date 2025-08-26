עוד על OPN

OPEN Ticketing Ecosystem סֵמֶל

OPEN Ticketing Ecosystem מחיר (OPN)

1 OPN ל USDמחיר חי:

$0.00027647
$0.00027647
-7.00%1D
OPEN Ticketing Ecosystem (OPN) טבלת מחירים חיה
OPEN Ticketing Ecosystem (OPN) מידע על מחיר (USD)

טווח שינוי המחיר ב-24 השעות האחרונות:
24 שעות נמוך
גבוה 24 שעות

-2.66%

-6.80%

+15.48%

+15.48%

OPEN Ticketing Ecosystem (OPN) המחיר בזמן אמת של הוא $0.00027683. במהלך 24 השעות האחרונות, OPN נסחר בטווח שבין שפל של $ 0.00027648 לבין שיא של $ 0.00029749, מה שמעיד על תנודתיות פעילה בשוק. OPNהשיא ההיסטורי של המחיר הוא $ 0.00552837, בעוד שהשפל ההיסטורי שלו הוא $ 0.00006431.

מבחינת ביצועים לטווח קצר, OPN השתנה ב -2.66% במהלך השעה האחרונה, -6.80% במהלך 24 השעות האחרונות, ו+15.48% ב-7 הימים האחרונים. זה מספק לך סקירה מהירה של מגמות המחיר האחרונות והדינמיקה של השוק ב-MEXC.

OPEN Ticketing Ecosystem (OPN) מידע שוק

שווי השוק הנוכחי של OPEN Ticketing Ecosystem הוא $ 6.34M, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של --. ההיצע במחזור של OPN הוא 22.93B, עם היצע כולל של 22926928000.0. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 6.34M.

OPEN Ticketing Ecosystem (OPN) היסטוריית מחירים USD

במהלך היום, השינוי במחיר של OPEN Ticketing Ecosystemל USDהיה $ 0.
ב-30 הימים האחרונים, השינוי במחיר שלOPEN Ticketing Ecosystem ל USDהיה . $ +0.0000216976.
ב-60 הימים האחרונים, השינוי במחיר שלOPEN Ticketing Ecosystem ל USDהיה $ +0.0004901151.
ב-90 הימים האחרונים, השינוי במחיר של OPEN Ticketing Ecosystemל USDהיה $ -0.0002792247018083588.

תְקוּפָהלשנות (USD)לשנות (%)
הַיוֹם$ 0-6.80%
30 ימים$ +0.0000216976+7.84%
60 ימים$ +0.0004901151+177.05%
90 ימים$ -0.0002792247018083588-50.21%

מה זהOPEN Ticketing Ecosystem (OPN)

The OPEN Ticketing Ecosystem is the home of on-chain ticketing. Having built state-of-the-art ticketing infrastructure that has issued over 5 million on-chain tickets globally, the OPEN ecosystem provides tools for integrators, event organizers, and artists to take back control of their ticketing and tap into new avenues for financing, access, and fostering fan relationships.

OPEN Ticketing Ecosystem (OPN) משאב

האתר הרשמי

OPEN Ticketing Ecosystemתחזית מחיר (USD)

כמה יהיה OPEN Ticketing Ecosystem (OPN) שווה USD מחר, בשבוע הבא או בחודש הבא? כמה עשויים להיות OPEN Ticketing Ecosystem (OPN) שווים הנכסים שלך בשנת 2025, 2026, 2027, 2028 — או אפילו בעוד 10 או 20 שנה מהיום? השתמש בכלי חיזוי המחירים שלנו כדי לבדוק תחזיות לטווח הקצר ולטווח הארוך עבור OPEN Ticketing Ecosystem.

בדוק את OPEN Ticketing Ecosystem תחזית המחיר עכשיו‏!

OPN למטבעות מקומיים

OPEN Ticketing Ecosystem (OPN) טוקנומיקה

הבנת הטוקנומיקה של OPEN Ticketing Ecosystem (OPN) יכולה לספק תובנה עמוקה יותר לגבי הערך לטווח הארוך ופוטנציאל הצמיחה שלו. מהאופן שבו האסימונים מופצים ועד לאופן שבו מתנהל ההיצע, הטוקנומיקה חושפת את המבנה המרכזי של כלכלת הפרויקט. למדו על OPN הטוקנומיקה הנרחבת של האסימון עכשיו!

אנשים שואלים גם: שאלות אחרות על OPEN Ticketing Ecosystem (OPN)

כמה שווה OPEN Ticketing Ecosystem (OPN) היום?
החי OPNהמחיר ב USD הוא 0.00027683 USD, מתעדכן בזמן אמת עם נתוני השוק העדכניים ביותר.
מהו המחיר הנוכחי OPN ל USD?
המחיר הנוכחי של OPN ל USD הוא $ 0.00027683. בדוק את ממיר MEXC להמרה מדויקת של טוקנים.
מהו שווי השוק של OPEN Ticketing Ecosystem?
שווי השוק של OPN הוא $ 6.34M USD. שווי שוק = מחיר נוכחי × היצע במחזור. זה מציין את שווי השוק הכולל של הטוקן ואת הדירוג שלו.
מהו ההיצע במחזור של OPN?
ההיצע במחזור של OPN הוא 22.93B USD.
מה היה מחיר השיא בכל הזמנים (ATH) של OPN?
‏‏OPN השיג מחיר שיא (ATH) של 0.00552837 USD.
מה היה המחיר הנמוך ביותר בכל הזמנים (ATL) של OPN?
OPN ‏‏רשם מחירATL של 0.00006431 USD.
מהו נפח המסחר של OPN?
נפח המסחר החי ב-24 השעות עבור OPN הוא -- USD.
האם OPN יעלה השנה?
OPN ‏‏עשוי לעלות השנה, בהתאם לתנאי השוק ולהתפתחויות בפרויקט. בדוק את OPN תחזית המחיר של לקבלת ניתוח מעמיק יותר.
