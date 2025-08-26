Open Dollar (OD) מידע על מחיר (USD)

טווח שינוי המחיר ב-24 השעות האחרונות: $ 1.59 24 שעות נמוך $ 1.59 גבוה 24 שעות שיא כל הזמנים $ 1.62 המחיר הנמוך ביותר $ 0.878488 שינוי מחיר (שעה אחת) -- שינוי מחיר (1D) -0.01% שינוי מחיר (7D) -0.32%

Open Dollar (OD) המחיר בזמן אמת של הוא $1.59. במהלך 24 השעות האחרונות, OD נסחר בטווח שבין שפל של $ 1.59 לבין שיא של $ 1.59, מה שמעיד על תנודתיות פעילה בשוק. ODהשיא ההיסטורי של המחיר הוא $ 1.62, בעוד שהשפל ההיסטורי שלו הוא $ 0.878488.

מבחינת ביצועים לטווח קצר, OD השתנה ב -- במהלך השעה האחרונה, -0.01% במהלך 24 השעות האחרונות, ו-0.32% ב-7 הימים האחרונים. זה מספק לך סקירה מהירה של מגמות המחיר האחרונות והדינמיקה של השוק ב-MEXC.

Open Dollar (OD) מידע שוק

שווי שוק $ 18.39K נפח (24 שעות) -- שווי שוק מדולל לחלוטין $ 18.39K אספקת מחזור 11.56K אספקה כוללת 11,564.03318048537

שווי השוק הנוכחי של Open Dollar הוא $ 18.39K, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של --. ההיצע במחזור של OD הוא 11.56K, עם היצע כולל של 11564.03318048537. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 18.39K.