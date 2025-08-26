עוד על OKY

OKY מידע על מחיר

OKY אתר רשמי

OKY טוקניומיקה

OKY תחזית מחיר

להרוויח

איירדרופ+

חדשות

בלוג

ללמוד

Onigiri Kitty סֵמֶל

Onigiri Kitty מחיר (OKY)

לא רשום

1 OKY ל USDמחיר חי:

$0.00325774
$0.00325774$0.00325774
0.00%1D
mexc
נתוני האסימון הללו מקורם מצדדים שלישיים. MEXC פועלת אך ורק כמאגר מידע. גלו אסימונים נוספים הרשומים בשוק הספוט של MEXC!
USD
Onigiri Kitty (OKY) טבלת מחירים חיה
העמוד עודכן לאחרונה: 2025-08-26 10:30:52 (UTC+8)

Onigiri Kitty (OKY) מידע על מחיר (USD)

טווח שינוי המחיר ב-24 השעות האחרונות:
$ 0
$ 0$ 0
24 שעות נמוך
$ 0
$ 0$ 0
גבוה 24 שעות

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 0.01614783
$ 0.01614783$ 0.01614783

$ 0.00230169
$ 0.00230169$ 0.00230169

--

--

+3.66%

+3.66%

Onigiri Kitty (OKY) המחיר בזמן אמת של הוא $0.00325774. במהלך 24 השעות האחרונות, OKY נסחר בטווח שבין שפל של $ 0 לבין שיא של $ 0, מה שמעיד על תנודתיות פעילה בשוק. OKYהשיא ההיסטורי של המחיר הוא $ 0.01614783, בעוד שהשפל ההיסטורי שלו הוא $ 0.00230169.

מבחינת ביצועים לטווח קצר, OKY השתנה ב -- במהלך השעה האחרונה, -- במהלך 24 השעות האחרונות, ו+3.66% ב-7 הימים האחרונים. זה מספק לך סקירה מהירה של מגמות המחיר האחרונות והדינמיקה של השוק ב-MEXC.

Onigiri Kitty (OKY) מידע שוק

$ 348.34K
$ 348.34K$ 348.34K

--
----

$ 348.34K
$ 348.34K$ 348.34K

106.93M
106.93M 106.93M

106,927,676.52248843
106,927,676.52248843 106,927,676.52248843

שווי השוק הנוכחי של Onigiri Kitty הוא $ 348.34K, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של --. ההיצע במחזור של OKY הוא 106.93M, עם היצע כולל של 106927676.52248843. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 348.34K.

Onigiri Kitty (OKY) היסטוריית מחירים USD

במהלך היום, השינוי במחיר של Onigiri Kittyל USDהיה $ 0.
ב-30 הימים האחרונים, השינוי במחיר שלOnigiri Kitty ל USDהיה . $ +0.0003095426.
ב-60 הימים האחרונים, השינוי במחיר שלOnigiri Kitty ל USDהיה $ +0.0009881194.
ב-90 הימים האחרונים, השינוי במחיר של Onigiri Kittyל USDהיה $ +0.0005658187430124586.

תְקוּפָהלשנות (USD)לשנות (%)
הַיוֹם$ 0--
30 ימים$ +0.0003095426+9.50%
60 ימים$ +0.0009881194+30.33%
90 ימים$ +0.0005658187430124586+21.02%

מה זהOnigiri Kitty (OKY)

Hold to earn $ADA and The newest memecoin on the block.

MEXC היא בורסת המטבעות הקריפטוגרפית המובילה שאמינה על ידי למעלה מ-10 מיליון משתמשים ברחבי העולם. היא ידועה כבורסה עם מבחר האסימונים הרחב ביותר, רישומי האסימונים המהירים ביותר ודמי המסחר הנמוכים ביותר בשוק. הצטרף עכשיו ל-MEXC כדי לחוות נזילות ברמה הגבוהה ביותר והעמלות התחרותיות ביותר בשוק!

Onigiri Kitty (OKY) משאב

האתר הרשמי

Onigiri Kittyתחזית מחיר (USD)

כמה יהיה Onigiri Kitty (OKY) שווה USD מחר, בשבוע הבא או בחודש הבא? כמה עשויים להיות Onigiri Kitty (OKY) שווים הנכסים שלך בשנת 2025, 2026, 2027, 2028 — או אפילו בעוד 10 או 20 שנה מהיום? השתמש בכלי חיזוי המחירים שלנו כדי לבדוק תחזיות לטווח הקצר ולטווח הארוך עבור Onigiri Kitty.

בדוק את Onigiri Kitty תחזית המחיר עכשיו‏!

