עוד על OOF

OOF מידע על מחיר

OOF אתר רשמי

OOF טוקניומיקה

OOF תחזית מחיר

להרוויח

איירדרופ+

חדשות

בלוג

ללמוד

oof oof CTO סֵמֶל

oof oof CTO מחיר (OOF)

לא רשום

1 OOF ל USDמחיר חי:

--
----
-10.60%1D
mexc
נתוני האסימון הללו מקורם מצדדים שלישיים. MEXC פועלת אך ורק כמאגר מידע. גלו אסימונים נוספים הרשומים בשוק הספוט של MEXC!
USD
oof oof CTO (OOF) טבלת מחירים חיה
העמוד עודכן לאחרונה: 2025-08-26 15:10:17 (UTC+8)

oof oof CTO (OOF) מידע על מחיר (USD)

טווח שינוי המחיר ב-24 השעות האחרונות:
$ 0
$ 0$ 0
24 שעות נמוך
$ 0
$ 0$ 0
גבוה 24 שעות

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

-1.19%

-10.68%

+6.61%

+6.61%

oof oof CTO (OOF) המחיר בזמן אמת של הוא --. במהלך 24 השעות האחרונות, OOF נסחר בטווח שבין שפל של $ 0 לבין שיא של $ 0, מה שמעיד על תנודתיות פעילה בשוק. OOFהשיא ההיסטורי של המחיר הוא $ 0, בעוד שהשפל ההיסטורי שלו הוא $ 0.

מבחינת ביצועים לטווח קצר, OOF השתנה ב -1.19% במהלך השעה האחרונה, -10.68% במהלך 24 השעות האחרונות, ו+6.61% ב-7 הימים האחרונים. זה מספק לך סקירה מהירה של מגמות המחיר האחרונות והדינמיקה של השוק ב-MEXC.

oof oof CTO (OOF) מידע שוק

$ 34.47K
$ 34.47K$ 34.47K

--
----

$ 34.47K
$ 34.47K$ 34.47K

975.90M
975.90M 975.90M

975,900,843.75611
975,900,843.75611 975,900,843.75611

שווי השוק הנוכחי של oof oof CTO הוא $ 34.47K, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של --. ההיצע במחזור של OOF הוא 975.90M, עם היצע כולל של 975900843.75611. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 34.47K.

oof oof CTO (OOF) היסטוריית מחירים USD

במהלך היום, השינוי במחיר של oof oof CTOל USDהיה $ 0.
ב-30 הימים האחרונים, השינוי במחיר שלoof oof CTO ל USDהיה . $ 0.
ב-60 הימים האחרונים, השינוי במחיר שלoof oof CTO ל USDהיה $ 0.
ב-90 הימים האחרונים, השינוי במחיר של oof oof CTOל USDהיה $ 0.

תְקוּפָהלשנות (USD)לשנות (%)
הַיוֹם$ 0-10.68%
30 ימים$ 0+12.25%
60 ימים$ 0+33.75%
90 ימים$ 0--

מה זהoof oof CTO (OOF)

Welcome to oof on Solana. oof the most memeable memecoin in existence. The dogs have had their day, it’s time for oof to take reign oof is tired of watching everyone play hot potato with the endless derivative ShibaCumGMElonKishuTurboAssFlokiMoon Inu coins. The Inu’s have had their day. It’s time for the most recognizable meme in the world to take his reign as king of the memes. oof is here to make memecoins great again. Launched stealth on pump,fun with no-presale, zero taxes, LP burnt and contract renounced, oof is a coin for the people, forever. Fueled by pure memetic power, let oof show you the way.

MEXC היא בורסת המטבעות הקריפטוגרפית המובילה שאמינה על ידי למעלה מ-10 מיליון משתמשים ברחבי העולם. היא ידועה כבורסה עם מבחר האסימונים הרחב ביותר, רישומי האסימונים המהירים ביותר ודמי המסחר הנמוכים ביותר בשוק. הצטרף עכשיו ל-MEXC כדי לחוות נזילות ברמה הגבוהה ביותר והעמלות התחרותיות ביותר בשוק!

oof oof CTO (OOF) משאב

האתר הרשמי

oof oof CTOתחזית מחיר (USD)

כמה יהיה oof oof CTO (OOF) שווה USD מחר, בשבוע הבא או בחודש הבא? כמה עשויים להיות oof oof CTO (OOF) שווים הנכסים שלך בשנת 2025, 2026, 2027, 2028 — או אפילו בעוד 10 או 20 שנה מהיום? השתמש בכלי חיזוי המחירים שלנו כדי לבדוק תחזיות לטווח הקצר ולטווח הארוך עבור oof oof CTO.

בדוק את oof oof CTO תחזית המחיר עכשיו‏!

