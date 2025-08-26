OnX Finance (ONX) מידע על מחיר (USD)

טווח שינוי המחיר ב-24 השעות האחרונות: $ 0.01030339 $ 0.01030339 $ 0.01030339 24 שעות נמוך $ 0.01101852 $ 0.01101852 $ 0.01101852 גבוה 24 שעות 24 שעות נמוך $ 0.01030339$ 0.01030339 $ 0.01030339 גבוה 24 שעות $ 0.01101852$ 0.01101852 $ 0.01101852 שיא כל הזמנים $ 7.47$ 7.47 $ 7.47 המחיר הנמוך ביותר $ 0.00500839$ 0.00500839 $ 0.00500839 שינוי מחיר (שעה אחת) -1.37% שינוי מחיר (1D) -2.99% שינוי מחיר (7D) +4.44% שינוי מחיר (7D) +4.44%

OnX Finance (ONX) המחיר בזמן אמת של הוא $0.0103536. במהלך 24 השעות האחרונות, ONX נסחר בטווח שבין שפל של $ 0.01030339 לבין שיא של $ 0.01101852, מה שמעיד על תנודתיות פעילה בשוק. ONXהשיא ההיסטורי של המחיר הוא $ 7.47, בעוד שהשפל ההיסטורי שלו הוא $ 0.00500839.

מבחינת ביצועים לטווח קצר, ONX השתנה ב -1.37% במהלך השעה האחרונה, -2.99% במהלך 24 השעות האחרונות, ו+4.44% ב-7 הימים האחרונים. זה מספק לך סקירה מהירה של מגמות המחיר האחרונות והדינמיקה של השוק ב-MEXC.

OnX Finance (ONX) מידע שוק

שווי שוק $ 102.32K$ 102.32K $ 102.32K נפח (24 שעות) ---- -- שווי שוק מדולל לחלוטין $ 102.57K$ 102.57K $ 102.57K אספקת מחזור 9.88M 9.88M 9.88M אספקה כוללת 9,908,242.322942737 9,908,242.322942737 9,908,242.322942737

שווי השוק הנוכחי של OnX Finance הוא $ 102.32K, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של --. ההיצע במחזור של ONX הוא 9.88M, עם היצע כולל של 9908242.322942737. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 102.57K.