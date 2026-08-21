OnRe Tokenized Reinsurance מחיר היום

מחיר OnRe Tokenized Reinsurance (ONYC) בזמן אמת היום הוא $ 1.14, עם שינוי של 0.05% ב-24 השעות האחרונות. שער ההמרה הנוכחי מ ONYC ל USD הוא $ 1.14 לכל ONYC.

OnRe Tokenized Reinsurance כרגע מדורג במקום #- לפי שווי שוק של $ 272,501,508, עם היצע במחזור של 240.03M ONYC. ב‑24 השעות האחרונות, ONYC סחר בין $ 1.13 (נמוך) ל $ 1.14 (גבוה), מה שמשקף את פעילות השוק. השיא ההיסטורי שלה עומד על $ 1.17, בעוד שהנמוך ההיסטורי היה $ 1.005.

ביצועים לטווח קצר, ONYC נע ב +0.03% בשעה האחרונה ו +0.19% ב-7 הימים האחרונים. במהלך היממה האחרונה, נפח המסחר הכולל הגיע ל $ 5.01M.

OnRe Tokenized Reinsurance (ONYC) מידע שוק

שווי שוק $ 272.50M$ 272.50M $ 272.50M נפח (24 שעות) $ 5.01M$ 5.01M $ 5.01M שווי שוק מדולל לחלוטין $ 272.50M$ 272.50M $ 272.50M אספקת מחזור 240.03M 240.03M 240.03M אספקה כוללת 240,030,225.4293835 240,030,225.4293835 240,030,225.4293835

שווי השוק הנוכחי של OnRe Tokenized Reinsurance הוא $ 272.50M, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של $ 5.01M. ההיצע במחזור של ONYC הוא 240.03M, עם היצע כולל של 240030225.4293835. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 272.50M.