OOF למטבעות מקומיים

oof oof CTO (OOF) טוקנומיקה

הבנת הטוקנומיקה של oof oof CTO (OOF) יכולה לספק תובנה עמוקה יותר לגבי הערך לטווח הארוך ופוטנציאל הצמיחה שלו. מהאופן שבו האסימונים מופצים ועד לאופן שבו מתנהל ההיצע, הטוקנומיקה חושפת את המבנה המרכזי של כלכלת הפרויקט. למדו על OOF הטוקנומיקה הנרחבת של האסימון עכשיו!

אנשים שואלים גם: שאלות אחרות על oof oof CTO (OOF)

כמה שווה oof oof CTO (OOF) היום?
החי OOFהמחיר ב USD הוא 0 USD, מתעדכן בזמן אמת עם נתוני השוק העדכניים ביותר.
מהו המחיר הנוכחי OOF ל USD?
המחיר הנוכחי של OOF ל USD הוא $ 0. בדוק את ממיר MEXC להמרה מדויקת של טוקנים.
מהו שווי השוק של oof oof CTO?
שווי השוק של OOF הוא $ 34.47K USD. שווי שוק = מחיר נוכחי × היצע במחזור. זה מציין את שווי השוק הכולל של הטוקן ואת הדירוג שלו.
מהו ההיצע במחזור של OOF?
ההיצע במחזור של OOF הוא 975.90M USD.
מה היה מחיר השיא בכל הזמנים (ATH) של OOF?
‏‏OOF השיג מחיר שיא (ATH) של 0 USD.
מה היה המחיר הנמוך ביותר בכל הזמנים (ATL) של OOF?
OOF ‏‏רשם מחירATL של 0 USD.
מהו נפח המסחר של OOF?
נפח המסחר החי ב-24 השעות עבור OOF הוא -- USD.
האם OOF יעלה השנה?
OOF ‏‏עשוי לעלות השנה, בהתאם לתנאי השוק ולהתפתחויות בפרויקט. בדוק את OOF תחזית המחיר של לקבלת ניתוח מעמיק יותר.
העמוד עודכן לאחרונה: 2025-08-26 15:10:17 (UTC+8)

oof oof CTO (OOF) עדכונים חשובים מהתעשייה

זְמַן (UTC+8)סוּגמֵידָע
08-25 09:45:00עדכוני תעשייה
במהלך 24 השעות האחרונות, חיסולים בכל השוק הגיעו ל-628 מיליון דולר, כאשר יותר מ-130,000 סוחרים חוסלו
08-25 05:44:00עדכוני תעשייה
ביטקוין "פתיל" יורד זמנית מתחת ל-112,000$
08-24 19:48:00עדכוני תעשייה
נתח השוק של Bitcoin יורד ל-58.23%, מגיע לשפל חדש מאז ינואר השנה
08-24 03:20:00עדכוני תעשייה
סך שווי שוק הקריפטו חוזר מעל 4 טריליון דולר, עם עלייה של 3.8% ב-24 שעות
08-24 02:09:00עדכוני תעשייה
מטבעות אלטרנטיביים מובילים מציגים ביצועים מעורבים, OKB יורד ב-2.31% בשעה האחרונה, בעוד BIO עולה ב-13.68% בשעה האחרונה
08-24 02:00:00תובנות מומחים
פאוול: שינוי במאזן הסיכונים עשוי לדרוש התאמת מדיניות

כתב ויתור

מחירי מטבעות קריפטו נתונים לסיכוני שוק גבוהים ולתנודתיות מחירים. כדאי להשקיע בפרויקטים ובמוצרים שאתם מכירים ובהם אתם מבינים את הסיכונים הכרוכים בכך. עליך לשקול היטב את ניסיון ההשקעה שלך, המצב הפיננסי, יעדי ההשקעה וסובלנות הסיכון שלך ולהתייעץ עם יועץ פיננסי בלתי תלוי לפני ביצוע השקעה כלשהי. אין לראות בחומר זה ייעוץ פיננסי. ביצועי העבר אינם אינדיקטור אמין לביצועים עתידיים. ערך ההשקעה שלך יכול לרדת וגם לעלות, וייתכן שלא תקבל בחזרה את הסכום שהשקעת. אתה האחראי הבלעדי להחלטות ההשקעה שלך. MEXC אינה אחראית לכל הפסדים שאתה עלול להיגרם לך. למידע נוסף, עיין בתנאי השימוש ובאזהרת הסיכון שלנו. שים לב גם שהנתונים הקשורים למטבע הקריפטו המוזכר לעיל המוצג כאן (כגון המחיר הנוכחי שלו) מבוססים על מקורות צד שלישי. הם מוצגים לך על בסיס "כמות שהם" ולמטרות מידע בלבד, ללא ייצוג או אחריות מכל סוג שהוא. גם קישורים המסופקים לאתרי צד שלישי אינם בשליטת MEXC. MEXC אינה אחראית לאמינות ולדיוק של אתרי צד שלישי כאלה ולתכנים שלהם.