OKY למטבעות מקומיים

Onigiri Kitty (OKY) טוקנומיקה

הבנת הטוקנומיקה של Onigiri Kitty (OKY) יכולה לספק תובנה עמוקה יותר לגבי הערך לטווח הארוך ופוטנציאל הצמיחה שלו. מהאופן שבו האסימונים מופצים ועד לאופן שבו מתנהל ההיצע, הטוקנומיקה חושפת את המבנה המרכזי של כלכלת הפרויקט. למדו על OKY הטוקנומיקה הנרחבת של האסימון עכשיו!

אנשים שואלים גם: שאלות אחרות על Onigiri Kitty (OKY)

כמה שווה Onigiri Kitty (OKY) היום?
החי OKYהמחיר ב USD הוא 0.00325774 USD, מתעדכן בזמן אמת עם נתוני השוק העדכניים ביותר.
מהו המחיר הנוכחי OKY ל USD?
המחיר הנוכחי של OKY ל USD הוא $ 0.00325774. בדוק את ממיר MEXC להמרה מדויקת של טוקנים.
מהו שווי השוק של Onigiri Kitty?
שווי השוק של OKY הוא $ 348.34K USD. שווי שוק = מחיר נוכחי × היצע במחזור. זה מציין את שווי השוק הכולל של הטוקן ואת הדירוג שלו.
מהו ההיצע במחזור של OKY?
ההיצע במחזור של OKY הוא 106.93M USD.
מה היה מחיר השיא בכל הזמנים (ATH) של OKY?
‏‏OKY השיג מחיר שיא (ATH) של 0.01614783 USD.
מה היה המחיר הנמוך ביותר בכל הזמנים (ATL) של OKY?
OKY ‏‏רשם מחירATL של 0.00230169 USD.
מהו נפח המסחר של OKY?
נפח המסחר החי ב-24 השעות עבור OKY הוא -- USD.
האם OKY יעלה השנה?
OKY ‏‏עשוי לעלות השנה, בהתאם לתנאי השוק ולהתפתחויות בפרויקט. בדוק את OKY תחזית המחיר של לקבלת ניתוח מעמיק יותר.
העמוד עודכן לאחרונה: 2025-08-26 10:30:52 (UTC+8)

Onigiri Kitty (OKY) עדכונים חשובים מהתעשייה

זְמַן (UTC+8)סוּגמֵידָע
08-25 09:45:00עדכוני תעשייה
במהלך 24 השעות האחרונות, חיסולים בכל השוק הגיעו ל-628 מיליון דולר, כאשר יותר מ-130,000 סוחרים חוסלו
08-25 05:44:00עדכוני תעשייה
ביטקוין "פתיל" יורד זמנית מתחת ל-112,000$
08-24 19:48:00עדכוני תעשייה
נתח השוק של Bitcoin יורד ל-58.23%, מגיע לשפל חדש מאז ינואר השנה
08-24 03:20:00עדכוני תעשייה
סך שווי שוק הקריפטו חוזר מעל 4 טריליון דולר, עם עלייה של 3.8% ב-24 שעות
08-24 02:09:00עדכוני תעשייה
מטבעות אלטרנטיביים מובילים מציגים ביצועים מעורבים, OKB יורד ב-2.31% בשעה האחרונה, בעוד BIO עולה ב-13.68% בשעה האחרונה
08-24 02:00:00תובנות מומחים
פאוול: שינוי במאזן הסיכונים עשוי לדרוש התאמת מדיניות

כתב ויתור

מחירי מטבעות קריפטו נתונים לסיכוני שוק גבוהים ולתנודתיות מחירים. כדאי להשקיע בפרויקטים ובמוצרים שאתם מכירים ובהם אתם מבינים את הסיכונים הכרוכים בכך. עליך לשקול היטב את ניסיון ההשקעה שלך, המצב הפיננסי, יעדי ההשקעה וסובלנות הסיכון שלך ולהתייעץ עם יועץ פיננסי בלתי תלוי לפני ביצוע השקעה כלשהי. אין לראות בחומר זה ייעוץ פיננסי. ביצועי העבר אינם אינדיקטור אמין לביצועים עתידיים. ערך ההשקעה שלך יכול לרדת וגם לעלות, וייתכן שלא תקבל בחזרה את הסכום שהשקעת. אתה האחראי הבלעדי להחלטות ההשקעה שלך. MEXC אינה אחראית לכל הפסדים שאתה עלול להיגרם לך. למידע נוסף, עיין בתנאי השימוש ובאזהרת הסיכון שלנו. שים לב גם שהנתונים הקשורים למטבע הקריפטו המוזכר לעיל המוצג כאן (כגון המחיר הנוכחי שלו) מבוססים על מקורות צד שלישי. הם מוצגים לך על בסיס "כמות שהם" ולמטרות מידע בלבד, ללא ייצוג או אחריות מכל סוג שהוא. גם קישורים המסופקים לאתרי צד שלישי אינם בשליטת MEXC. MEXC אינה אחראית לאמינות ולדיוק של אתרי צד שלישי כאלה ולתכנים שלהם.