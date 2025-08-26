OPEN Ticketing Ecosystem (OPN) מידע על מחיר (USD)

טווח שינוי המחיר ב-24 השעות האחרונות: $ 0.00027648 $ 0.00027648 $ 0.00027648 24 שעות נמוך $ 0.00029749 $ 0.00029749 $ 0.00029749 גבוה 24 שעות 24 שעות נמוך $ 0.00027648$ 0.00027648 $ 0.00027648 גבוה 24 שעות $ 0.00029749$ 0.00029749 $ 0.00029749 שיא כל הזמנים $ 0.00552837$ 0.00552837 $ 0.00552837 המחיר הנמוך ביותר $ 0.00006431$ 0.00006431 $ 0.00006431 שינוי מחיר (שעה אחת) -2.66% שינוי מחיר (1D) -6.80% שינוי מחיר (7D) +15.48% שינוי מחיר (7D) +15.48%

OPEN Ticketing Ecosystem (OPN) המחיר בזמן אמת של הוא $0.00027683. במהלך 24 השעות האחרונות, OPN נסחר בטווח שבין שפל של $ 0.00027648 לבין שיא של $ 0.00029749, מה שמעיד על תנודתיות פעילה בשוק. OPNהשיא ההיסטורי של המחיר הוא $ 0.00552837, בעוד שהשפל ההיסטורי שלו הוא $ 0.00006431.

מבחינת ביצועים לטווח קצר, OPN השתנה ב -2.66% במהלך השעה האחרונה, -6.80% במהלך 24 השעות האחרונות, ו+15.48% ב-7 הימים האחרונים. זה מספק לך סקירה מהירה של מגמות המחיר האחרונות והדינמיקה של השוק ב-MEXC.

OPEN Ticketing Ecosystem (OPN) מידע שוק

שווי שוק $ 6.34M$ 6.34M $ 6.34M נפח (24 שעות) ---- -- שווי שוק מדולל לחלוטין $ 6.34M$ 6.34M $ 6.34M אספקת מחזור 22.93B 22.93B 22.93B אספקה כוללת 22,926,928,000.0 22,926,928,000.0 22,926,928,000.0

שווי השוק הנוכחי של OPEN Ticketing Ecosystem הוא $ 6.34M, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של --. ההיצע במחזור של OPN הוא 22.93B, עם היצע כולל של 22926928000.0. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 6.34M.