oof oof CTO (OOF) מידע על מחיר (USD)

טווח שינוי המחיר ב-24 השעות האחרונות: $ 0 $ 0 $ 0 24 שעות נמוך $ 0 $ 0 $ 0 גבוה 24 שעות 24 שעות נמוך $ 0$ 0 $ 0 גבוה 24 שעות $ 0$ 0 $ 0 שיא כל הזמנים $ 0$ 0 $ 0 המחיר הנמוך ביותר $ 0$ 0 $ 0 שינוי מחיר (שעה אחת) -1.19% שינוי מחיר (1D) -10.68% שינוי מחיר (7D) +6.61% שינוי מחיר (7D) +6.61%

oof oof CTO (OOF) המחיר בזמן אמת של הוא --. במהלך 24 השעות האחרונות, OOF נסחר בטווח שבין שפל של $ 0 לבין שיא של $ 0, מה שמעיד על תנודתיות פעילה בשוק. OOFהשיא ההיסטורי של המחיר הוא $ 0, בעוד שהשפל ההיסטורי שלו הוא $ 0.

מבחינת ביצועים לטווח קצר, OOF השתנה ב -1.19% במהלך השעה האחרונה, -10.68% במהלך 24 השעות האחרונות, ו+6.61% ב-7 הימים האחרונים. זה מספק לך סקירה מהירה של מגמות המחיר האחרונות והדינמיקה של השוק ב-MEXC.

oof oof CTO (OOF) מידע שוק

שווי שוק $ 34.47K$ 34.47K $ 34.47K נפח (24 שעות) ---- -- שווי שוק מדולל לחלוטין $ 34.47K$ 34.47K $ 34.47K אספקת מחזור 975.90M 975.90M 975.90M אספקה כוללת 975,900,843.75611 975,900,843.75611 975,900,843.75611

שווי השוק הנוכחי של oof oof CTO הוא $ 34.47K, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של --. ההיצע במחזור של OOF הוא 975.90M, עם היצע כולל של 975900843.75611. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 34.47K.