OnX Finance סֵמֶל

OnX Finance מחיר (ONX)

לא רשום

1 ONX ל USDמחיר חי:

$0.01035253
$0.01035253$0.01035253
-2.90%1D
USD
OnX Finance (ONX) טבלת מחירים חיה
העמוד עודכן לאחרונה: 2025-08-26 13:09:33 (UTC+8)

OnX Finance (ONX) מידע על מחיר (USD)

טווח שינוי המחיר ב-24 השעות האחרונות:
$ 0.01030339
$ 0.01030339$ 0.01030339
24 שעות נמוך
$ 0.01101852
$ 0.01101852$ 0.01101852
גבוה 24 שעות

$ 0.01030339
$ 0.01030339$ 0.01030339

$ 0.01101852
$ 0.01101852$ 0.01101852

$ 7.47
$ 7.47$ 7.47

$ 0.00500839
$ 0.00500839$ 0.00500839

-1.37%

-2.99%

+4.44%

+4.44%

OnX Finance (ONX) המחיר בזמן אמת של הוא $0.0103536. במהלך 24 השעות האחרונות, ONX נסחר בטווח שבין שפל של $ 0.01030339 לבין שיא של $ 0.01101852, מה שמעיד על תנודתיות פעילה בשוק. ONXהשיא ההיסטורי של המחיר הוא $ 7.47, בעוד שהשפל ההיסטורי שלו הוא $ 0.00500839.

מבחינת ביצועים לטווח קצר, ONX השתנה ב -1.37% במהלך השעה האחרונה, -2.99% במהלך 24 השעות האחרונות, ו+4.44% ב-7 הימים האחרונים. זה מספק לך סקירה מהירה של מגמות המחיר האחרונות והדינמיקה של השוק ב-MEXC.

OnX Finance (ONX) מידע שוק

$ 102.32K
$ 102.32K$ 102.32K

--
----

$ 102.57K
$ 102.57K$ 102.57K

9.88M
9.88M 9.88M

9,908,242.322942737
9,908,242.322942737 9,908,242.322942737

שווי השוק הנוכחי של OnX Finance הוא $ 102.32K, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של --. ההיצע במחזור של ONX הוא 9.88M, עם היצע כולל של 9908242.322942737. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 102.57K.

OnX Finance (ONX) היסטוריית מחירים USD

במהלך היום, השינוי במחיר של OnX Financeל USDהיה $ -0.00031979935182362.
ב-30 הימים האחרונים, השינוי במחיר שלOnX Finance ל USDהיה . $ +0.0013133137.
ב-60 הימים האחרונים, השינוי במחיר שלOnX Finance ל USDהיה $ +0.0062603529.
ב-90 הימים האחרונים, השינוי במחיר של OnX Financeל USDהיה $ +0.00423544261855198.

תְקוּפָהלשנות (USD)לשנות (%)
הַיוֹם$ -0.00031979935182362-2.99%
30 ימים$ +0.0013133137+12.68%
60 ימים$ +0.0062603529+60.47%
90 ימים$ +0.00423544261855198+69.23%

מה זהOnX Finance (ONX)

OnX Finance (ONX) משאב

האתר הרשמי

OnX Financeתחזית מחיר (USD)

כמה יהיה OnX Finance (ONX) שווה USD מחר, בשבוע הבא או בחודש הבא? כמה עשויים להיות OnX Finance (ONX) שווים הנכסים שלך בשנת 2025, 2026, 2027, 2028 — או אפילו בעוד 10 או 20 שנה מהיום? השתמש בכלי חיזוי המחירים שלנו כדי לבדוק תחזיות לטווח הקצר ולטווח הארוך עבור OnX Finance.

בדוק את OnX Finance תחזית המחיר עכשיו‏!

ONX למטבעות מקומיים

OnX Finance (ONX) טוקנומיקה

הבנת הטוקנומיקה של OnX Finance (ONX) יכולה לספק תובנה עמוקה יותר לגבי הערך לטווח הארוך ופוטנציאל הצמיחה שלו. מהאופן שבו האסימונים מופצים ועד לאופן שבו מתנהל ההיצע, הטוקנומיקה חושפת את המבנה המרכזי של כלכלת הפרויקט. למדו על ONX הטוקנומיקה הנרחבת של האסימון עכשיו!

אנשים שואלים גם: שאלות אחרות על OnX Finance (ONX)

כמה שווה OnX Finance (ONX) היום?
החי ONXהמחיר ב USD הוא 0.0103536 USD, מתעדכן בזמן אמת עם נתוני השוק העדכניים ביותר.
מהו המחיר הנוכחי ONX ל USD?
המחיר הנוכחי של ONX ל USD הוא $ 0.0103536. בדוק את ממיר MEXC להמרה מדויקת של טוקנים.
מהו שווי השוק של OnX Finance?
שווי השוק של ONX הוא $ 102.32K USD. שווי שוק = מחיר נוכחי × היצע במחזור. זה מציין את שווי השוק הכולל של הטוקן ואת הדירוג שלו.
מהו ההיצע במחזור של ONX?
ההיצע במחזור של ONX הוא 9.88M USD.
מה היה מחיר השיא בכל הזמנים (ATH) של ONX?
‏‏ONX השיג מחיר שיא (ATH) של 7.47 USD.
מה היה המחיר הנמוך ביותר בכל הזמנים (ATL) של ONX?
ONX ‏‏רשם מחירATL של 0.00500839 USD.
מהו נפח המסחר של ONX?
נפח המסחר החי ב-24 השעות עבור ONX הוא -- USD.
האם ONX יעלה השנה?
ONX ‏‏עשוי לעלות השנה, בהתאם לתנאי השוק ולהתפתחויות בפרויקט. בדוק את ONX תחזית המחיר של לקבלת ניתוח מעמיק יותר.
כתב ויתור

מחירי מטבעות קריפטו נתונים לסיכוני שוק גבוהים ולתנודתיות מחירים. כדאי להשקיע בפרויקטים ובמוצרים שאתם מכירים ובהם אתם מבינים את הסיכונים הכרוכים בכך. עליך לשקול היטב את ניסיון ההשקעה שלך, המצב הפיננסי, יעדי ההשקעה וסובלנות הסיכון שלך ולהתייעץ עם יועץ פיננסי בלתי תלוי לפני ביצוע השקעה כלשהי. אין לראות בחומר זה ייעוץ פיננסי. ביצועי העבר אינם אינדיקטור אמין לביצועים עתידיים. ערך ההשקעה שלך יכול לרדת וגם לעלות, וייתכן שלא תקבל בחזרה את הסכום שהשקעת. אתה האחראי הבלעדי להחלטות ההשקעה שלך. MEXC אינה אחראית לכל הפסדים שאתה עלול להיגרם לך. למידע נוסף, עיין בתנאי השימוש ובאזהרת הסיכון שלנו. שים לב גם שהנתונים הקשורים למטבע הקריפטו המוזכר לעיל המוצג כאן (כגון המחיר הנוכחי שלו) מבוססים על מקורות צד שלישי. הם מוצגים לך על בסיס "כמות שהם" ולמטרות מידע בלבד, ללא ייצוג או אחריות מכל סוג שהוא. גם קישורים המסופקים לאתרי צד שלישי אינם בשליטת MEXC. MEXC אינה אחראית לאמינות ולדיוק של אתרי צד שלישי כאלה ולתכנים שלהם.