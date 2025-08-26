Onigiri Kitty (OKY) מידע על מחיר (USD)

טווח שינוי המחיר ב-24 השעות האחרונות: $ 0
24 שעות נמוך $ 0
גבוה 24 שעות $ 0
שיא כל הזמנים $ 0.01614783
המחיר הנמוך ביותר $ 0.00230169
שינוי מחיר (שעה אחת) --
שינוי מחיר (1D) --
שינוי מחיר (7D) +3.66%

Onigiri Kitty (OKY) המחיר בזמן אמת של הוא $0.00325774. במהלך 24 השעות האחרונות, OKY נסחר בטווח שבין שפל של $ 0 לבין שיא של $ 0, מה שמעיד על תנודתיות פעילה בשוק. OKYהשיא ההיסטורי של המחיר הוא $ 0.01614783, בעוד שהשפל ההיסטורי שלו הוא $ 0.00230169.

מבחינת ביצועים לטווח קצר, OKY השתנה ב -- במהלך השעה האחרונה, -- במהלך 24 השעות האחרונות, ו+3.66% ב-7 הימים האחרונים. זה מספק לך סקירה מהירה של מגמות המחיר האחרונות והדינמיקה של השוק ב-MEXC.

Onigiri Kitty (OKY) מידע שוק

שווי שוק $ 348.34K
נפח (24 שעות) --
שווי שוק מדולל לחלוטין $ 348.34K
אספקת מחזור 106.93M
אספקה כוללת 106,927,676.52248843

שווי השוק הנוכחי של Onigiri Kitty הוא $ 348.34K, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של --. ההיצע במחזור של OKY הוא 106.93M, עם היצע כולל של 106927676.52248843. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 348.34K.